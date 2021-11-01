Таблица всех сделок. Доступ через MQL5 - страница 9
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Вот такая красота получается:
Если изменить:Помоему более информативно.
Вот такая красота получается:
https://charts.mql5.com/19/137/si-9-18-m1-ao-otkritie-broker-2.png
Если изменить:
Поместите скриншот в карман:
а потом вставляйте при помощи кармана:
Новый моргает в самом начале и всё.
Подправил
Подправил
4 столбика тилипаются разноцветных, а на бывшую свечку не фиксируется. Какая была задумка?
Какой сиысл фиксировать на бывшую свечку?
За прошедший период можно зафиксировать только самое последнее значение.
Зачем?
Какой сиысл фиксировать на бывшую свечку?
За прошедший период можно зафиксировать только самое последнее значение.
Зачем?
А цвета что обозначают? Было бы информативней текст тоже соответственно раскрасить.
Вот такая красота получается:
Если изменить:Помоему более информативно.