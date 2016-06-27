Тестер стратегий (вопрос на будущее) - страница 3

Новый комментарий
 
BoSyA писал(а) # :
Ренат, а расскажите несколько подробнее о функционале тестера ??. Можно ли будет загружать данные графиков  и данные о сделках из собственных текстовых файлов например ??

Кастомные чарты загружать нельзя - используется исключительно история с торгового счета.

Все файловые операции работают - считывать сигналы из них можно без проблем.


Надеюсь, на следующей неделе опубликуем больше информации о тестере + скриншоты.

 
Не планируется ли возможность вызова автооптимизатора из советника? К примеру, надо оценить прибыльность советника за большой период при условии регулярной его переоптимизации. Сейчас это - либо кропотливая ручная работа, либо долгая работа по запихиванию алгоритма и котировок в математический пакет. Соответственно, возможность тестировать (да и оптимизировать) стратегию, играя не только значениями переменных, но и правилами оптимизации (к примеру, подобрать период оптимизации) - это был бы прорыв...
 

Еще вопрос: будет ли возможность в качестве параметра оптимизации задать не переменную, а, к примеру, массив из тысячи элементов (естественно, с применением генетического алгоритма)?

Генетические алгоритмы - это просто!
Генетические алгоритмы - это просто!
  • 2010.05.25
  • Andrey Dik
  • www.mql5.com
В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию.
 
sereganlp:
Не планируется ли возможность вызова автооптимизатора из советника? К примеру, надо оценить прибыльность советника за большой период при условии регулярной его переоптимизации. Сейчас это - либо кропотливая ручная работа, либо долгая работа по запихиванию алгоритма и котировок в математический пакет. Соответственно, возможность тестировать (да и оптимизировать) стратегию, играя не только значениями переменных, но и правилами оптимизации (к примеру, подобрать период оптимизации) - это был бы прорыв...
Присоединись к этому пожеланию. Делать оптимизацию по ходу торговли из советника облегчило бы жизнь.
 
Будет ли реализована "визуализация" в тестере стратегий ? как воздух нужна
 
PSIH:
Будет ли реализована "визуализация" в тестере стратегий ? как воздух нужна

Да, в очередном билде будет отображение сделок на чарте командой "Открыть на чарте", а рилтаймовая визуализация будет позже.
 
papaklass:

Ренат, а где же мультивалютность тестера? У меня в тестере, есть возможность выбора только одной пары.

Укажите в коде советника на каких инструментах ему торговать - тестер теперь позволяет совершать сделки на любых инструментах, а не только на том, который указан/выбран.
 
Renat:
Да, в очередном билде будет отображение сделок на чарте командой "Открыть на чарте", а рилтаймовая визуализация будет позже.
Очередной билд 273 вышел, а отображение сделок не нашел.
 
1Serg:
Очередной билд 273 вышел, а отображение сделок не нашел.

Посмотрите команду "Открыть график":


 
Renat:

Посмотрите команду "Открыть график":


Спасибо, нашел. :)
1234567
Новый комментарий