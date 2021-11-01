Таблица всех сделок. Доступ через MQL5 - страница 4
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Я не думаю, что в глубь, а вижу, что "прихватываются" из глубины.
Зачем думать?
Запустите индикатор и сами всё увидите!
И Вы вообще читаете, что написано?
Я читал, но сейчас торги закрыты, вот запустятся - проверю ещё раз в каком направлении скачиваются тики (на своём скрипте).
Нужно проверять не на скрипте, а запустить индикатор на RTS-9.16 чавов в- 8- 9 вечера, по Москве (чтобы увидеть)
И тики не всегда копируютя вглубь, а только, если в новом блоке первый тик со временем предыдущего блока.
Нужно имеено, как бы ожидать новые тики ( блок), а не копировать постфактум.
Если Вы запустите ваш скрипт, то будет всё нормально, потому что будет копирование из истории, а
не "ожидание" новых блоков.
Нужно проверять не на скрипте, а запустить индикатор на RTS-9.16 чавов в- 8- 9 вечера, по Москве
И тики не всегда копируютя вглубь, а только, если в новом блоке первый тик со временем предыдущего блока.
Нужно имеено ожидать новые тики ( блок), а не копировать постфактум.
У меня есть индикатор, он выводит 20-30 последних тиков. Думаю, могу прикрутить к нему проверку: проверять все полученные тики на предмет попадания в историю тиков в аномальным временем.
Вы не сможете "прикрутить" проверку (у меня не получилось), потому что не известно, что это старые тики,
по какому критерию проверять? Это видно только на "глаз", если индикатор и ленту поместить рядом
Но ждать придётся долго (как говорил, копируется в глубь только по одному признаку)
Помните, что дефект проявляется только при двух условиях.
1. Мы "ожидаем" новые тики (блок)
2. "Прихватывантся" вглубь, толко если в новом блоке 1-ый тик имеет время предыдущего тика(ов) предыдущего блока.
Вы не сможете "прикрутить" проверку (у меня не получилось), потому что не известно, что это старые тики,
по какому критерию проверять? Это видно только на "глаз", если индикатор и ленту поместить рядом
Но ждать придётся долго (как говорил, копируется в глубь только по одному признаку)
Помните, что дефект проявляется только при двух условиях.
1. Мы "ожидаем" новые тики (блок)
2. "Прихватывантся" вглубь, толко если в новом блоке 1-ый тик имеет время предыдущего тика(ов) предыдущего блока.
Отсеките лишнее - просчёт и отрисовку индикатора. Оставьте только получение и проверку массива тиков. Чтобы искать ошибку (не важно чью) нужно максимально упрощать код.
Если бы в моём коде была ошибка, то она проявлялась бы всегда.
А так индикатор работает правильно (много раз проверял с данными из таблицы)
Это хорошо видно, если запускать индикатор на среднеликвидных инструментах.
И "потеряться в двух соснах" практически невоможно (в этом коде ниодной строчки нельзя сократить :( )
Если бы в моём коде была ошибка, то она проявлялась бы всегда.
А так индикатор работает правильно (много раз проверял с данными из таблицы)
Это хорошо видно, если запускать индикатор на среднеликвидных инструментах.
И "потеряться в двух соснах" практически невоможно (в этом коде ниодной строчки нельзя сократить :( )
Вот пример, функция возвращает последние тики, выдернута из моего класса обработки тиковой истории, но думаю из кода все будет понятно.
Режим запроса тиков - последние "ticks" тиков - то есть время равно "0":
Один индикатор (на левом графике) запрашивает CopyTicks() в функции OnCalculate(), второй индикатор (на правом графике) запрашивает CopyTicks() в функции OnBookEvent().
И вот какая картинка:
Тики выводятся так: элемент с индексом "0" в самом низу графика и время тика элемента с индексом "0" самое старое. Элемент с индексом "29" имеет самое молодое время тика. Что имеем: я обнаружил, по крайней мере на этом рисунке, сразу два несоответствия, ниже пример для первого:
Вот пример, функция возвращает последние тики, выдернута из моего класса обработки тиковой истории, но думаю из кода все будет понятно.
Вот же в моём коде предотвращение дублирования:
Исправил COPY_TICKS_ALL на COPY_TICKS_TRADE и, кажется зароботало как надо,
но буду ещё проверять. :)
Ленту просмотреть в статике нельзя, буду дожидаться клиринга