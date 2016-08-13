У кого есть такая комплектация: Windows 7 x64 и терминал MetaTrader 4? - страница 8
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А к такой комплектации какие будут надуманные причины? Более глючного терминала чем МТ5 нет пока ничего.
По теме:
1. Наблюдаю что терминал не видит новую папку если она пуста.
2. Если файл скомпилирован в МЕ более новой версии то он не работает, (прочтено где-то на форуме mql4 или mql5)
Предложение:
1. Создать папку, поместить туда любой файл из уже имеющихся в терминале, убедившись что папка видна поместить туда невидимку.
2. Обновить терминал до версии 991.
1. Это и ежу понятно - пустая папка невидима для терминала.
2. Версии MetaEditor'a у меня и у человека одинаковые - 1351.
Предложение:
1. Делали: создавали папку, копировали туда файл, вроде советника MACD (из поставки). То есть это был файл - родной для человека, файл с его терминала. Результат - в таком случае папка и файл терминал МТ4 видит.
2. На момент проверок у нас одинаковые билды - 988 и обновлений нет.
Добавлено.
Проводили аналогичные эксперименты с МТ5 - всё прошло на ура. МТ5 в такой-же ситуации прекрасно видит и свои и чужие файлы.
Пока приходит такая мысль: какой-то аналог с зонами DVD - терминал МТ4 пользователя на Windows 7 Home Premium (x64 based PC) каким-то образом понимает, что мой файл создан в другой зоне (временной), в другой стране.
Может ещё у кого есть самые невероятные идеи?
2. На момент проверок у нас одинаковые билды - 988 и обновлений нет.
Не тормози
Не тормози
Я серьёзно - мои компьютеры ещё не видят обновлений. Или Вы считаете, что человек создавший и записавший видео
не умеет обновлять? :)
У меня такая же проблема, терминалы не хотят обновляться.
А не, все в норме. Обновились :)
А не, все в норме. Обновились :)
У меня такая же проблема, терминалы не хотят обновляться.
В общем пока передал два совета: