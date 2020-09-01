На Amazon и ЛитРес появилась книга "Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5" - страница 10
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В июле 2016 года в книжных интернет-магазинах стал доступен учебник по языку программирования MQL5, написанный Тимуром Машниным:
Для начинающих алготрейдеров книга станет дополнительным источником информации о языке MQL5 и поможет сделать первые шаги в создании торговых роботов и индикаторов для мультирыночной платформы MetaTrader 5. С началом книги можно ознакомиться по ссылке.Читайте и начинайте программировать MQL5-роботов, способных круглосуточно торговать без вашего участия!
На английском есть:
Amazon - https://www.amazon.com/MQL5-programming-language-MetaTrader-indicators-ebook/dp/B01MTRA6Y2/
Я так понимаю, что это будет что то вроде встроенной поддержки языка в MQL5?
Сейчас есть WebRequest (), можно ли уже сейчас воспользоваться этой функцией для соединения по FIX API?
На Amazon и ЛитРес появилась книга "Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5"
"
Уже не только на амазон, пираты фореве.
Ну и что ?
Книгу так никто и не купил?
Еще будущая новость: мы откроем FIX API в пятерке. Но решение о его предоставлении трейдерам будет принимать каждый брокер.
Добрый день!
А Открытие брокер заинтересовался API ?
Ну и что ?
Книгу так никто и не купил?
Еще будущая новость: мы откроем FIX API в пятерке. Но решение о его предоставлении трейдерам будет принимать каждый брокер.
Добрый день Renat.
Подскажите пожалуйста, есть новости про открытие FIX API в МТ5 ?
Добрый день Renat.
Подскажите пожалуйста, есть новости про открытие FIX API в МТ5 ?
Нет, FIX или его аналог открывать не будем.