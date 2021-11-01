Таблица всех сделок. Доступ через MQL5 - страница 6
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Прикольно.
Мт5 не все тики сохраняет в CSV файл, соответственно этих данных нет в таблице всех сделок. (исходные файлы в ZIP)
данные из Quik
Тики в терминале есть (я же получил их в своём индикаторе), а в таблицу они не записались.
Ну, вот и всё.
Релиз. Пользуйтесь.
Подумалось, что на графике экстперт может уже добавил стакан,
поэтому внёс изменение и исправлена ошибка сдвига буферов
Может, хватит поднимать тему 5 раз в день? Или без нее человечество не выживет?
Просто вношу изменения, а в чём проблема?
Проблема в том, что тема все время непрочитанная, но изменений в ней нет.
Если что-то редактируйте, указывайте — что именно, пожалуйста.
Проблема в том, что тема все время непрочитанная, но изменений в ней нет.
Если что-то редактируйте, указывайте — что именно, пожалуйста.
В 385 строке была ошибка
if(on_call)
стало
if(begin==on_call)
Ничего не рисует. Т.к. с такой логикой подписки на стакан нет
А должна быть.
Если стакан не исползуется на этом часте, то мы добавляем его.
А как иначе проверить, что стакан уже используется, кроме как MarketBookGet