На Amazon и ЛитРес появилась книга "Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5"

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В июле 2016 года в книжных интернет-магазинах стал доступен учебник по языку программирования MQL5, написанный Тимуром Машниным:


Для начинающих алготрейдеров книга станет дополнительным источником информации о языке MQL5 и поможет сделать первые шаги в создании торговых роботов и индикаторов для мультирыночной платформы MetaTrader 5. С началом книги можно ознакомиться по ссылке.

Читайте и начинайте программировать MQL5-роботов, способных круглосуточно торговать без вашего участия!
 

Спасибо. 

То что нужно. 

Только что купил. 

 
Vladimir Gribachev:

Спасибо. 

То что нужно. 

Только что купил. 

Ну, как оно? Делитесь впечатлениями:) Жаль даже нескольких страниц из книги нет, что бы можно было оценить текст.
 
Аффтор
 
Vasiliy Sokolov:
Ну, как оно? Делитесь впечатлениями:) Жаль даже нескольких страниц из книги нет, что бы можно было оценить текст.

Очень очень... 

Щас закончу с несколькими работами и начну плотно заниматься переходом на 5рку. 

Написано все доступным языком.

Все грамотно написано, составлено тоже все по нарастающей а не как попало. 

Вообщем человек хорошо поработал над книгой. 

 
Vasiliy Sokolov:
Ну, как оно? Делитесь впечатлениями:) Жаль даже нескольких страниц из книги нет, что бы можно было оценить текст.
По ссылке на амазон можно почитать кусочек. Меня не впечатлил, но для начинающих изучать язык думаю подойдет.
 
Vasiliy Sokolov:
Ну, как оно? Делитесь впечатлениями:) Жаль даже нескольких страниц из книги нет, что бы можно было оценить текст.
есть ссылка на 25% книги
 
Vasiliy Sokolov:
Ну, как оно? Делитесь впечатлениями:) Жаль даже нескольких страниц из книги нет, что бы можно было оценить текст.
Y На ЛитPесе можно прочитать фрагмент. Не понятно, удобен ли он так как учебник Ковалева с постоянными работающими ссылками на документацию.
 
Комбинатор:
Аффтор

А аффтор-то плодовит! На сайте, доступным через его профиль, размещена куча книг с его авторством.

Аффтора в студию! Странно что на форуме он совсем не активен. Надеюсь он отметиться в этой ветке. 

 
Vitalii Ananev:
По ссылке на амазон можно почитать кусочек. Меня не впечатлил, но для начинающих изучать язык думаю подойдет.

Почитал. Сложилось обратное впечатление: для начинающих слишком сложно будет. Вот с чего начинается первая глава про индикаторы:

 

Функции, какие-то обратные вызовы, инициализация, деинициализация... Т.е. преполагается что читатель уже не хило так умеет кодить в MQL4 и знает что такое "обратный вызов", "инициализация" и "деинициализация" 

 
Vasiliy Sokolov:

Почитал. Сложилось обратное впечатление: для начинающих слишком сложно будет. Вот с чего начинается первая глава про индикаторы:

 

Функции, какие-то обратные вызовы, инициализация, деинициализация... Т.е. преполагается что читатель уже не хило так умеет кодить в MQL4 и знает что такое "обратный вызов", "инициализация" и "деинициализация" 

Возможно я не так выразился. Имел в виду начинающих писать на MQL5 но уже имеющих навыки программирования на других языках. Так как судя по кусочку книги основ там нет. Обычно все книги по программированию начинаются с описания типов данных, синтаксиса и операторов языка
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