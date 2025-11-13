Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 61

Интересный факт - две недавно опубликованные статьи попали в ТОП-3 месяца (https://www.mql5.com/ru/wall/articles)


 

PDF файл для статьи #17 Торговая система 5-dimensions


ATCF.zip  1929 kb
 
Vladislav Andruschenko:

 

  1. Выполните работу в Фрилансе - и ВЫ поймете , что ВЫ заработали.
  2. Продайте свой продукт, - и ВЫ поймете , что ВЫ заработали.
  3. Разместите свой сигнал, - и ВЫ поймете , что ВЫ заработали.
  4. Напишите статью, - и ВЫ поймете , что ВЫ заработали.
  5. Дайте свой компьютер для оптимизации,  - и ВЫ поймете , что ВЫ заработали.

 

 

Выберите свой вариант ответа.

или Вы думали, что сайт сам для Вас зарабатывает? :-) 

6. Разместите свой код в кодобазе - 50 баллов. Если времени не жалко ))
 
Rashid Umarov:

Только из-за этого поста вернулся и еще раз перечитал статью о нейросети. Комментарий оставил в ветке обсуждения. Здесь хотел предложить Вам делать предварительную читку/редактирование статей (особенно после перевода) чтобы не было таких ляпов как в этой статье. Может в программировании это полезные примеры, но тема создания  нейросети раскрыта с сильными искажениями.

Удачи 

 
Vasiliy Pushkaryov взялся за тему №6 Разворачиваем торговые сигналы
 
Я перечитал ваши замечания, хоть я только поверхносто знаком с нейросетями, но в большей части вы правы. Хорошо, что у нас на форуме есть специалисты во многих областях, и ваши замечания к статье также являются ценным материалом для трейдеров, которые интересуются нейросетями.

Могу только добавить, что сама статья была сначала написана на испанском, затем мы перевели её на русский, и только русский вариант с нашей стороны был вычиткан человеком, который обучался по нейросетям.  Он дал свои замечания, которые  были  переданы автору  в комментариях к статье

  1. Сразу бросается в глаза одна принципиальная ошибка: Автор описывает пример работы сети для двоичного конвектора "Здесь сообщается, что НС угадала 78% из 200 при классификации чисел на интервале оценки (801 до 200)."  Здесь скорее задача регрессии.
  2. Основная идея: построение универсальной оболочки ННС для последующего оптимизации экспертов. Никакой универсальностью тут и не пахнет, после описания первого примера автор говорит, что подбор параметров ННС(количество нейронов и слоев) подбирается самим пользователем и вообще-  это, мол метод проб и ошибок.
  3. Еще смущает момент про нормализацию параметров. Автор нормализует параметры по обучающей выборке и никак не учитывает то, что в тестовой выборке(или на реал данных) значения могут выскакивать из этого диапазона.

В итоге, судя по всему, он просто взял ALGLIB, вытянул оттуда многослойную сеть прямого распространения прикрутил к ней несколько методов обучения, и всё.

Все остальное мол на плечи пользователя. Ни тебе подбора структуры сети, ни определения коэффициента обучения, ни определения начального приближения.



, но большую часть этих замечаний он не исправил. В итоге мы решили опубликовать статью как есть, потому как много барьеров для понимания.

 
Понятно. 

У меня было точно такое ощущение " В итоге, судя по всему, он просто взял ALGLIB, вытянул оттуда многослойную сеть прямого распространения прикрутил к ней несколько методов обучения, и всё." 

Конечно замечания я писал для читающих, тех кто будет повторять за автором коды и не получив хороший результат по крайней мере поймут почему.

Но повторюсь, как упражнение по программированию наверное полезно (мне трудно оценить, я не программист).

Удачи 

 
10

Парный трейдинг /  тема снята пока
Использование ALGLIB для выбора символов (вот популярное объяснение на хабре http://smart-lab.ru/blog/350528.php, в инете также есть видео с вебинаров на эту тему.)

Тема частично затронута в опубликованной статье Пример разработки спредовой стратегии на фьючерсах Московской биржи

Её можно развить по многим направлениям - правильный подбор объемов, составление новых комбинаций инструментов, слом корелляции и т.д. Нужны практические примеры стратегий для Московской биржи (можно и для форекса, конечно, но биржевая тема была бы интересней)

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Почему постоянно игнорируются тики".
 
Как писать и зарабатывать, если уже 2 недели не работает автотестирование
