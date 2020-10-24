Корректировка сведений о ChartEvent() в тестере

Новый комментарий
 

ChartEvent() в тестере не работает. Эта фраза прочно застряла у меня в голове, а потому для обработки событий графика приходилось писать отдельную функцию, работающую в режиме визуализации.

Сегодня сделал для себя открытие (возможно, для многих это вовсе не открытие), что ChartEvent() все-таки работает в МТ4 (билд 1280) в режиме визуализации. Только касается это индикаторов. В советниках все по-прежнему - не работает.

Не знаю, связано это с какими-то изменениями в МТ4, или всегда так было, а я не замечал, но факт на лицо - ChartEvent() в режиме визуализации возможен.

P. S. В МТ5, к сожалению, все глухо для обоих типов программ.

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
  • www.mql5.com
В языке MQL5 предусмотрена обработка некоторых предопределенных событий. Функции для обработки этих событий должны быть определены в программе MQL5: имя функции, тип возвращаемого значения, состав параметров (если они есть) и их типы должны строго соответствовать описанию функции-обработчика события. Именно по типу возвращаемого значения и по...
 
Ihor Herasko:

ChartEvent() в тестере не работает. Эта фраза прочно застряла у меня в голове, а потому для обработки событий графика приходилось писать отдельную функцию, работающую в режиме визуализации.

Сегодня сделал для себя открытие (возможно, для многих это вовсе не открытие), что ChartEvent() все-таки работает в МТ4 (билд 1280) в режиме визуализации. Только касается это индикаторов. В советниках все по-прежнему - не работает.

Не знаю, связано это с какими-то изменениями в МТ4, или всегда так было, а я не замечал, но факт на лицо - ChartEvent() в режиме визуализации возможен.

P. S. В МТ5, к сожалению, все глухо для обоих типов программ.

У меня тоже ChartEvent() через свою функцию в режиме визуализации работает.

Разработчики вероятно не разрешают по каким то причинам делать в советниках, но в тестере можно ведь это сделать.

 
Uladzimir Izerski:

У меня тоже ChartEvent() через свою функцию в режиме визуализации работает.

Разработчики вероятно не разрешают по каким то причинам делать в советниках, но в тестере можно ведь это сделать.

Так а знали, что в индикаторах работает? Или это только для меня открытие?

 
Ihor Herasko:

Так а знали, что в индикаторах работает? Или это только для меня открытие?

Давно на форуме писали, вроде khorosh код показывал.

 
Ihor Herasko:

Так а знали, что в индикаторах работает? Или это только для меня открытие?

https://www.mql5.com/ru/forum/160935 
Проверял эту тему.
 
Vladislav Andruschenko:
https://www.mql5.com/ru/forum/160935 
Проверял эту тему.

Здесь речь о работе индикатора, присоединенного к графику визуализации. Я же говорю о запуске тестирования самого индикатора с визуализацией.


 
Ihor Herasko:

Здесь речь о работе индикатора, присоединенного к графику визуализации. Я же говорю о запуске тестирования самого индикатора с визуализацией.


Пробовал по разному. 
Просил даже чтобы в мт5 сделали также. Хотя бы. 
 
Vladislav Andruschenko:
Пробовал по разному. 
Просил даже чтобы в мт5 сделали также. Хотя бы. 

Видимо, с индикаторами в МТ4 так получилось случайно. По-другому я не могу объяснить. А вот в МТ5 такая "случайность" не подходит - архитектура не та. 

Новый комментарий