Вроде работает форум, но есть замечания - страница 10
Вот эти строки,
переведены просто
нажатием на ентер
---
а вот эти строки,
что-б выглядели обычно,
приходится писать, точнее переводить с помощью шифт+ентер
Вот эти строки,
Мы изменили форматирование стилей тега <P>, чтобы он мог работать по правильному как параграф с отступом.
Такой подход позволяет автоматически делать визуально правильно оформленные тексты (особенно в статьях), а у нас как раз тонны текстового контента. Shift + Enter дает просто перевод строки через тег <BR>.
Видимо, имеются ввиду большие отступы для параграфов (<p>...</p>). Хорошо, сделаем чуть поменьше
при загрузке аватара в профиле - изображение смещено вправо вниз на несколько пикселей.
Хотел сразу в Анналы форума, но думаю здесь уместнейпросьба сменить этот набор букв
на что-нибудь более осмысленное
аЕаЛбаЖаБаА аНаЕаДаОбббаПаНаА - это 'служба недоступна' в кодировке ISO-8859-5 → UTF-8
да уж, а выглядит смешнее :)
я сразу подумал, что это тест-проверка весёлого админа - А ёлба жаба, а нада обана. :))