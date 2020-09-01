На Amazon и ЛитРес появилась книга "Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5"
Спасибо.
То что нужно.
Только что купил.
Спасибо.
То что нужно.
Только что купил.
Ну, как оно? Делитесь впечатлениями:) Жаль даже нескольких страниц из книги нет, что бы можно было оценить текст.
Очень очень...
Щас закончу с несколькими работами и начну плотно заниматься переходом на 5рку.
Написано все доступным языком.
Все грамотно написано, составлено тоже все по нарастающей а не как попало.
Вообщем человек хорошо поработал над книгой.
Ну, как оно? Делитесь впечатлениями:) Жаль даже нескольких страниц из книги нет, что бы можно было оценить текст.
Ну, как оно? Делитесь впечатлениями:) Жаль даже нескольких страниц из книги нет, что бы можно было оценить текст.
Ну, как оно? Делитесь впечатлениями:) Жаль даже нескольких страниц из книги нет, что бы можно было оценить текст.
По ссылке на амазон можно почитать кусочек. Меня не впечатлил, но для начинающих изучать язык думаю подойдет.
Почитал. Сложилось обратное впечатление: для начинающих слишком сложно будет. Вот с чего начинается первая глава про индикаторы:
Функции, какие-то обратные вызовы, инициализация, деинициализация... Т.е. преполагается что читатель уже не хило так умеет кодить в MQL4 и знает что такое "обратный вызов", "инициализация" и "деинициализация"
Почитал. Сложилось обратное впечатление: для начинающих слишком сложно будет. Вот с чего начинается первая глава про индикаторы:
Функции, какие-то обратные вызовы, инициализация, деинициализация... Т.е. преполагается что читатель уже не хило так умеет кодить в MQL4 и знает что такое "обратный вызов", "инициализация" и "деинициализация"
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В июле 2016 года в книжных интернет-магазинах стал доступен учебник по языку программирования MQL5, написанный Тимуром Машниным:
Для начинающих алготрейдеров книга станет дополнительным источником информации о языке MQL5 и поможет сделать первые шаги в создании торговых роботов и индикаторов для мультирыночной платформы MetaTrader 5. С началом книги можно ознакомиться по ссылке.Читайте и начинайте программировать MQL5-роботов, способных круглосуточно торговать без вашего участия!