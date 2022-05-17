Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3270: Улучшения и исправления
Официальный релиз или бета, ключивые измениения есть, нужно перекомпелировать для маркета ?
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Можно запустить на Mackbook m1?
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Можно запустить на Mackbook m1?
Да: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/MetaTrader5.dmg
По типу Цена Входа и Цена Закрытия?
Цена позиции/входа/открытия/(Price in) и текущая цена (Price out).
Вообще помню давно еще обсуждалось - сейчас текущая цена считается по ласт - и это абсолютное зло. Лучше учитывать ask/bid (ту цену по которой будем закрывать позицию). Пытался понять почему ласт - так и не смог.
По малоликвидным инструментам с широким спредом наблюдать за прибылью (последняя колонка) очень забавно.
смотришь на прибыль и там "+ 1000". Жмёшь крестик на ней и фиксируешь убыток "-500"
Могу ли я попросить о таком улучшении?
Иногда нужно скопировать имя советника (или индикатора), который работает на графике.
Как я это вижу: вызывается окно свойств советника (или индикатора) и копируется название программы во вкладке 'Common' - но сейчас этот способ не работает:
Пожалуйста, добавьте способ (возможность) копирования имени советника (индикатора) в буфер обмена.
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В четверг 21 апреля 2022 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. В ней мы внесли ряд небольших дополнений и исправлений по отзывам, полученным после публикации версии 3260 с множеством новых функций.
Обновление содержит следующие изменения:
Обновление будет доступно через систему Live Update.