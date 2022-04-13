Россия намекнула на платежи в BTC за нефть - страница 5
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Надо купить домик в село или в далеком дремучем в лесу.
сажать картошку- овощи - вот настоящая крипта :))
Криптовалюты в РФ уже несколько лет признаны цифровым имуществом. Более того, уже есть как минимум один прецедент возврата криптовалюты владельцу от мошенника по суду.
в мире были прецеденты "оптового" возврата всех платежей, невзирая на мнимую анонимность,распределённость и неотвергаемость транзакций. Короче фуфло это, вся крипто-валюта. Она контролируется и отслеживается даже лучше чем привычные.
в мире были прецеденты "оптового" возврата всех платежей, невзирая на мнимую анонимность,распределённость и неотвергаемость транзакций. Короче фуфло это, вся крипто-валюта. Она контролируется и отслеживается даже лучше чем привычные.
Так думали многие пока BTC не взлетел до текущего уровня. Вся крипто индустрия тока развивается и будет развиваться.
Не даром депутаты поднимают раз заразом ? о регулировании и легализации крипты, хоть и получают отказ от правительства так как если легализовать крипту на данном этапе в связи сложившейся ситуации в стране это приведёт к падению рубля. Пока на паузе... ./
По майнингу вроде всё норм урегулируют до конца 2 квартала. Небольшой но звоночек... ./
Рано или поздно доллары и евро уйдёт на второй план, а отношение к ним крипты будет только расти. Долгосрочная перспектива... ./
Как альтернатива крипта очень даже привлекательна и активы в крипте при каждом падении доллара буду только увеличивать. Актив будет только расти... ./
Так думали многие пока BTC не взлетел до текущего уровня. Вся крипто индустрия тока развивается и будет развиваться.
Не даром депутаты поднимают раз заразом ? о регулировании и легализации крипты, хоть и получают отказ от правительства так как если легализовать крипту на данном этапе в связи сложившейся ситуации в стране это приведёт к падению рубля. Пока на паузе... ./
По майнингу вроде всё норм урегулируют до конца 2 квартала. Небольшой но звоночек... ./
Рано или поздно доллары и евро уйдёт на второй план, а отношение к ним крипты будет только расти. Долгосрочная перспектива... ./
Как альтернатива крипта очень даже привлекательна и активы в крипте при каждом падении доллара буду только увеличивать. Актив будет только расти... ./
так думали многие покуда по неким причинам не изымали целые пулы XRP. Причины - запрос оф.юр.лиц.
и все цепочки транзакций отменились, и конкретные монеты крипты превратились в дым
то есть в качестве ВАЛЮТЫ крипта не работает
так думали многие покуда по неким причинам не изымали целые пулы XRP. Причины - запрос оф.юр.лиц.
и все цепочки транзакций отменились, и конкретные монеты крипты превратились в дым
то есть в качестве ВАЛЮТЫ крипта не работает
Всё норм.
Меняй на что хочешь и рынков по обмену валом... ./
Всё норм.
Меняй на что хочешь и рынков по обмену валом... ./
Рустам, не всё что можно менять является валютой. Не всякую помойку можно назвать обменником.
Рустам, не всё что можно менять является валютой. Не всякую помойку можно назвать обменником.
https://www.forbes.com/sites/billybambrough/2022/04/08/eu-makes-sudden-move-against-crypto-threat-after-the-price-of-bitcoin-ethereum-bnb-xrp-cardano-solana-and-luna-make-huge-gains/?sh=55591c6f56d2
Болтают многие. Да и по суммам на вывод /помойка/, если вы миллиардер.
А по факту выше что и как на текущий момент.
За месяц намайнил 2 доллара по крипте BAT, на браузере Brave.
это не майнинг