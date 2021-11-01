Таблица всех сделок. Доступ через MQL5 - страница 11
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Просто убрать этот блок?
Просто убрать этот блок?
Да, но добавить в OnCalculate
Подскажите, пожалуйста, можно, ли перебросить таблицу всех сделок в EXCEL из МТ5 или как достать её из истории? Спасибо за ответ.
попробуйте так:
Большое спасибо за ответ!
Прошу прощения, значит я не правильно выразился. Мне нужна таблица всех сделок, заключенных за определенный период, из стакана цен.
Спасибо за ответ!
Подскажите, пожалуйста, кто знает, можно-ли задать произвольно количество экспортируемых тиков в CSV. Просто для переброски в Excel более 65536 строк рвет историю.
Из стакана цен данные представляются более информативные и сжатые в виде
что удобнее для обработки чем данные скачанные из окна Обзор рынка где при указании экспорта всех тиков для выявления типа сделки (buy или sell) нужно делать дополнительную обработку данных и выбрасывать слишком много шума от изменения цен без заключения сделок.
Спасибо за ответ
Раз пошла такая пьянка, то держите тиковый индикатор - индикатор открытого интереса (запускать на реальном счёте подключённом к бирже)ну не плохо было бы указывать
не плохо было бы указывать несколько инструментов в индикаторе , к примеру что бы посмотреть количество всех покупателей и продавцов на всех контрактах на brent