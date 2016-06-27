Тестер стратегий (вопрос на будущее) - страница 4
Посмотрите команду "Открыть график":
Работает хорошо, только на мой взгляд нетестируемый период времени лучше скрывать, т.к. кнопка "Home" в начало тестирования было очень удобно...
Так же не хватает двойного клика на ордере --> перемещение на место на графике (как было раньше)
Я теперь могу просто перечислить в советнике финансовые инструменты и советник будет на них торговать, так? Пример: есть советник, который открывает и закрывает сделки по пересечениям 2-х МА. Я что, могу перечислить в начале советника валютные пары и он (советник) на них будет торговать? Или я сам должен в советнике прописывать анализ графиков различных валютных пар и на основе этого анализа советник будет открывать сделки. Так?
Сам эксперт должен обращаться к желаемым финансовым инструментам (хоть ко всем), анализировать их (обращаться к их истории, их индикаторам) и совершать сделки на любых символах.
Эксперту не надо снаружи указывать на чем торговать - он должен сам брать то, что хочет как в реальной торговле (это и в МТ4 было), так и в тестере (это появилось в МТ5).
В МетаТрейдер 5 мультивалютное тестирование работает прозрачно - все данные по другим символам предоставляются по требованию самого эксперта. То есть, работает режим "захотел и получил" без необходимости ручных операций снаружи "включить для работы символы 1,2,3".
Ренат, а сложно сделать так, что бы в тестере была возможность выбирать одновременно несколько валютных пар? Объясню зачем это нужно. Есть определенный алгоритм. Хочу прверить его работу на разных валютах, т.к. все валюты имеют разные ходовые качества. Отсюда разные тэйки, стопы и т.д. Сейчас в тестере я должен прогонять свой алгоритм по каждой валюте и фиксировать результаты. А хотелось бы выбрать в тестере необходимые валюты и запустить на этих валютах оптимизацию с выводом результатов по каждой валюте. Было бы удобно, поставил на ночь и пошел спать, а утром получил результаты сразу по всем парам.
Хотелось бы увидеть все сделки на графике.
Что Вы имеете в виду?
ps: расширителя сознания у нас нет
На втором рисунке видно, что TotalTraders = 1985. В файле TesterGraphReport2010.05.13.csv 3856 записей\сделок.
А в отчете 4482 сделки.
С графиком разобрался. Помогло максимальное увеличение масштаба. Теперь все сделки видны.
На втором рисунке видно, что TotalTraders = 1985, а на графике около 40-ка. В файле TesterGraphReport2010.05.13.csv 3856 записей\сделок.
А в отчете 4482 сделки.
Сформулируйте свой вопрос максимально точно, пожалуйста.
Сформулируйте свой вопрос максимально точно, пожалуйста.
Хорошо.
Завтра оформлю все через Сервисдеск.