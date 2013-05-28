Вроде работает форум, но есть замечания - страница 7

Новый комментарий
 

Нет ветки по тестированию терминала. Или по каждому замечанию новую ветку?

[Удален]  
DDFedor :

"запомнить пользователя" - не срабатывает...

Спасибо за сообщение. Уже исправляется

 

хотелось бы видеть на главной странице mql5.ru список тем как на https://www.mql5.com/ru/forum.

 

Вобщем очень неудобно (не эргономично и несвязанно)  кликать приходится 2-3 раза, пока доберёшся до нужной темы... вобщем непродуман этот момент.

Форум трейдеров - MQL5.community
Форум трейдеров - MQL5.community
  • www.mql5.com
MQL5: форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
 

иногда форум выдаёт так. - ссылка на пустую страницу. Opera 10.10

 

 

[Удален]  
sergeev :

иногда форум выдаёт так. - ссылка на пустую страницу. Opera 10.10

Уже исправляем.

 

так сказать глючок при сохранении профиля:(

Хотел патриотически написать что я из России...

 

 

 
Можно ли добавить индикатор "присутствия пользователя" на форуме? т.е. есть ли пользователь в real-time на данный момент.. вроде того как в ICQ.
[Удален]  
alsu :

так сказать глючок при сохранении профиля:(

Хотел патриотически написать что я из России...

Вы используете Chrome? К сожалению у него есть известные проблемы с регулярными выражениями (с нелатинскими буквами), которые пока не исправлены. Мы постараемся в свою очередь найти обходный маневр.

[Удален]  
ruslanchik :
Можно ли добавить индикатор "присутствия пользователя" на форуме? т.е. есть ли пользователь в real-time на данный момент.. вроде того как в ICQ.

Этот функционал был в планах. Думаю, что ждать осталось не долго

 
murad :

Этот функционал был в планах. Думаю, что ждать осталось не долго



Только не забудте в профиле добавть опцию "пребывать инкогнито".

Мне например не светит что-б меня светили...

12345678910
Новый комментарий