У кого есть такая комплектация: Windows 7 x64 и терминал MetaTrader 4? - страница 4

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Пока ни у кого не вижу именно такой системы:

2016.08.09 19:04:22.931 Windows 7 Home Premium (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Quad-Core Processor (up to 1.4GHz) , RAM: 1518 / 3526 Mb, HDD: 11211 / 92101 Mb, GMT+02:00

 

К вечеру выясню какой антивирус стоит. 

 
Karputov Vladimir:

Пока ни у кого не вижу именно такой системы...


От такой системы нужен эксперимент? Проводить?

2016.08.10 13:01:30.154 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 2 x Intel Core2 Duo  E8500 @ 3.16GHz, RAM: 1516 / 4095 Mb, HDD: 4534 / 114470 Mb, GMT+03:00
 
Oksana Berenko:

От такой системы нужен эксперимент? Проводить?

Да. В паке Data Folder /MQL4/Experts / создать папку "New Folder" и скопировать туда мой файл.
 
Karputov Vladimir:
Да. В паке Data Folder /MQL4/Experts / создать папку "New Folder" и скопировать туда мой файл.
C:\Users\Home\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\562D830336387FE6FF9C6EAB4419C1A9\MQL4\Experts\New Folder


А что это такое? :)


 
Oksana Berenko:


А что это такое? :)


Это я пытался отправить в Прибалтику новую версию Калькулятора - и вдруг выяснил, что терминал у пользователя не видит новые папки и чужие файлы в нём.
 
Может не по теме. У меня 8.1. Когда переношу файл с другого компьютера через Яндекс диск, то редактор его видит, а терминал нет. Делаю так. Создаю файл в редакторе и копирую в него перенесенный, компилирую и всё в порядке. 
 
Karputov Vladimir:
Это я пытался отправить в Прибалтику новую версию Калькулятора - и вдруг выяснил, что терминал у пользователя не видит новые папки и чужие файлы в нём.

У меня по адресу:

C:\Users\Home\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\

лежит куча папок с такими названиями: 

562D830336387FE6FF9C6EAB4419C1A9

и в них далее

\MQL4\Experts\

и если я не в ту положу, то MT4 тоже ничего не увидит.


Вот здесь надо правильно выбрать:


 
Yuri Evseenkov:
Может не по теме. У меня 8.1. Когда переношу файл с другого компьютера через Яндекс диск, то редактор его видит, а терминал нет. Делаю так. Создаю файл в редакторе и копирую в него перенесенный, компилирую и всё в порядке. 

Ценная инфо, спасибо. Но как быть, если файл изначально скомпилирован на другом ПК? Хотя ситуация похожая - мы, в Win 7, пытаемся заставить терминал увидеть файл *.e4 скомпилированный на другом ПК и переданный через Skype. При этом редактор также, как и Вас, видит новую папку и файл *.ex4.

Здесь явно что-то с атрибутами файла... 

 
Oksana Berenko:

У меня по адресу:

лежит куча папок с такими названиями:

и в них далее

и если я не в ту положу, то MT4 тоже ничего не увидит

Нужно в Data Folder ложить терминала, в котором проверяем. Я думал это понятно :)
 
Покажите скрин свойств файла из проводника винды (первая вкладка).
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