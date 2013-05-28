Вроде работает форум, но есть замечания - страница 6
Тогда как вариант, в шапке раздела, где число тем (14) так (14 / 2) где 2 это тем с новыми сообщениями.
сделать и число непрочитаных, которые и выведут в бампинг при раскрытии нажав на эту ссылку.
немного деццкое предложение: добавьте смайлики. оживит общение... ;)
Например, с поклонами - как в скайпе. масса прикольных эмоций есть.
Стрелочку с гиперссылкой на unread - это самое первое и срочное.
присоединяюсь...
:)
Тему можно продвигать наверх, удалив продвигающее сообщение. Так и было задумано?
:)
Тему можно продвигать наверх, удалив продвигающее сообщение. Так и было задумано?
Уточните, пожалуйста, что вы имеете ввиду?
Вы просто добавляете коммент, а потом этот коммент удаляете?
Именно так. В итоге: реальной актуализации не произвелось, а тема перемещается в верхнюю строку.
И, если я не ошибаюсь, то этот трюк меняет статус значка "прочитанной" темы. Но самостоятельно последнее не могу проверить.
исходные данные:
- IE 6
- произведен вход + "запомнить пользователя"
- просмотр страниц
- F5 - обновить страницу
результат:
- переход на англоязычную часть форума без последней авторизации.
- "backspace" - недоступен.
- открываем MQL5-форум заново - видим английскую версию.
- жмем "ru" - требует авторизации
...
"запомнить пользователя" - не срабатывает...
...
"запомнить пользователя" - не срабатывает...
Подверждаю.
До этого было очередное: плиз файм минутс на апдейт
и после этого вход стал "забывчивым", приходится каждый раз авторизовываться,
хотя птычку ставлю регулярно...