Таблица всех сделок. Доступ через MQL5 - страница 8

Новый комментарий
 
fxsaber:
Если успеете сегодня до закрытия вечерней торговой сессии - попробую. Дайте только знать.

В пятницу, как правило, обновление выходит почти в полночь - в общем когда рынки закрыты :(

А увидеть обновление можно самостоятельно - достаточно время от времени подключаться к серверу MetaQuotes-Demo.

 
Karputov Vladimir:

В пятницу, как правило, обновление выходит почти в полночь - в общем когда рынки закрыты :(

А увидеть обновление можно самостоятельно - достаточно время от времени подключаться к серверу MetaQuotes-Demo.

Сегодня пораньше выпустили. На 1430 на слабом рынке эта проблема не обнаружена

Renat Fatkhullin:

Также там поправили ошибку с сортировкой последних тиков.

 

Не подскажете, как написать индикатор-гистограмма, который выводил бы значение кол-ва тиков(сделок) в баре от выбранного ТФ? ТФ от 1минуты норм

Просто столбик под баром величиной в кол-во тиков в (сделок) прошедших в этом баре

 
iuiu:

Не подскажете, как написать индикатор-гистограмма, который выводил бы значение кол-ва тиков(сделок) в баре от выбранного ТФ? ТФ от 1минуты норм

Просто столбик под баром величиной в кол-во тиков в (сделок) прошедших в этом баре

https://www.mql5.com/ru/code/16537
Тиковый индикатор Ticks
Тиковый индикатор Ticks
  • голосов: 22
  • 2016.10.14
  • fxsaber
  • www.mql5.com
Показывает тиковую ценовую историю (Bid/Ask) внутри всех видимых баров.
[Удален]  
iuiu:

Не подскажете, как написать индикатор-гистограмма, который выводил бы значение кол-ва тиков(сделок) в баре от выбранного ТФ? ТФ от 1минуты норм

Просто столбик под баром величиной в кол-во тиков в (сделок) прошедших в этом баре

https://www.mql5.com/ru/forum/96537
Загадочный биржевой индикатор
Загадочный биржевой индикатор
  • www.mql5.com
Ниже приведен сильно упрощенный (ООП полностью отсутствует) индикатор, который показывает проторгованный оборот на основании тиковой биржевой истор...
 
prostotrader:
Нашёл ошибку и оптимизировал работу.

Как сделать так чтобы  линии не возвращались к нулю , а по мере противоположной сделки ? Был бы программистом сам бы поковырял .

 
__zeus__:

Как сделать так чтобы  линии не возвращались к нулю , а по мере противоположной сделки ? Был бы программистом сам бы поковырял .

Это называется "Кумулятивная дельта". Сам хочу. В Квике они грузят Квик  до "приложение не отвечает" за несколько минут. Теперь перехожу на МТ5.
 
iuiu:

Не подскажете, как написать индикатор-гистограмма, который выводил бы значение кол-ва тиков(сделок) в баре от выбранного ТФ? ТФ от 1минуты норм

Просто столбик под баром величиной в кол-во тиков в (сделок) прошедших в этом баре

Тиков или сделок?
 
ascerdfg:
Тиков или сделок?
Или объём?
 

Новая версия индикатора (1.04)

Суммарные сделки и объёмы высчитываются между барами


Файлы:
DealsLent_new.mq5  18 kb
1234567891011
Новый комментарий