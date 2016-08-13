У кого есть такая комплектация: Windows 7 x64 и терминал MetaTrader 4? - страница 3

Новый комментарий
 
Karputov Vladimir:

Возник, именно на такой комплектации, вопрос: если из терминала перейти в "Data Folder" (эта папка находится в AppData)/MQL4/Experts/ и создать там новую папку "New Folder" и вставить в эту новую папку скомпилированный (*.ex4) файл советника - то оказывается, что терминал не видит ни эту новую папку, ни этот файл советника.

Кстати, проверьте наличие указанного файла в папке. Возможно, после копирования его удаляет какой-либо сторонний процесс (например, антивирусник).

Еще, помнится, терминал удалял те ex4, которые  таковыми не являлись или же были скомпилированы в более поздней версии.

 
Karputov Vladimir:
А вы мой файл попробуйте - его будет видеть?
как в анекдоте вижу вижу.... ну и т.д.
 

До обновления

2016.08.09 23:45:11.430 Data Folder: C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\50CA3DFB510CC5A8F28B48D1BF2A5702

2016.08.09 23:45:11.430 Windows 7 Enterprise (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x AMD Athlon II X4 630 Processor, RAM: 1877 / 4095 Mb, HDD: 256188 / 466835 Mb, GMT+02:00

2016.08.09 23:45:11.429 MetaTrader 4 build 950 started (MetaQuotes Software Corp.)

После обновления 

 

2016.08.10 00:02:53.300 Data Folder: C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\50CA3DFB510CC5A8F28B48D1BF2A5702

2016.08.10 00:02:53.300 Windows 7 Enterprise (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x AMD Athlon II X4 630 Processor, RAM: 1614 / 4095 Mb, HDD: 256208 / 466835 Mb, GMT+02:00

2016.08.10 00:02:53.299 MetaTrader 4 build 988 started (MetaQuotes Software Corp.)

[Удален]  

Попробовал всё как Вы сказали. До перезапуска терминала, не видит.

2016.08.10 10:02:15.034 Windows 7 Professional (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 8 x Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz, RAM: 13014/16271 Mb, HDD: 155579/457632 Mb, GMT+05:00
 
Koldun Zloy:

Попробовал всё как Вы сказали. До перезапуска терминала, не видит.

Перезапуск терминала не помогает, перезапуск операционной системы не помогает. При этом всплыла такая деталь: 

в этом злополучном терминале МТ4 в Win 7, в папке C:\Users\***\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*****\MQL4\Experts есть советники, которые идут в поставке - MACD и ещё какой-то. Так вот, если в папке *****\MQL4\Experts создать новую папку и скопировать туда MACD.ex4 - который из поставки, то терминал видит и новую папку и файл MACD.ex4 в ней.

 
Karputov Vladimir:

Перезапуск терминала не помогает, перезапуск операционной системы не помогает. При этом всплыла такая деталь: 

в этом злополучном терминале МТ4 в Win 7, в папке C:\Users\***\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*****\MQL4\Experts есть советники, которые идут в поставке - MACD и ещё какой-то. Так вот, если в папке *****\MQL4\Experts создать новую папку и скопировать туда MACD.ex4 - который из поставки, то терминал видит и новую папку и файл MACD.ex4 в ней.

Да нормально всё работает. Вчера всё проверил несколько раз в точности по вашему описанию.

Все папки и файлы прекрасно видятся. Просто вы считаете МТ4 "злополучным" -- а он в отместку -- не хочет с вами работать.

 
Andrey F. Zelinsky:

Да нормально всё работает. Вчера всё проверил несколько раз в точности по вашему описанию.

Все папки и файлы прекрасно видятся. Просто вы считаете МТ4 "злополучным" -- а он в отместку -- не хочет с вами работать.

У Вас Windows 7 x64?
 
Karputov Vladimir:
У Вас Windows 7 x64?
Да. Написал выше: "Вчера всё проверил несколько раз в точности по вашему описанию"
 
Andrey F. Zelinsky:
Да. Написал выше: "Вчера всё проверил несколько раз в точности по вашему описанию"

Нужен прямой ответ:

так как Ваших комментариев Выше в теме нет.

 
Ihor Herasko:

Кстати, проверьте наличие указанного файла в папке. Возможно, после копирования его удаляет какой-либо сторонний процесс (например, антивирусник).

Еще, помнится, терминал удалял те ex4, которые  таковыми не являлись или же были скомпилированы в более поздней версии.

Нет. Файл остаётся. Мало того, этот файл и папка видны в MetaEditor'e (который запущен из терминала). А вот в самом терминала эта папка и файл (скомпилированный в 1351, в Windows 10 pro) не видит.
12345678
Новый комментарий