Вроде работает форум, но есть замечания - страница 10

Новый комментарий
[Удален]  
Видимо, имеются ввиду большие отступы для параграфов (<p>...</p>). Хорошо, сделаем чуть поменьше
 

Вот эти строки,

переведены просто

нажатием на ентер

---

а вот эти строки,
что-б выглядели обычно,
приходится писать, точнее переводить с помощью шифт+ентер

 
kombat:

Вот эти строки,

Мы изменили форматирование стилей тега <P>, чтобы он мог работать по правильному как параграф с отступом.

Такой подход позволяет автоматически делать визуально правильно оформленные тексты (особенно в статьях), а у нас как раз тонны текстового контента. Shift + Enter  дает просто перевод строки через тег <BR>.

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Символьные константы
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Символьные константы
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Целые типы / Символьные константы - Документация по MQL5
 
murad:
Видимо, имеются ввиду большие отступы для параграфов (<p>...</p>). Хорошо, сделаем чуть поменьше
Не надо меньше.
 
при загрузке аватара в профиле - изображение смещено вправо вниз на несколько пикселей.
[Удален]  
sergeev:

при загрузке аватара в профиле - изображение смещено вправо вниз на несколько пикселей.
Уже исправлено. Будет доступно после очередного обновления
 

Хотел сразу в Анналы форума, но думаю здесь уместней

просьба сменить этот набор букв



на что-нибудь более осмысленное

 
то же самое заметил сегодня. думал инет упал. 
 
аЕаЛбаЖаБаА аНаЕаДаОбббаПаНаА - это 'служба недоступна' в кодировке ISO-8859-5 → UTF-8
 
newdigital:
аЕаЛбаЖаБаА аНаЕаДаОбббаПаНаА - это 'служба недоступна' в кодировке ISO-8859-5 → UTF-8

да уж, а выглядит смешнее :)

я сразу подумал, что это тест-проверка весёлого админа - А ёлба жаба, а нада обана. :))

1...345678910
Новый комментарий