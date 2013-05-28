Вроде работает форум, но есть замечания - страница 3

HideYourRichess :
И линк, к списку тем, то же отсутствует.


Обратите внимание на иконки возле темы топика.



 

почему на первой странице 11 сообщений умещается, а на второй - 10? возможно ли сделать индивидуальный показатель "число комментариев на странице"?

DDFedor :

Первая страница - это 1 топик + 10 комментариев. На всех остальных страницах только комментарии.

Насчет индивидуальных настроек - надо подумать

 
alexvd :


Обратите внимание на иконки возле темы топика.




Это крайне не удобно. Когда читаешь страницу приходится потом прокручивать её, что бы выйти в список тем.

 
Да, и переход на последний не прочитанный комментарий в теме - где?
 

мне кажется немного не продумано переход на ссылку "Общее обсуждение". Кажется лишиние клики делать надо... 

 

Что-то проходит время, скажем час, и появляется "темы жирным",

т.е. как-бы там новые сообщения, заходишь а там всё по старому...

глюк?

 

Ох и быстрый! форум прямо как MQL5

видимо от того что пока пуст... вообще скорость mql4 форума очень высокая!

старый форум видимо останется параллельно ?


в новом MQL5 форуме хочется в личном видеть

поля

SKYPE

ICQ

 

где любимая стрелочка, говорящая, что в теме есть непрочитанные сообщения? нужна. или аналог какой-то...

 
kombat :

глюк?


бойцы невидимого фронта работают... :)

