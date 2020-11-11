Нужны ли функции OnTrade и OnTradeTransaction в MT4 - страница 4
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Я прочитал всё, что дал мне Ренат, читал и ранее всё это, теперь прочёл полностью и всё сразу.
Моя цель, не тестировать стратегии в тестере до пенсии, а тем более по тиковой истории, чего действительно нет в четвёрке, а торговать руками и ботом, в связи с этим вполне достаточно четвёрки, тем более у меня все необходимые! инструменты(их 7шт) написаны именно для четвёрки, и переписывать их под пятую версию не имеет смысла, прибыльность от этого не увеличиться, равно как и не уменьшится.
Я сужу со стороны трейдинга, а не программирования, хотя в четвёрке напишу всё, что угодно, хоть колесо нарисую на графике, в этом проблем нет.
Добавлен стакан цен, вот тут не ясно зачем он на форексе и что он показывает, какой от него толк в торговле, ну то, что добавлен, это хорошо, но зачем нужен - ?
В хеджевой версии теперь!!! добавлено "Закрыть перекрытые" - ну так эти перекрытые были в четверке уж очень давно, и то что добавлено - новинкой не является. Много чего в пятой не является новинкой, а дополнением мт5 при переходе в режим "хедж"
В общем всё, что есть в пятом, оно есть в большей степени и в четвёртом, и если не тестировать роботов по тиковой истории и в мультивалютном режиме, то разницы нет.
Много каких фишек для программиста, но так это не великое преимущество, у каждого уже был и есть готовый шаблон на котором пишутся программы, добавил пару строк за несколько минут, и ТС в роботе. Если есть предложение создать такой-же шаблон на mql5, то отвечу сразу: зачем создавать то, что уже есть созданное и проверенное.
Если всё сложить, то получим преимущество 5-го терминала для прогера, а не для трейдера.
При этом говорить о развитии языка mql4 до mql5 - не правда. Язык mql5 - новый язык который начинает развитие, и это не развитие mql4, а создание нового. Язык javascript действительно развивался, к нему сделаны примочки ввиде библиотек!, то есть ничего не меняя, можешь дополнить, это и есть развитие. Вот если-бы к mql4 сделали библиотеки и внедрили это в пятую платформу, то это действительно расширение и развитие, хочешь - пиши как писал, а хочешь - пиши по-новому. В пятом это всё обрубили, или пиши только так, или никак, а так как писал раньше - нельзя, компилятор не понимает.
Всё, ухожу с темы, спасибо всем за внимание, и Ренату за ссылку!
Я прочитал всё, что дал мне Ренат, читал и ранее всё это, теперь прочёл полностью и всё сразу.
Моя цель, не тестировать стратегии в тестере до пенсии, а тем более по тиковой истории, чего действительно нет в четвёрке, а торговать руками и ботом, в связи с этим вполне достаточно четвёрки, тем более у меня все необходимые! инструменты(их 7шт) написаны именно для четвёрки, и переписывать их под пятую версию не имеет смысла, прибыльность от этого не увеличиться, равно как и не уменьшится.
Я сужу со стороны трейдинга, а не программирования, хотя в четвёрке напишу всё, что угодно, хоть колесо нарисую на графике, в этом проблем нет.
Добавлен стакан цен, вот тут не ясно зачем он на форексе и что он показывает, какой от него толк в торговле, ну то, что добавлен, это хорошо, но зачем нужен - ?
В хеджевой версии теперь!!! добавлено "Закрыть перекрытые" - ну так эти перекрытые были в четверке уж очень давно, и то что добавлено - новинкой не является. Много чего в пятой не является новинкой, а дополнением мт5 при переходе в режим "хедж"
В общем всё, что есть в пятом, оно есть в большей степени и в четвёртом, и если не тестировать роботов по тиковой истории и в мультивалютном режиме, то разницы нет.
Много каких фишек для программиста, но так это не великое преимущество, у каждого уже был и есть готовый шаблон на котором пишутся программы, добавил пару строк за несколько минут, и ТС в роботе. Если есть предложение создать такой-же шаблон на mql5, то отвечу сразу: зачем создавать то, что уже есть созданное и проверенное. Чего не хватает в четвёрке, так это функции получение комиссии на ecn счетах.
Если всё сложить, то получим преимущество 5-го терминала для прогера, а не для трейдера.
При этом говорить о развитии языка mql4 до mql5 - не правда. Язык mql5 - новый язык который начинает развитие, и это не развитие mql4, а создание нового. Язык javascript действительно развивался, к нему сделаны примочки ввиде библиотек!, то есть ничего не меняя, можешь дополнить, это и есть развитие. Вот если-бы к mql4 сделали библиотеки и внедрили это в пятую платформу, то это действительно расширение и развитие, хочешь - пиши как писал, а хочешь - пиши по-новому. В пятом это всё обрубили, или пиши только так, или никак, а так как писал раньше - нельзя, компилятор не понимает.
Всё, ухожу с темы, спасибо всем за внимание и Ренату за ссылку!
Верно! по большому счету , с некоторыми оговорками можно сказать - разницы уже нет
А вот эта ваша фраза означает то что , Вы без проблем все что угодно напишите и в 5-ке , вопрос напрашивается - а зачем тогда 4-ка ?
Тем более четко сказали , что 4 ка развиваться не будет а значит скоро опять возникнет некоторая разница в пользу МТ5 ( MQL5)
Верно! по большому счету , с некоторыми оговорками можно сказать - разницы уже нет
А вот эта ваша фраза означает то что , Вы без проблем все что угодно напишите и в 5-ке , вопрос напрашивается - а зачем тогда 4-ка ?
Тем более четко сказали , что 4 ка развиваться не будет а значит скоро опять возникнет некоторая разница в пользу МТ5 ( MQL5)
Смысла в этом нет. MQL4 подтянули , добавили ООП , как то закрывая недостатки.
В МТ5 добавили единственное чего не хватало в платформе , хедж. А это единственное что сдерживало переход.
Маркетинговая ошибка 2009 года устранена!
Теперь для перехода все готово. Но вот теперь еще четкие сигналы - переходите на MT5 ( MQl 5)
я ничего против МТ5 не писал — однозначно это хорошо... переписываю по-маленьку свои коды...
я говорю, что MQL5 гораздо сложнее в понимании и в кодинге для обычного человека, и именно поэтому там не будет такой массовости как в MQL4 — чёткий сигнал для разработчиков — потеря значительной части кодеров...
я ничего против МТ5 не писал — однозначно это хорошо... переписываю по-маленьку свои коды...
я говорю, что MQL5 гораздо сложнее в понимании и в кодинге для обычного человека, и именно поэтому там не будет такой массовости как в MQL4 — чёткий сигнал для разработчиков — потеря значительной части кодеров...
Верно! по большому счету , с некоторыми оговорками можно сказать - разницы уже нет
А вот эта ваша фраза означает то что , Вы без проблем все что угодно напишите и в 5-ке , вопрос напрашивается - а зачем тогда 4-ка ?
Тем более четко сказали , что 4 ка развиваться не будет а значит скоро опять возникнет некоторая разница в пользу МТ5 ( MQL5)
Юра, Я же сразу дал ответ на вопрос:
То, что не будет развиваться, ну так это не страшно, оно и так уже развито куда более, весь необходимый функционал уже давно есть, его более чем достаточно, и иногда даже излишне.
Еще, не все зависит от платформы, многое зависит от брокера и готов ли он предоставлять те или иные сигналы. К примеру стакан, если брокер не готов выдавать свою информацию по торгам, стакан был, будет пустым. Или если брокер запретит хедж, его не будет, не зависимо есть ли такая возможность в платформе или нет. Встречал одного брокера, который вообще разрешал открывать только одну сделку, либо селл, либо бай, без возможности долива, хочешь открыть больше, сначала закрой то что есть, потом открывай по новой. Терминал, это в первую очередь инструмент и чем больше он функционален, тем он лучше. Поскольку раньше хедж в МТ5 был запрещен программно, он уступал МТ4 так как много методов работать не могли.
Таких брокеров в процессе отбора эволюционного вытеснят с рынка те кто более подвижен
он кстати этот брокер до сих пор себя так ведет , они еще на рынке существуют ?
---
К примеру: несколько лет назад был брокер , который блокировал не просто счета , он по IP блокировал , тех кто выдавал частые запросы к серверу!
Как то писал эксперта допустил ошибку поставил на счет , уснул , просыпаюсь утром счет блокирован!
Звоню , говорят вы слишком часто и много обращаетесь к серверу мы это принимаем за спам !
Так же произошло и у друга , он тоже в при расчетах закачивал слишком много информации по инструментам, попросту говоря качал у историю , тоже блокировали!
Наученный опытом звоню в другую контору , спрашиваю , если я по ошибке в эксперте выдам более 500 или 1000 запросов в день а может и вообще на каждом тике ?
Ответ меня поразил , такой меланхоличный голос : делайте все что хотите нам все равно ... это дословно !
--
с первой конторы после первой же блокировки вывел деньги , друг мой тоже ушел - еще я рассказал эту историю примерно 2000-2500 знакомым трейдерам они своим знакомым , понятно что от этого клиентов у них не прибавилось.
сейчас - того брокера который клиентов своих блокировал - уже нет на рынке - померла конторка!
другая до сих пор жива
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Сейчас конторы при поиске клиентов готовы на все , и стакан предоставят и сделки разрешать отрывать как попало, лишь бы пришли клиенты!
Нынче не до капризов , те кто этого не понимает - вымрет
Юра, Я же сразу дал ответ на вопрос:
То, что не будет развиваться, ну так это не страшно, оно и так уже развито куда более, весь необходимый функционал уже давно есть, его более чем достаточно, и иногда даже излишне.
Виталий, в 2009 многие предрекали быструю смерть мт4 - он не только не умер он еще и развился, я тогда утверждал что он не умрет.
По крайней мере в быстрой агонии точно не скончается, смерть будет плавной , каждый новый заказ программ для МТ5 на MQL5 будет приближать этот момент.
Я общался с большим количеством трейдеров в те годы активно , все как один сказали : нет хеджа ? - да нафиг он тогда нужен.
Сейчас немного другая ситуация , в мт5 есть все чего не хватало от мт4 и даже чуть больше
я не предрекаю смерть мт4 - просто предполагаю что его ждут участь мт3
Вы помните такой продут ? а я его успел застать и поработать в нем.
...
На самом деле дай человеку учиться сразу с MQL5 и он научится этому языку и всё будет для него понятно. Здесь другая проблема - закостенелость тех, кто очень долго сидел на четвёрке и прозевал время, когда нужно было вскакивать в паровоз.