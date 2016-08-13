У кого есть такая комплектация: Windows 7 x64 и терминал MetaTrader 4? - страница 5
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Покажите скрин свойств файла из проводника винды (первая вкладка).
Нужно в Data Folder ложить терминала, в котором проверяем. Я думал это понятно :)
По опыту знаю, не всем понятно. Объясняю - открываем MetaEditor и далее:
Вот туда и кладем
По опыту знаю, не всем понятно. Объясняю - открываем MetaEditor и далее:
Вот туда и кладем
Ценная инфо, спасибо. Но как быть, если файл изначально скомпилирован на другом ПК? Хотя ситуация похожая - мы, в Win 7, пытаемся заставить терминал увидеть файл *.e4 скомпилированный на другом ПК и переданный через Skype.
Здесь явно что-то с атрибутами файла...
Да. Правильно. Ждем-с результат.
Посмотрела, у меня все эти папки со странными названиями
занимают 22 ГБ
Сейчас поэкспериментирую, может можно удалить ненужное
Посмотрела, у меня все эти папки со странными названиями
занимают 22 ГБ
Сейчас поэкспериментирую, может можно удалить ненужное
Это не странные названия )) Это HEX-представление пути к папкам (или самих названий папок), в которые установлены терминалы. По крайней мере, об этом как-то говорилось со стороны разработчиков. Хотя я со своей стороны до сих пор не проверил - верю на слово )))
Антивирус "Avast". Деактивация антивируса на 1 час (при этом что-то от этого антивируса в памяти всё равно оставалось) и создание новой папки и копирование в неё *.ex4 файла скомпилированного на другом ПК результата не дало: на Windows 7 Home Premium (x64 based PC) терминал МТ4 упорно не желает видеть эту папку и файл *.ex4 в ней.