У кого есть такая комплектация: Windows 7 x64 и терминал MetaTrader 4? - страница 5

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Stanislav Korotky:
Покажите скрин свойств файла из проводника винды (первая вкладка).
Пока скринов нет.
 
Karputov Vladimir:
Нужно в Data Folder ложить терминала, в котором проверяем. Я думал это понятно :)

По опыту знаю, не всем понятно. Объясняю - открываем MetaEditor и далее:

Вот туда и кладем

 
Oksana Berenko:

По опыту знаю, не всем понятно. Объясняю - открываем MetaEditor и далее:

Вот туда и кладем

Да. Правильно. Ждем-с результат.
 
Karputov Vladimir:

Ценная инфо, спасибо. Но как быть, если файл изначально скомпилирован на другом ПК? Хотя ситуация похожая - мы, в Win 7, пытаемся заставить терминал увидеть файл *.e4 скомпилированный на другом ПК и переданный через Skype.

Здесь явно что-то с атрибутами файла... 

Я вообще имел ввиду mq4 они скомпилированы без ошибок на одном компьютере и переносится через Яндекс диск на другом. Перенесенный файл компилируется в редакторе но его упорно не видит терминал.
 
Karputov Vladimir:
Да. Правильно. Ждем-с результат.

Посмотрела, у меня все эти папки со странными названиями

занимают 22 ГБ

Сейчас поэкспериментирую, может можно удалить ненужное

 
Это у меня папка тестер 19,7 ГБ ))))))))))))))))))))))))
 
Oksana Berenko:

Посмотрела, у меня все эти папки со странными названиями

занимают 22 ГБ

Сейчас поэкспериментирую, может можно удалить ненужное

Это не странные названия )) Это HEX-представление пути к папкам (или самих названий папок), в которые установлены терминалы. По крайней мере, об этом как-то говорилось со стороны разработчиков. Хотя я со своей стороны до сих пор не проверил - верю на слово )))
 
Ihor Herasko:
Это не странные названия )) Это HEX-представление пути к папкам (или самих названий папок), в которые установлены терминалы. По крайней мере, об этом как-то говорилось со стороны разработчиков. Хотя я со своей стороны до сих пор не проверил - верю на слово )))
Я конечно понимаю, что это пути к папкам с терминалами и их настройками )))) просто названия все-равно странные ))))
 
Антивирус "Avast". Деактивация антивируса на 1 час (при этом что-то от этого антивируса в памяти всё равно оставалось) и создание новой папки и копирование в неё *.ex4 файла скомпилированного на другом ПК результата не дало: на Windows 7 Home Premium (x64 based PC) терминал МТ4 упорно не желает видеть эту папку и файл *.ex4 в ней.
 
Karputov Vladimir:
Антивирус "Avast". Деактивация антивируса на 1 час (при этом что-то от этого антивируса в памяти всё равно оставалось) и создание новой папки и копирование в неё *.ex4 файла скомпилированного на другом ПК результата не дало: на Windows 7 Home Premium (x64 based PC) терминал МТ4 упорно не желает видеть эту папку и файл *.ex4 в ней.
Еще раз повторю, что неплохо бы увидеть скрин свойств файла из проводника винды. Винда имеет фичу по блокировке файлов из ненадежных по её мнению источников. Чтобы их разблокировать нужно там нажать одну кнопочку. Пока файл не разблокирован, его как-бы нет для прикладных программ, а терминал просто не отображает пустые папки.
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