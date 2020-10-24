Корректировка сведений о ChartEvent() в тестере
ChartEvent() в тестере не работает. Эта фраза прочно застряла у меня в голове, а потому для обработки событий графика приходилось писать отдельную функцию, работающую в режиме визуализации.
Сегодня сделал для себя открытие (возможно, для многих это вовсе не открытие), что ChartEvent() все-таки работает в МТ4 (билд 1280) в режиме визуализации. Только касается это индикаторов. В советниках все по-прежнему - не работает.
Не знаю, связано это с какими-то изменениями в МТ4, или всегда так было, а я не замечал, но факт на лицо - ChartEvent() в режиме визуализации возможен.
P. S. В МТ5, к сожалению, все глухо для обоих типов программ.
У меня тоже ChartEvent() через свою функцию в режиме визуализации работает.
Разработчики вероятно не разрешают по каким то причинам делать в советниках, но в тестере можно ведь это сделать.
У меня тоже ChartEvent() через свою функцию в режиме визуализации работает.
Разработчики вероятно не разрешают по каким то причинам делать в советниках, но в тестере можно ведь это сделать.
Так а знали, что в индикаторах работает? Или это только для меня открытие?
Так а знали, что в индикаторах работает? Или это только для меня открытие?
Давно на форуме писали, вроде khorosh код показывал.
Так а знали, что в индикаторах работает? Или это только для меня открытие?
https://www.mql5.com/ru/forum/160935
Здесь речь о работе индикатора, присоединенного к графику визуализации. Я же говорю о запуске тестирования самого индикатора с визуализацией.
Здесь речь о работе индикатора, присоединенного к графику визуализации. Я же говорю о запуске тестирования самого индикатора с визуализацией.
Пробовал по разному.
Видимо, с индикаторами в МТ4 так получилось случайно. По-другому я не могу объяснить. А вот в МТ5 такая "случайность" не подходит - архитектура не та.
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ChartEvent() в тестере не работает. Эта фраза прочно застряла у меня в голове, а потому для обработки событий графика приходилось писать отдельную функцию, работающую в режиме визуализации.
Сегодня сделал для себя открытие (возможно, для многих это вовсе не открытие), что ChartEvent() все-таки работает в МТ4 (билд 1280) в режиме визуализации. Только касается это индикаторов. В советниках все по-прежнему - не работает.
Не знаю, связано это с какими-то изменениями в МТ4, или всегда так было, а я не замечал, но факт на лицо - ChartEvent() в режиме визуализации возможен.
P. S. В МТ5, к сожалению, все глухо для обоих типов программ.