Россия намекнула на платежи в BTC за нефть - страница 5

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Криптовалюты в РФ уже несколько лет признаны цифровым имуществом. Более того, уже есть как минимум один прецедент возврата криптовалюты владельцу от мошенника по суду.
 

Надо купить домик в село или в далеком дремучем в лесу.

сажать картошку- овощи - вот настоящая крипта :))

 
Edgar Akhmadeev #:
Криптовалюты в РФ уже несколько лет признаны цифровым имуществом. Более того, уже есть как минимум один прецедент возврата криптовалюты владельцу от мошенника по суду.

в мире были прецеденты "оптового" возврата всех платежей, невзирая на мнимую анонимность,распределённость и неотвергаемость транзакций. Короче фуфло это, вся крипто-валюта. Она контролируется и отслеживается даже лучше чем привычные.

 
Maxim Kuznetsov #:

в мире были прецеденты "оптового" возврата всех платежей, невзирая на мнимую анонимность,распределённость и неотвергаемость транзакций. Короче фуфло это, вся крипто-валюта. Она контролируется и отслеживается даже лучше чем привычные.

Так думали многие пока BTC не взлетел до текущего уровня.  Вся крипто индустрия тока развивается и будет развиваться.

Не даром депутаты поднимают раз заразом ? о регулировании и легализации крипты, хоть и получают отказ от правительства так как если легализовать крипту на данном этапе в связи сложившейся ситуации в стране это приведёт к падению рубля. Пока на паузе... ./

По майнингу вроде всё норм урегулируют до конца 2 квартала. Небольшой но звоночек... ./

Рано или поздно доллары и евро уйдёт на второй план, а отношение к ним крипты будет только расти. Долгосрочная перспектива... ./


Как альтернатива крипта очень даже привлекательна и активы в крипте при каждом падении доллара буду только увеличивать. Актив будет только расти... ./

 
Rustam Galkeev #:

Так думали многие пока BTC не взлетел до текущего уровня.  Вся крипто индустрия тока развивается и будет развиваться.

Не даром депутаты поднимают раз заразом ? о регулировании и легализации крипты, хоть и получают отказ от правительства так как если легализовать крипту на данном этапе в связи сложившейся ситуации в стране это приведёт к падению рубля. Пока на паузе... ./

По майнингу вроде всё норм урегулируют до конца 2 квартала. Небольшой но звоночек... ./

Рано или поздно доллары и евро уйдёт на второй план, а отношение к ним крипты будет только расти. Долгосрочная перспектива... ./


Как альтернатива крипта очень даже привлекательна и активы в крипте при каждом падении доллара буду только увеличивать. Актив будет только расти... ./

так думали многие покуда по неким причинам не изымали целые пулы XRP. Причины - запрос оф.юр.лиц. 

и все цепочки транзакций отменились, и конкретные монеты крипты превратились в дым

то есть в качестве ВАЛЮТЫ крипта не работает

 
Maxim Kuznetsov #:

так думали многие покуда по неким причинам не изымали целые пулы XRP. Причины - запрос оф.юр.лиц. 

и все цепочки транзакций отменились, и конкретные монеты крипты превратились в дым

то есть в качестве ВАЛЮТЫ крипта не работает

Всё норм.


Меняй на что хочешь и рынков по обмену валом... ./

 
Rustam Galkeev #:

Всё норм.


Меняй на что хочешь и рынков по обмену валом... ./

Рустам, не всё что можно менять является валютой. Не всякую помойку можно назвать обменником. 

[Удален]  
Шутка? Кто намекнул?
 
Maxim Kuznetsov #:

Рустам, не всё что можно менять является валютой. Не всякую помойку можно назвать обменником. 

https://www.forbes.com/sites/billybambrough/2022/04/08/eu-makes-sudden-move-against-crypto-threat-after-the-price-of-bitcoin-ethereum-bnb-xrp-cardano-solana-and-luna-make-huge-gains/?sh=55591c6f56d2

Болтают многие.  Да и по суммам на вывод /помойка/, если вы  миллиардер.

А по факту выше что и как на текущий момент.

E.U. Makes Sudden Move Against Crypto ‘Threat’ After The Price Of Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Cardano, Solana And Luna Made Huge Gains
E.U. Makes Sudden Move Against Crypto ‘Threat’ After The Price Of Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Cardano, Solana And Luna Made Huge Gains
  • 2022.04.08
  • Billy Bambrough
  • www.forbes.com
The European Union (E.U.) has banned the provision of high-value cryptocurrency services to Russia as part of the latest sanctions salvo in response to the invasion of Ukraine. The move prohibits deposits to crypto wallets—including using popular cryptocurrencies bitcoin, ethereum, BNB, XRP, cardano, solana and luna—and follows a warning from...
 
Alexander Ivanov #:
За месяц намайнил 2 доллара по крипте BAT,  на браузере Brave.

Если эти два доллара ежемесячно сумею наторговать до +100%.
Итого так в конце года : 2=4=8=16=32=64=128=256=512=1024$ будет в конце года.
Но ежемесячно ещё по 2$ с крипты придёт.
Если их увеличивать, то в конце года будет примерно 5000$.
И это всё с бесплатной раздачи на браузере brave.
Это не реклама. Но идея думать 😊😄

это не майнинг

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