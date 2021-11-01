Таблица всех сделок. Доступ через MQL5 - страница 11

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//--- Bars
   int cur_bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT); //Проверка кол-ва баров на графике
   if(cur_bars<(10))
     {
      Print(__FUNCTION__,": Не достаточно баров на текущем таймфрейме!");
      return( INIT_FAILED );
     }

Просто убрать этот блок?

 
ascerdfg:

Просто убрать этот блок?

Да, но добавить в OnCalculate

Файлы:
DealsLent_new.mq5  18 kb
 
Спасибо! Работает!
 
Подскажите, пожалуйста, можно, ли перебросить таблицу всех сделок в EXCEL из МТ5 или как достать её из истории? Спасибо за ответ.
 
ins1965:
Подскажите, пожалуйста, можно, ли перебросить таблицу всех сделок в EXCEL из МТ5 или как достать её из истории? Спасибо за ответ.


попробуйте так:


 

Большое спасибо за ответ!

Прошу прощения, значит я не правильно выразился. Мне нужна таблица всех сделок, заключенных за определенный период, из стакана цен.


Спасибо за ответ!

 

Подскажите, пожалуйста, кто знает, можно-ли задать произвольно количество экспортируемых тиков в CSV. Просто для переброски в Excel более 65536 строк рвет историю. 

Из стакана цен данные представляются более информативные и сжатые в виде


2018.12.2811:09:54.863,79.7125,79.7225,79.7225,150.00,Buy


что удобнее для обработки чем данные скачанные из окна Обзор рынка где при указании экспорта всех тиков для выявления типа сделки (buy или sell) нужно делать дополнительную обработку данных и выбрасывать слишком много шума от изменения цен без заключения сделок.



Спасибо за ответ
 
Т.е. вы надеетесь что в сжатом виде удастся уложиться в 65536 строк?
 
Vladimir Karputov #:
Раз пошла такая пьянка, то держите тиковый индикатор - индикатор открытого интереса (запускать на реальном счёте подключённом к бирже)ну не плохо было бы указывать

не плохо было бы указывать несколько инструментов в индикаторе , к примеру что бы посмотреть количество всех покупателей и продавцов на всех контрактах на brent

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