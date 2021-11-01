Таблица всех сделок. Доступ через MQL5
Как организовать получение таблицы сделок? Пока не важно из индикатора или из советника. Если периодически (в OnTimer() или в OnTick()) получать историю тиков через CopyTicks - будут складываться в массив MqlTick.
Но простой анализ этого массива не даст ответа - были новые сделки или нет, ибо сравнивать время тика не всегда верно, так как в одну миллисекунду может быть несколько сделок:
Используйте событие onBookEvent() оно срабатывает на каждое изменение стакана.
Как организовать получение таблицы сделок? Пока не важно из индикатора или из советника. Если периодически (в OnTimer() или в OnTick()) получать историю тиков через CopyTicks - будут складываться в массив MqlTick.
Но простой анализ этого массива не даст ответа - были новые сделки или нет, ибо сравнивать время тика не всегда верно, так как в одну миллисекунду может быть несколько сделок:
Используйте событие onBookEvent() оно срабатывает на каждое изменение стакана.
Стакан - это, если грубо, "дёрганье тикового графика" - это не обязательно изменение в таблице всех сделок.
Используйте секундные отсечки. Например в MqlTick или даже в OnEvent копируйте новые тики поступившие в течении последней секунды в массив. Разница между предыдущем запомненным значением, и текущем размером массива и будет указывать на количество новых тиков.
Стакан - это, если грубо, "дёрганье тикового графика" - это не обязательно изменение в таблице всех сделок.
Если подумать немного, то обязательно будут все сделки.
Вот простенький пример индикатора "Лента всех сделок"
//+------------------------------------------------------------------+ //| DealsLent.mq5 | //| Copyright 2016, prostotrader | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2016, prostotrader" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" input int Ticks = 100; //Тики #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 //--- plot Label1 #property indicator_label1 "Sell" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- plot Label1 #property indicator_label2 "Buy" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrBlue #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 //--- indicator buffers double SellBuffer[]; double BuyBuffer[]; double sell_deals; double buy_deals; long curr_time; int event_cnt; bool on_call; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { curr_time=0; if(!MarketBookAdd(Symbol())) { Print(__FUNCTION__,": Стакан символа "+Symbol()+" не добавден!"); return( INIT_FAILED ); } //--- Period if(Period()!=PERIOD_M1) { Print("Ошибка! Период графика должен быть 'M1'"); return( INIT_FAILED ); } //--- IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DealsLent"); //--- SetIndexBuffer(0,SellBuffer,INDICATOR_DATA); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); ArraySetAsSeries(SellBuffer,true); //--- SetIndexBuffer(1,BuyBuffer,INDICATOR_DATA); PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); ArraySetAsSeries(BuyBuffer,true); //--- event_cnt=0; on_call=false; return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { MarketBookRelease(Symbol()); if(reason==REASON_INITFAILED) { int window=ChartWindowFind(ChartID(),"DealsLent"); ChartIndicatorDelete(ChartID(),window,"DealsLent"); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator On book event function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnBookEvent(const string &symbol) { MqlTick ticks[]; if(symbol==Symbol()) { if(curr_time==0) { if(CopyTicks(Symbol(),ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)==1) { curr_time=ticks[0].time_msc; } } else { sell_deals= 0; buy_deals = 0; if(CopyTicks(Symbol(),ticks,COPY_TICKS_ALL,0,Ticks)==Ticks) { for(int i=0; i<Ticks; i++) { if(ticks[i].time_msc!=curr_time) { if(( ticks[i].flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) { buy_deals++; } else if(( ticks[i].flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) { sell_deals++; } } } } curr_time=ticks[0].time_msc; double price[]; on_call=true; OnCalculate(event_cnt,event_cnt,0,price); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if(prev_calculated==0) { ArrayInitialize(SellBuffer,EMPTY_VALUE); ArrayInitialize(BuyBuffer,EMPTY_VALUE); } else { if(rates_total==event_cnt) { if(on_call) { on_call=false; //--- for(int i=rates_total-1; i>0; i--) { SellBuffer[i]= SellBuffer[i-1]; BuyBuffer[i] = BuyBuffer[i-1]; } SellBuffer[0]= double(sell_deals); BuyBuffer[0] = double(buy_deals); } } else { if(on_call) { on_call=false; SellBuffer[0]= double(sell_deals); BuyBuffer[0] = double(buy_deals); } else { SellBuffer[0]= SellBuffer[1]; BuyBuffer[0] = BuyBuffer[1]; } } } event_cnt=rates_total; //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Если подумать немного, то обязательно будут все сделки.
Вот простенький пример индикатора "Лента всех сделок"
Не удалось запустить:
2016.08.24 15:54:41.700 DealsLent (RTS-12.16,M1) array out of range in 'DealsLent.mq5' (118,25)
Не удалось запустить:
void OnBookEvent(const string &symbol) { MqlTick ticks[]; if(symbol==Symbol()) { if(curr_time==0) { if(CopyTicks(Symbol(),ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)==1) { curr_time=ticks[0].time_msc; } } else { sell_deals= 0; buy_deals = 0; if(CopyTicks(Symbol(),ticks,COPY_TICKS_ALL,0,Ticks)==Ticks) { for(int i=0; i<Ticks; i++) { if(ticks[i].time_msc!=curr_time) { if(( ticks[i].flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) { buy_deals++; } else if(( ticks[i].flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) { sell_deals++; } } } curr_time=ticks[0].time_msc; double price[]; on_call=true; OnCalculate(event_cnt,event_cnt,0,price); } } } }
Стакан - это, если грубо, "дёрганье тикового графика" - это не обязательно изменение в таблице всех сделок.Что-то вроде маски делать: 0-1-0-1, и если маска стабильна примерно с пяти и десяти строках - значит гарантированное совпадение?
Karputov Vladimir
дарю полнофункциональный индикатор "Лента всех сделок"
//+------------------------------------------------------------------+ //| DealsLent.mq5 | //| Copyright 2016, prostotrader | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2016, prostotrader" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 //--- plot Label1 #property indicator_label1 "Sell" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- plot Label1 #property indicator_label2 "Buy" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrBlue #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 //--- indicator buffers double SellBuffer[]; double BuyBuffer[]; double sell_deals; double buy_deals; ulong start_time; int event_cnt; bool on_call; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { start_time=0; if(!MarketBookAdd(Symbol())) { Print(__FUNCTION__,": Стакан символа "+Symbol()+" не добавден!"); return( INIT_FAILED ); } //--- Bars int bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT); if (bars<3) { Print(__FUNCTION__,": Не достаточно баров на текущем таймфрейме!"); return( INIT_FAILED ); } //--- IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DealsLent"); //--- SetIndexBuffer(0,SellBuffer,INDICATOR_DATA); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); ArraySetAsSeries(SellBuffer,true); //--- SetIndexBuffer(1,BuyBuffer,INDICATOR_DATA); PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); ArraySetAsSeries(BuyBuffer,true); //--- event_cnt=0; on_call=false; return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { MarketBookRelease(Symbol()); if(reason==REASON_INITFAILED) { int window=ChartWindowFind(ChartID(),"DealsLent"); ChartIndicatorDelete(ChartID(),window,"DealsLent"); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator On book event function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnBookEvent(const string &symbol) { MqlTick ticks[]; if(symbol==Symbol()) { if(start_time==0) { if(CopyTicks(Symbol(),ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)==1) { start_time=ulong(ticks[0].time_msc); } } else { sell_deals= 0; buy_deals = 0; int copied= CopyTicks(Symbol(),ticks,COPY_TICKS_ALL,start_time,0); if(copied>0) { for(int i=0; i<copied; i++) { if(( ticks[i].flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) { buy_deals++; } else if(( ticks[i].flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) { sell_deals++; } } start_time=ulong(ticks[copied - 1].time_msc); double price[]; on_call=true; OnCalculate(event_cnt,event_cnt,0,price); } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if(prev_calculated==0) { ArrayInitialize(SellBuffer,EMPTY_VALUE); ArrayInitialize(BuyBuffer,EMPTY_VALUE); } else { if(rates_total==event_cnt) { if(on_call) { on_call=false; //--- for(int i=rates_total-1; i>0; i--) { SellBuffer[i]= SellBuffer[i-1]; BuyBuffer[i] = BuyBuffer[i-1]; } SellBuffer[0]= double(sell_deals); BuyBuffer[0] = double(buy_deals); } } else { if(on_call) { on_call=false; SellBuffer[0]= double(sell_deals); BuyBuffer[0] = double(buy_deals); } else { SellBuffer[0]= SellBuffer[1]; BuyBuffer[0] = BuyBuffer[1]; } } } event_cnt=rates_total; //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Karputov Vladimir
дарю полнофункциональный индикатор "Лента всех сделок"
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Как организовать получение таблицы сделок? Пока не важно из индикатора или из советника. Если периодически (в OnTimer() или в OnTick()) получать историю тиков через CopyTicks - будут складываться в массив MqlTick.
Но простой анализ этого массива не даст ответа - были новые сделки или нет, ибо сравнивать время тика не всегда верно, так как в одну миллисекунду может быть несколько сделок: