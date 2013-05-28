Вроде работает форум, но есть замечания - страница 8
спасибо за сообщение. исправления внесены и теперь скролбары должны появится. (не забудьте обновить содержимое окна с кодом)
Чёт периодически выбрасывает из логина...
Проверьте, пожалуйста, включен ли у вас режим привязки к IP адресу в настройках профиля?
Да, включена.Ладно... ща пока нормально, будут проблемы обращу внимание.
Странно выглядят комментарии к статьям. Браузер - IE8 (включение режима совместимости ситуации не меняет).
Ещё одно замечание: в самом низу страничек в строчке "MQL5: механические торговые системы и тестирование торговых стратегий в MetaTrader" ссылка указывает на сайт MT4, хотя MQL5 относится к следующей версии терминала.
Спасибо, поправили.