DDFedor :

спасибо за сообщение. исправления внесены и теперь скролбары должны появится. (не забудьте обновить содержимое окна с кодом)

 
Чёт периодически выбрасывает из логина...
 
kombat :
Проверьте, пожалуйста, включен ли у вас режим привязки к IP адресу в настройках профиля?

 
alexvd   :

Да, включена.

Ладно... ща пока нормально, будут проблемы обращу внимание.
 

Странно выглядят комментарии к статьям. Браузер - IE8 (включение режима совместимости ситуации не меняет).

 

 

Спасибо, мы уже в курсе и работаем над исправлением. Вероятней всего предпросмотр комментариев будет вообще переработан
 

Ещё одно замечание: в самом низу страничек в строчке "MQL5: механические торговые системы и тестирование торговых стратегий в MetaTrader" ссылка указывает на сайт MT4, хотя MQL5 относится к следующей версии терминала.

lea   :

Спасибо, поправили.

 
В разделе Статьи нажимаю на Мои статьи  - справа отображается не последняя редакция (готовая к публикации), а последний черновик
