Тестер стратегий (вопрос на будущее) - страница 3
Ренат, а расскажите несколько подробнее о функционале тестера ??. Можно ли будет загружать данные графиков и данные о сделках из собственных текстовых файлов например ??
Кастомные чарты загружать нельзя - используется исключительно история с торгового счета.
Все файловые операции работают - считывать сигналы из них можно без проблем.
Надеюсь, на следующей неделе опубликуем больше информации о тестере + скриншоты.
Еще вопрос: будет ли возможность в качестве параметра оптимизации задать не переменную, а, к примеру, массив из тысячи элементов (естественно, с применением генетического алгоритма)?
Не планируется ли возможность вызова автооптимизатора из советника? К примеру, надо оценить прибыльность советника за большой период при условии регулярной его переоптимизации. Сейчас это - либо кропотливая ручная работа, либо долгая работа по запихиванию алгоритма и котировок в математический пакет. Соответственно, возможность тестировать (да и оптимизировать) стратегию, играя не только значениями переменных, но и правилами оптимизации (к примеру, подобрать период оптимизации) - это был бы прорыв...
Будет ли реализована "визуализация" в тестере стратегий ? как воздух нужна
Ренат, а где же мультивалютность тестера? У меня в тестере, есть возможность выбора только одной пары.
Да, в очередном билде будет отображение сделок на чарте командой "Открыть на чарте", а рилтаймовая визуализация будет позже.
Очередной билд 273 вышел, а отображение сделок не нашел.
Посмотрите команду "Открыть график":
