У кого есть такая комплектация: Windows 7 x64 и терминал MetaTrader 4? - страница 2

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Не видит у меня ничего.  

 
Karputov Vladimir:

А закиньте туда, пожалуйста, этот файл:

Не вопрос. Также запустил терминал в непортабельном режиме (чтобы каталог данных оказался на диске С). Получил следующее:

 

P. S. Уточнение: Windows 7 x64 Ultimate, IE 8.00. 

 
Arkadii Zagorulko:

Не видит у меня ничего.  

А при этом MetaEditor, запущенный их термниала MT4, видит эту новую папку?
 
Karputov Vladimir:
А при этом MetaEditor, запущенный их термниала MT4, видит эту новую папку?
нет, не видит.
 
Arkadii Zagorulko:
нет, не видит.
Заколдованная Windows 7  - у кого видит новую папку в Data Folder/MQL4/Experts, у кого не видит...
 
А *.ex4 файл свежий? может его перекомпилировать?
 
Igor Konyashin:
А *.ex4 файл свежий? может его перекомпилировать?
Свежак. В самом последнем билде скомпилирован. 
 
Karputov Vladimir:
Заколдованная Windows 7  - у кого видит новую папку в Data Folder/MQL4/Experts, у кого не видит...

Вы писали ранее:

если из терминала перейти в "Data Folder" (эта папка находится в AppData) и создать там новую папку "New Folder" и вставить в эту новую папку скомпилированный (*.ex4) файл 

Я не думал, что терминал должен видеть эту папку, но сделал в точности как вы сказали.  

1 - из терминала перейти перейти в "Data Folder" 

2 - создать там новую папку "New Folder"

не видит.  

 1 - из терминала перейти перейти в Data Folder /MQL4/Experts

2 - создать там новую папку "New Folder"

видит 

 
Исправил первый пост - иначе получалось как-то глупо.
 
Alexander Laur:

Все видит:

А вы мой файл попробуйте - его будет видеть?
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