Тогда как вариант, в шапке раздела, где число тем (14) так (14 / 2) где 2 это тем с новыми сообщениями.

сделать и число непрочитаных, которые и выведут в бампинг при раскрытии нажав на эту ссылку.

 

немного деццкое предложение: добавьте смайлики. оживит общение... ;)

Например, с поклонами - как в скайпе. масса прикольных эмоций есть.

 

Стрелочку с гиперссылкой на unread - это самое первое и срочное.

 
api :

присоединяюсь...

 

 
Стрелочки обязательно сделаем.
 

:)

Тему можно продвигать наверх, удалив продвигающее сообщение. Так и было задумано? 

 
coaster :

Уточните, пожалуйста, что вы имеете ввиду?

Вы просто добавляете коммент, а потом этот коммент удаляете?

 
alexvd :


Именно так. В итоге: реальной актуализации не произвелось, а тема перемещается в верхнюю строку.

И, если я не ошибаюсь, то этот трюк меняет статус значка "прочитанной" темы. Но самостоятельно последнее не могу проверить.  

 

исходные данные:

- IE 6

- произведен вход + "запомнить пользователя"

- просмотр страниц

- F5 - обновить страницу

результат:

- переход на англоязычную часть форума без последней авторизации.

- "backspace" - недоступен.

- открываем MQL5-форум заново  -  видим английскую версию.

- жмем "ru"   -   требует авторизации

... 

 

"запомнить пользователя" - не срабатывает...

 
DDFedor :
...

 

"запомнить пользователя" - не срабатывает...


Подверждаю.

До этого было очередное: плиз файм минутс на апдейт

и после этого вход стал "забывчивым", приходится каждый раз авторизовываться,

хотя птычку ставлю регулярно...

