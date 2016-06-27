Тестер стратегий (вопрос на будущее) - страница 5
Будет ли возможность программно определить тип агента - Local/Remote ?
Зачем?
Применение данной опции было бы удобно при организации распределения логов работы MQL- программ при тестировании, ограничения вызовов функций из внешних DLL модулей и т.д.
ИМХО Если концепция тестера такова, что дает возможность использовать его в разных режимах, то соответственно возникает потребность или желание определения этих режимов программным путем.
1. Раннее связывание не позволит загружать на удалённых агентах ex5, использующие импортируемые из DLL функции
2. Тестирование должно проходить совершенно одинаково как на локальных агентах, так и на удалённых. Иначе всех нас ждут чудесатые результаты
В своей практике я во всех случаях пользуюсь расширенными выводами сообщений в журнал при открытии и модифицировании позиций/ордеров.
Конечно, так получается, что сам терминал тоже выводит свою информацию о событии. Но в частых случаях эта информация бывает лишней.
Это важно именно для отслеживания тестерных сообщений (про реальные журналы конечно же речь не идет).
так как сообщений порой бывает очень много + свои и в результате имеем удвоение лога.
Поэтому есть просьба сделать вывод сообщений тестера настраиваемым (возможность отключать вывод для некоторых событий и замена на пользовательские строки)
Для начала думаю будет достаточно просто отключать в тестере вывод сообщений для разных типов торговых событий (читай разных функций).
Это можно сделать, например, создав и заполнив структуру поведения тестера (типа _TesterInfo) для разных торговых событий.
Или как вариант
Так как мой критерий "Custom max" (а так же и у многих, я уверен) состоит из нескольких своих разработанных показателей,
которые хотелось подсмотреть не только в режиме одиночного прохода, но и в процессе оптимизации.
Чтоб реально видеть из-за какого именно параметра выросла "Custom max" в том или ином проходе.
Да и не только из-за этого. Уверен что многие разделят мое мнение что во время оптимизации параметров хотелось бы отслеживать такие показатели как:
- различные виды просадок
- процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным (в разных направлениях)
- устойчивость
- линейная регрессия линии роста баланса (напоминаю тему)
- критерий качества сделок в виде соотношения пунктов ко времени открытой позиции
И т.д. ... у каждого свои разработки показателей...
Хотелось бы уточнить у разработчиков...
Есть ли хоть какие нибудь надежды, что однажды эта полезнейшая опция будет доступна?
Из Вашего поста не понятно - знаете ли Вы о функции OnTester().
Не только знаю, но и считаю это новшество чуть ли не половиной всей ценности новой версии МТ.
Мне очень интересен (и уверен, что не только мне, а многим) основной вопрос... суть которого была описана ранее...
Скажите пожалуйста, есть надежды?
Странно, как это не понятно. Я же явно описывал в начале про "custom max", которая непосредственно завязана с OnTester().
Ну так реализуйте расчет собственной фитнес-функции в OnTester, и оптимизируйте по ней. Или вопрос не об этом? Для значений функции OnTester() в отчет "Результаты опбтимизации" выводится отдельная колонка.
Ну так реализуйте расчет собственной фитнес-функции в OnTester, и оптимизируйте по ней. Или вопрос не об этом? Для значений функции OnTester() в отчет "Результаты опбтимизации" выводится отдельная колонка.
Очень хотелось помимо результата, наблюдать за множеством других полезных показателей, которых нет в стандартном наборе. А также собственно разработанные, которые есть у многих, я уверен.
Моя формула вычисления "custom max" состоит из сочетания 7 различных показателей (уверен как и у многих). Каждый проход "custom max" растет все больше и больше, и чтоб проверить из-за каких именно показателей идет улучшение приходится останавливать оптимизацию и смотреть по одиночному проходу, больше ни как (((
Откройте возможность просмотра любых своих разработанных показателей без остановки оптимизации, прямо в отдельных (включаемых/выключаемых) столбиках.
За это Вам каждый трейдер скажет спасибо и низкий поклон. Уверен, что не найдется того, кому это показалось бы лишним.
Скажите все-таки, есть надежды? Или не стоит душу томить...