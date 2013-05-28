Вроде работает форум, но есть замечания - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И линк, к списку тем, то же отсутствует.
Обратите внимание на иконки возле темы топика.
почему на первой странице 11 сообщений умещается, а на второй - 10? возможно ли сделать индивидуальный показатель "число комментариев на странице"?
почему на первой странице 11 сообщений умещается, а на второй - 10? возможно ли сделать индивидуальный показатель "число комментариев на странице"?
Первая страница - это 1 топик + 10 комментариев. На всех остальных страницах только комментарии.
Насчет индивидуальных настроек - надо подумать
Обратите внимание на иконки возле темы топика.
Это крайне не удобно. Когда читаешь страницу приходится потом прокручивать её, что бы выйти в список тем.
мне кажется немного не продумано переход на ссылку "Общее обсуждение". Кажется лишиние клики делать надо...
Что-то проходит время, скажем час, и появляется "темы жирным",
т.е. как-бы там новые сообщения, заходишь а там всё по старому...
глюк?
Ох и быстрый! форум прямо как MQL5
видимо от того что пока пуст... вообще скорость mql4 форума очень высокая!
--
старый форум видимо останется параллельно ?
--
в новом MQL5 форуме хочется в личном видеть
поля
SKYPE
ICQ
где любимая стрелочка, говорящая, что в теме есть непрочитанные сообщения? нужна. или аналог какой-то...
Что-то проходит время, скажем час, и появляется "темы жирным",
т.е. как-бы там новые сообщения, заходишь а там всё по старому...
глюк?
бойцы невидимого фронта работают... :)