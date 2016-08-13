У кого есть такая комплектация: Windows 7 x64 и терминал MetaTrader 4? - страница 2
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Не видит у меня ничего.
А закиньте туда, пожалуйста, этот файл:
Не вопрос. Также запустил терминал в непортабельном режиме (чтобы каталог данных оказался на диске С). Получил следующее:
P. S. Уточнение: Windows 7 x64 Ultimate, IE 8.00.
Не видит у меня ничего.
А при этом MetaEditor, запущенный их термниала MT4, видит эту новую папку?
нет, не видит.
А *.ex4 файл свежий? может его перекомпилировать?
Заколдованная Windows 7 - у кого видит новую папку в Data Folder/MQL4/Experts, у кого не видит...
Вы писали ранее:
если из терминала перейти в "Data Folder" (эта папка находится в AppData) и создать там новую папку "New Folder" и вставить в эту новую папку скомпилированный (*.ex4) файл
Я не думал, что терминал должен видеть эту папку, но сделал в точности как вы сказали.
1 - из терминала перейти перейти в "Data Folder"
2 - создать там новую папку "New Folder"
не видит.
1 - из терминала перейти перейти в Data Folder /MQL4/Experts
2 - создать там новую папку "New Folder"
видит
)
Все видит: