Вроде работает форум, но есть замечания - страница 5
А что ветки-то здесь не продолжаем:
Бета-тестирование MetaTrader 5 началось
Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
https://www.mql5.com/ru/docs
Явно просятся ещё две ссылки в навигаторе слева:
- закачать как *.chm
- закачать как *.pdf (если нужно кому)
Согласен!
Следует ли это понимать в том смысле, что будут сервисы типа доступа с терминала средствами мкл,
например чтение текущих процентных ставок и другой околорыночной инфы?
Или это насчёт сервиса типа библиотеки кода?
Кстати, есть предложение для аккумулирования "устоявшегося кода" разработаного юзерами,
и доступного средствами терминала к обновлению, своего рода репозитарий...
Весь список сервисов пока раскрывать не будем, все покажем при выпуске новых версий.
Фактически новые версии MQL5.community будут выходить каждые 1-3 дня.
Оказывается, нельзя нажать мышкой на Общее обсуждение, что бы обновить страницу. Приходится жать на ф5 - занудно.
Напомню насчёт "бампинга" с картинками...
Которые показывают где и чего не видно...
Смотрим главную страницу, новых сообщений нет.
Раскрываем тему, и видим что таки есть...
Пока есть проблемы с кешированием и статусами прочитанности, что приводит к таким эффектам. Все поправим в ближайшие дни.
ок!
не к спеху, главное что-б не забылось...
Renat, хотелось бы затронуть еще одну тему - FAQ. Это просто необходимая вещь. Осветив однажды какую-то тему или вопрос гораздо легче отвечать человеку ссылкой, чем расписывать тему заново. Что Вы думаете по этому вопросу?
Я уже раньше объяснял нашу политику по поводу FAQ:
FAQ - абсолютно неработающая и немасштабируемая вещь. Можно утверждать, что никто сразу в начале не пойдет читать FAQ.
Приличного размера FAQ сам становится монстром, требующим структуризации и поиска. Как обычно, "убивший дракона, сам становится драконом".
У нас есть собственное практическое и подтвержденное временем понимание как решать задачу предоставления информации и проведения массового и бесплатного обучения.
Надо иметь ввиду, что на главной странице форума топики сортируются по дате последнего изменения (дате последнего комментария), а уже в категории форума ("Общее обсуждение" в данном случае) они сортируются по приоритету и лишь потом уже по дате изменения. Состояние прочитанности конкретным пользователем не влияет на порядок сортировки топиков - непрочитанные топики не становятся выше.
Опубликованные выше скриншоты соответствуют эти правилам. Единственный момент - это топик "Формат хранения исторических данных" - судя по всему он был создан как раз в тот момент, когда был сделан первый скриншот, но ещё не сделан второй