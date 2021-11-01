Таблица всех сделок. Доступ через MQL5 - страница 8
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Если успеете сегодня до закрытия вечерней торговой сессии - попробую. Дайте только знать.
В пятницу, как правило, обновление выходит почти в полночь - в общем когда рынки закрыты :(
А увидеть обновление можно самостоятельно - достаточно время от времени подключаться к серверу MetaQuotes-Demo.
В пятницу, как правило, обновление выходит почти в полночь - в общем когда рынки закрыты :(
А увидеть обновление можно самостоятельно - достаточно время от времени подключаться к серверу MetaQuotes-Demo.
Сегодня пораньше выпустили. На 1430 на слабом рынке эта проблема не обнаружена
Также там поправили ошибку с сортировкой последних тиков.
Не подскажете, как написать индикатор-гистограмма, который выводил бы значение кол-ва тиков(сделок) в баре от выбранного ТФ? ТФ от 1минуты норм
Просто столбик под баром величиной в кол-во тиков в (сделок) прошедших в этом баре
Не подскажете, как написать индикатор-гистограмма, который выводил бы значение кол-ва тиков(сделок) в баре от выбранного ТФ? ТФ от 1минуты норм
Просто столбик под баром величиной в кол-во тиков в (сделок) прошедших в этом баре
Не подскажете, как написать индикатор-гистограмма, который выводил бы значение кол-ва тиков(сделок) в баре от выбранного ТФ? ТФ от 1минуты норм
Просто столбик под баром величиной в кол-во тиков в (сделок) прошедших в этом баре
Нашёл ошибку и оптимизировал работу.
Как сделать так чтобы линии не возвращались к нулю , а по мере противоположной сделки ? Был бы программистом сам бы поковырял .
Как сделать так чтобы линии не возвращались к нулю , а по мере противоположной сделки ? Был бы программистом сам бы поковырял .
Не подскажете, как написать индикатор-гистограмма, который выводил бы значение кол-ва тиков(сделок) в баре от выбранного ТФ? ТФ от 1минуты норм
Просто столбик под баром величиной в кол-во тиков в (сделок) прошедших в этом баре
Тиков или сделок?
Новая версия индикатора (1.04)
Суммарные сделки и объёмы высчитываются между барами