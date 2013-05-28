Вроде работает форум, но есть замечания - страница 7
Нет ветки по тестированию терминала. Или по каждому замечанию новую ветку?
"запомнить пользователя" - не срабатывает...
Спасибо за сообщение. Уже исправляется
хотелось бы видеть на главной странице mql5.ru список тем как на https://www.mql5.com/ru/forum.
Вобщем очень неудобно (не эргономично и несвязанно) кликать приходится 2-3 раза, пока доберёшся до нужной темы... вобщем непродуман этот момент.
иногда форум выдаёт так. - ссылка на пустую страницу. Opera 10.10
Уже исправляем.
так сказать глючок при сохранении профиля:(
Хотел патриотически написать что я из России...
так сказать глючок при сохранении профиля:(
Вы используете Chrome? К сожалению у него есть известные проблемы с регулярными выражениями (с нелатинскими буквами), которые пока не исправлены. Мы постараемся в свою очередь найти обходный маневр.
Можно ли добавить индикатор "присутствия пользователя" на форуме? т.е. есть ли пользователь в real-time на данный момент.. вроде того как в ICQ.
Этот функционал был в планах. Думаю, что ждать осталось не долго
Только не забудте в профиле добавть опцию "пребывать инкогнито".
Мне например не светит что-б меня светили...