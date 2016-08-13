У кого есть такая комплектация: Windows 7 x64 и терминал MetaTrader 4? - страница 8

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Alexey Viktorov:

А к такой комплектации какие будут надуманные причины? Более глючного терминала чем МТ5 нет пока ничего.

По теме:

1. Наблюдаю что терминал не видит новую папку если она пуста.

2. Если файл скомпилирован в МЕ более новой версии то он не работает, (прочтено где-то на форуме mql4 или mql5)

Предложение:

1. Создать папку, поместить туда любой файл из уже имеющихся в терминале, убедившись что папка видна поместить туда невидимку.

2. Обновить терминал до версии 991.

1. Это и ежу понятно - пустая папка невидима для терминала.

2. Версии MetaEditor'a у меня и у человека одинаковые - 1351.

Предложение:

1. Делали: создавали папку, копировали туда файл, вроде советника MACD (из поставки). То есть это был файл - родной для человека, файл с его терминала. Результат - в таком случае папка и файл терминал МТ4 видит.

2. На момент проверок у нас одинаковые билды - 988 и обновлений нет. 

 

Добавлено.

Проводили аналогичные эксперименты с МТ5 - всё прошло на ура. МТ5 в такой-же ситуации прекрасно видит и свои и чужие файлы. 

 

Пока приходит такая мысль: какой-то аналог с зонами DVD - терминал МТ4 пользователя на Windows 7 Home Premium (x64 based PC) каким-то образом понимает, что мой файл создан в другой зоне (временной), в другой стране. 

Может ещё у кого есть самые невероятные идеи? 

 
Karputov Vladimir:

2. На момент проверок у нас одинаковые билды - 988 и обновлений нет. 

 

Не тормози


 
Alexey Viktorov:

Не тормози


Я серьёзно - мои компьютеры ещё не видят обновлений. Или Вы считаете, что человек создавший и записавший видео


не умеет обновлять? :) 

[Удален]  
У меня такая же проблема, терминалы не хотят обновляться.
 
Anton Zverev:
У меня такая же проблема, терминалы не хотят обновляться.
Знаю, что в таких случаях нужно ждать - это как с обновлением на Windows 10 - обновление давали не всем - распределяли нагрузку на сервера по регионам. Ибо, если дать одновременно всем возможность обновляться - никаких каналов не хватит и сервера не выдержат нагрузку.
[Удален]  

А не, все в норме. Обновились :)

 

 
Anton Zverev:

А не, все в норме. Обновились :)

 

Ха! И у меня пошло обновляться :)
 
Anton Zverev:
У меня такая же проблема, терминалы не хотят обновляться.
Нет, я так не считаю. Но тормознуть, не прочесть о предстоящем обновлении или забыть об этом, да мало-ли что... может каждый. И барабашка не исключение.
 

В общем пока передал два совета:

  • проверить ВСЕ диски на ошибки
  • у файла, который я передал, УДАЛИТЬ ВСЕ СВОЙСТВА (это делается через правый клик на файле -> "Свойства" -> вкладка "Подробно" -> "Удалить все свойства".

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