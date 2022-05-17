Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3270: Улучшения и исправления

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В четверг 21 апреля 2022 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. В ней мы внесли ряд небольших дополнений и исправлений по отзывам, полученным после публикации версии 3260 с множеством новых функций.

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3270: Улучшения и исправления


Обновление содержит следующие изменения:

  1. Terminal: Улучшен встроенный чат:

    • Обновлен дизайн — теперь сообщения показывают без "облачков", разгружая диалоги от лишних деталей. Добавлены аватары и разделители дат.
    • В меню сообщений добавлены команды копирования и удаления.
    • Исправлены ошибки и повышена стабильность работы.


    Улучшения во встроенном чате


  2. Terminal: Исправлена работа команды для группового закрытия позиций. Ошибка возникала на счетах с хеджиноговой системой учета позиций.
  3. Terminal: Исправлен учет некоторых типов сделок при формировании истории позиций.
  4. Исправления по крешлогам.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

 

Официальный релиз или бета, ключивые измениения есть, нужно перекомпелировать для маркета ?

 
Почему так много обновлений за короткий промежуток времени?
 

  • Можно запустить на Mackbook m1?

 
ding9736 #:

  • Можно запустить на Mackbook m1?

Да: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/MetaTrader5.dmg

 

Как без калькулятора (вычислений в уме) определить где текущая, а где вход? Вкладка торговля

Поменяйте названия пожалуйста.

 
Andrey Miguzov #:

Как без калькулятора (вычислений в уме) определить где текущая, а где вход? Вкладка торговля

Поменяйте названия пожалуйста.

По типу Цена Входа и Цена Закрытия?

 
Vitaliy Kuznetsov #:

По типу Цена Входа и Цена Закрытия?

Цена позиции/входа/открытия/(Price in) и текущая цена (Price out).

Вообще помню давно еще обсуждалось - сейчас текущая цена считается по ласт - и это абсолютное зло. Лучше учитывать ask/bid (ту цену по которой будем закрывать позицию). Пытался понять почему ласт - так и не смог.

По малоликвидным инструментам с широким спредом наблюдать за прибылью (последняя колонка) очень забавно. 

смотришь на прибыль и там "+ 1000". Жмёшь крестик на ней и фиксируешь убыток "-500"


 

Могу ли я попросить о таком улучшении?

Иногда нужно скопировать имя советника (или индикатора), который работает на графике.

Как я это вижу: вызывается окно свойств советника (или индикатора) и копируется название программы во вкладке 'Common' - но сейчас этот способ не работает:

Пожалуйста, добавьте способ (возможность) копирования имени советника (индикатора) в буфер обмена.

 

mt4 1353 время, в  MarketWatch, не всегда обновляется с тиком  

[Удален]  

Как работает поиск сигнала в терминале?

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