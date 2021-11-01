Таблица всех сделок. Доступ через MQL5 - страница 9

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Новый моргает в самом начале и всё.
 

Вот такая красота получается:

Обьёмы

Если изменить:

//--- заполняем буферы данными              
SellBuffer[0]= -1*double(sell_deals);
Помоему более информативно.
 
ascerdfg:

Вот такая красота получается:

https://charts.mql5.com/19/137/si-9-18-m1-ao-otkritie-broker-2.png

Если изменить:

Поместите скриншот в карман:



а потом вставляйте при помощи кармана:


 
ascerdfg:
Новый моргает в самом начале и всё.

Подправил

Файлы:
DealsLent_new.mq5  19 kb
 
prostotrader:

Подправил

4 столбика тилипаются разноцветных, а на бывшую свечку не фиксируется. Какая была задумка?
 
ascerdfg:
4 столбика тилипаются разноцветных, а на бывшую свечку не фиксируется. Какая была задумка?

Какой сиысл фиксировать на бывшую свечку?

За прошедший период можно зафиксировать только самое последнее значение. 

Зачем?

 
prostotrader:

Какой сиысл фиксировать на бывшую свечку?

За прошедший период можно зафиксировать только самое последнее значение. 

Зачем?

А цвета что обозначают? Было бы информативней текст тоже соответственно раскрасить.

 
Я вообще хотел кривую накопительной дельты.
 
И после переоткрытия терминала, индикатор молчит, пока в его свойствах что-нить не изменить. А первая твоя версия (https://www.mql5.com/ru/forum/94399#comment_2756518) сразу начинает тилипаться. Может в 
void OnDeinit(const int reason)
что-то изменить?
Таблица всех сделок. Доступ через MQL5
Таблица всех сделок. Доступ через MQL5
  • 2016.08.24
  • www.mql5.com
Как организовать получение таблицы сделок? Пока не важно из индикатора или из советника...
 
ascerdfg:

Вот такая красота получается:


Если изменить:

Помоему более информативно.
Но отображаются сделки а не объёмы.
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