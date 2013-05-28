Вроде работает форум, но есть замечания
Маленький глючок, буквы и цифры наезжают друг на друга.
У меня нестандартные (увеличенные) шрифты, может поэтому так.
HideYourRichess, у меня такая же проблемка. Шрифты стандартные, браузер - IE 8.
в ФФ тоже...
Наверное размер поля фиксированый.
Интересно, раздел Документация содержит самую последнюю версию справки по мт5?
Он обновляется каждый раз при обновлении сайта mql5.com.
Он обновляется каждый раз при обновлении сайта mql5.com.
Отлично.
Блин, а как так получилось, что у вас сообщений больше чем у меня?!
Отлично.
Блин, а как так получилось, что у вас сообщений больше чем у меня?!
Наверно называется - начнем с нуля. Не хай. Не так важно.
при клике по теме в списке бы сразу к последнему сообщению бы...
сделать бы...
Наверно называется - начнем с нуля. Не хай. Не так важно.
Да не, просто прикольно, на новом пустом форуме видеть чела с таким количеством сообщений. Понятно, что это разработчики.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
собственно сабж
Наши аватарки остались на старом сайте.