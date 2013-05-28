Вроде работает форум, но есть замечания - страница 5

kombat 2009.11.19 22:44 2009.11.19 22:44

https://www.mql5.com/ru/docs


Явно просятся ещё две ссылки в навигаторе слева:

- закачать как *.chm

- закачать как *.pdf (если нужно кому)


Согласен! 
kombat :

Следует ли это понимать в том смысле, что будут сервисы типа доступа с терминала средствами мкл,

например чтение текущих процентных ставок и другой околорыночной инфы?


Или это насчёт сервиса типа библиотеки кода?

Кстати, есть предложение для аккумулирования "устоявшегося кода" разработаного юзерами,

и доступного средствами терминала к обновлению, своего рода репозитарий...

Весь список сервисов пока раскрывать не будем, все покажем при выпуске новых версий.


Фактически новые версии MQL5.community будут выходить каждые 1-3 дня.

 


Оказывается, нельзя нажать мышкой на Общее обсуждение, что бы обновить страницу. Приходится жать на ф5 - занудно.

 

Напомню насчёт "бампинга" с картинками...

Которые показывают где и чего не видно...


Смотрим главную страницу, новых сообщений нет.

Раскрываем тему, и видим что таки есть...


 
У меня то же, вот эти вот жирные выделения, - как то бестолково появляются.
 
Пока есть проблемы с кешированием и статусами прочитанности, что приводит к таким эффектам. Все поправим в ближайшие дни.
 
Renat :
Пока есть проблемы с кешированием и статусами прочитанности, что приводит к таким эффектам. Все поправим в ближайшие дни.


ок!

не к спеху, главное что-б не забылось...

 

Renat, хотелось бы затронуть еще одну тему - FAQ. Это просто необходимая вещь. Осветив однажды какую-то тему или вопрос гораздо легче отвечать человеку ссылкой, чем расписывать тему заново. Что Вы думаете по этому вопросу?

 
DDFedor :

Renat, хотелось бы затронуть еще одну тему - FAQ. Это просто необходимая вещь. Осветив однажды какую-то тему или вопрос гораздо легче отвечать человеку ссылкой, чем расписывать тему заново. Что Вы думаете по этому вопросу?

Я уже раньше объяснял нашу политику по поводу FAQ:

FAQ - абсолютно неработающая и немасштабируемая вещь. Можно утверждать, что никто сразу в начале не пойдет читать FAQ.


Приличного размера FAQ сам становится монстром, требующим структуризации и поиска. Как обычно, "убивший дракона, сам становится драконом".

У нас есть собственное практическое и подтвержденное временем понимание как решать задачу предоставления информации и проведения массового и бесплатного обучения.

[Удален]  
kombat :

Напомню насчёт "бампинга" с картинками...

Которые показывают где и чего не видно...


Смотрим главную страницу, новых сообщений нет.

Раскрываем тему, и видим что таки есть...


Надо иметь ввиду, что на главной странице форума топики сортируются по дате последнего изменения (дате последнего комментария), а уже в категории форума ("Общее обсуждение" в данном случае) они сортируются по приоритету и лишь потом уже по дате изменения. Состояние прочитанности конкретным пользователем не влияет на порядок сортировки топиков - непрочитанные топики не становятся выше. 


Опубликованные выше скриншоты соответствуют эти правилам. Единственный момент - это топик "Формат хранения исторических данных" - судя по всему он был создан как раз в тот момент, когда был сделан первый скриншот, но ещё не сделан второй

