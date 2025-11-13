Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 61
Интересный факт - две недавно опубликованные статьи попали в ТОП-3 месяца (https://www.mql5.com/ru/wall/articles)
PDF файл для статьи #17 Торговая система 5-dimensions
Выберите свой вариант ответа.
или Вы думали, что сайт сам для Вас зарабатывает? :-)
Только из-за этого поста вернулся и еще раз перечитал статью о нейросети. Комментарий оставил в ветке обсуждения. Здесь хотел предложить Вам делать предварительную читку/редактирование статей (особенно после перевода) чтобы не было таких ляпов как в этой статье. Может в программировании это полезные примеры, но тема создания нейросети раскрыта с сильными искажениями.
Удачи
Я перечитал ваши замечания, хоть я только поверхносто знаком с нейросетями, но в большей части вы правы. Хорошо, что у нас на форуме есть специалисты во многих областях, и ваши замечания к статье также являются ценным материалом для трейдеров, которые интересуются нейросетями.
Могу только добавить, что сама статья была сначала написана на испанском, затем мы перевели её на русский, и только русский вариант с нашей стороны был вычиткан человеком, который обучался по нейросетям. Он дал свои замечания, которые были переданы автору в комментариях к статье
В итоге, судя по всему, он просто взял ALGLIB, вытянул оттуда многослойную сеть прямого распространения прикрутил к ней несколько методов обучения, и всё.
Все остальное мол на плечи пользователя. Ни тебе подбора структуры сети, ни определения коэффициента обучения, ни определения начального приближения.
, но большую часть этих замечаний он не исправил. В итоге мы решили опубликовать статью как есть, потому как много барьеров для понимания.
Понятно.
У меня было точно такое ощущение " В итоге, судя по всему, он просто взял ALGLIB, вытянул оттуда многослойную сеть прямого распространения прикрутил к ней несколько методов обучения, и всё."
Конечно замечания я писал для читающих, тех кто будет повторять за автором коды и не получив хороший результат по крайней мере поймут почему.
Но повторюсь, как упражнение по программированию наверное полезно (мне трудно оценить, я не программист).
Удачи
Использование ALGLIB для выбора символов (вот популярное объяснение на хабре http://smart-lab.ru/blog/350528.php, в инете также есть видео с вебинаров на эту тему.)
Тема частично затронута в опубликованной статье Пример разработки спредовой стратегии на фьючерсах Московской биржи
Её можно развить по многим направлениям - правильный подбор объемов, составление новых комбинаций инструментов, слом корелляции и т.д. Нужны практические примеры стратегий для Московской биржи (можно и для форекса, конечно, но биржевая тема была бы интересней)