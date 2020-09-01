На Amazon и ЛитРес появилась книга "Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5" - страница 10

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MetaQuotes Software Corp.:

В июле 2016 года в книжных интернет-магазинах стал доступен учебник по языку программирования MQL5, написанный Тимуром Машниным:


Для начинающих алготрейдеров книга станет дополнительным источником информации о языке MQL5 и поможет сделать первые шаги в создании торговых роботов и индикаторов для мультирыночной платформы MetaTrader 5. С началом книги можно ознакомиться по ссылке.

Читайте и начинайте программировать MQL5-роботов, способных круглосуточно торговать без вашего участия!

На английском есть:

Amazon - https://www.amazon.com/MQL5-programming-language-MetaTrader-indicators-ebook/dp/B01MTRA6Y2/



 
Andrey Dik:
Я так понимаю, что это будет что то вроде встроенной поддержки языка в MQL5?

Сейчас есть WebRequest (), можно ли уже сейчас воспользоваться этой функцией для соединения по FIX API?
Нет, отдельный внешний интерфейс. Берете любую реализацию фикс протокола
 
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На Amazon и ЛитРес появилась книга "Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5"

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Уже не только на амазон, пираты фореве.

На Amazon и ЛитРес появилась книга "Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5"
На Amazon и ЛитРес появилась книга "Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5"
  • www.mql5.com
В июле 2016 года в книжных интернет-магазинах стал доступен учебник по языку программирования MQL5, написанный Тимуром Машниным: Amazon — https://w...
 
лучше б просто бесплатный учебник сделали, как тот устаревший от 4-ки
 

Ну и что ?

Книгу так никто и не купил?

 
Renat Fatkhullin:
Еще будущая новость: мы откроем FIX API в пятерке. Но решение о его предоставлении трейдерам будет принимать каждый брокер.

Добрый день!

А Открытие брокер заинтересовался API ?

 
Northwest:

Ну и что ?

Книгу так никто и не купил?

Судя по отзывам, правильно и делают что не покупают.
 
Renat Fatkhullin:
Еще будущая новость: мы откроем FIX API в пятерке. Но решение о его предоставлении трейдерам будет принимать каждый брокер.

Добрый день Renat.

Подскажите пожалуйста, есть новости про открытие FIX API в МТ5 ?

 
Valentin Dobroletov:

Добрый день Renat.

Подскажите пожалуйста, есть новости про открытие FIX API в МТ5 ?

Нет, FIX или его аналог открывать не будем.

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