Таблица всех сделок. Доступ через MQL5 - страница 6

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Прикольно.

Мт5 не все тики сохраняет в CSV файл, соответственно этих данных нет в таблице всех сделок. (исходные файлы в ZIP)

 

данные из Quik

 

Тики в терминале есть (я же получил их в своём индикаторе), а в таблицу они не записались. 

Файлы:
RTS-9.16_ticks.zip  112 kb
 

Ну, вот и всё.

Релиз. Пользуйтесь.

Файлы:
dealslent.zip  27 kb
 

Подумалось, что на графике экстперт может уже добавил стакан,

поэтому внёс изменение и исправлена ошибка сдвига буферов

Файлы:
DealsLent.mq5  20 kb
 
Может, хватит поднимать тему 5 раз в день? Или без нее человечество не выживет?
 
Andrey Khatimlianskii:
Может, хватит поднимать тему 5 раз в день? Или без нее человечество не выживет?
Просто вношу изменения, а в чём проблема?
 
prostotrader:
Просто вношу изменения, а в чём проблема?

Проблема в том, что тема все время непрочитанная, но изменений в ней нет.

Если что-то редактируйте, указывайте — что именно, пожалуйста.

 
Andrey Khatimlianskii:

Проблема в том, что тема все время непрочитанная, но изменений в ней нет.

Если что-то редактируйте, указывайте — что именно, пожалуйста.

Хорошо, я просто не подумал об этом (это мой первый индикатор)
 

В 385 строке была ошибка

if(on_call)

 стало

if(begin==on_call)
Файлы:
DealsLent.mq5  20 kb
 
prostotrader:
Ничего не рисует. Т.к. с такой логикой подписки на стакан нет
int OnInit()
  {
   mem_time=0;
   start_time=0;
   event_cnt =0;
   MqlBookInfo book[];
   if(!MarketBookGet(Symbol(),book)) //Автоматическое добавление стакана цен, если на графике стакан не добавлен
     {
      if(!MarketBookAdd(Symbol()))
        {
         Print(__FUNCTION__,": Стакан символа "+Symbol()+" не добавден!");
         return( INIT_FAILED );
        }
      else
        {
         use_book=true;
        }
     }
   else
//..........
 
fxsaber:
Ничего не рисует. Т.к. с такой логикой подписки на стакан нет

А должна быть.

Если стакан не исползуется на этом часте, то мы добавляем его.

А как иначе проверить, что стакан уже используется, кроме как MarketBookGet

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