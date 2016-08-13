У кого есть такая комплектация: Windows 7 x64 и терминал MetaTrader 4? - страница 4
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Пока ни у кого не вижу именно такой системы:
К вечеру выясню какой антивирус стоит.
Пока ни у кого не вижу именно такой системы...
От такой системы нужен эксперимент? Проводить?
От такой системы нужен эксперимент? Проводить?
Да. В паке Data Folder /MQL4/Experts / создать папку "New Folder" и скопировать туда мой файл.
C:\Users\Home\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\562D830336387FE6FF9C6EAB4419C1A9\MQL4\Experts\New Folder
А что это такое? :)
А что это такое? :)
Это я пытался отправить в Прибалтику новую версию Калькулятора - и вдруг выяснил, что терминал у пользователя не видит новые папки и чужие файлы в нём.
У меня по адресу:
лежит куча папок с такими названиями:
562D830336387FE6FF9C6EAB4419C1A9
и в них далее
и если я не в ту положу, то MT4 тоже ничего не увидит.
Вот здесь надо правильно выбрать:
Может не по теме. У меня 8.1. Когда переношу файл с другого компьютера через Яндекс диск, то редактор его видит, а терминал нет. Делаю так. Создаю файл в редакторе и копирую в него перенесенный, компилирую и всё в порядке.
Ценная инфо, спасибо. Но как быть, если файл изначально скомпилирован на другом ПК? Хотя ситуация похожая - мы, в Win 7, пытаемся заставить терминал увидеть файл *.e4 скомпилированный на другом ПК и переданный через Skype. При этом редактор также, как и Вас, видит новую папку и файл *.ex4.
Здесь явно что-то с атрибутами файла...
У меня по адресу:
лежит куча папок с такими названиями:
и в них далее
и если я не в ту положу, то MT4 тоже ничего не увидит