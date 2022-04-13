Россия намекнула на платежи в BTC за нефть - страница 4
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На текущий момент все ищут альтернативу, где крипта наиболее подходящий вариант, так как для неё нет ни каких ограничений как с водом так и с выводом практически в любой точке мира, нужен только доступ к сети и в идеале Ledger, Trezor.
Пожалуйста, подскажите, как вывести криптовалюту (получить взамен наличные евро), находясь в Германии, Италии, Франции (или другой стране ЕС) и имея доступ к сети, а также Ledger или Trezor.
Пожалуйста, подскажите, как вывести криптовалюту (получить взамен наличные евро), находясь в Германии, Италии, Франции (или другой стране ЕС) и имея доступ к сети, а также Ledger или Trezor.
На нескольких криптобиржах (Binance, OKX, Kucoin, Bybit, Gate, Huobi) есть P2P. Можно вывести на карту или на счёт евры.
Пожалуйста, подскажите, как вывести криптовалюту (получить взамен наличные евро), находясь в Германии, Италии, Франции (или другой стране ЕС) и имея доступ к сети, а также Ledger или Trezor.
Нужен просто хороший знакомый или родственник заграницей с открытым счётом(карта) в евро.
Далее посредством смарт-контракта конвертишь в евро по текущему курсу и выводишь.
С телефона можно все манипуляции проделать был бы доступ к сети... ./
На нескольких криптобиржах (Binance, OKX, Kucoin, Bybit, Gate, Huobi) есть P2P. Можно вывести на карту или на счёт евры.
В Европе и США это не прокатит только через смарт контракт работающее на блокчейне( по смарт контракту не определить Русский ты или нет) BIN (Bank Identification Number) - первые шесть цифр на пластиковой карте, по которым можно определить принадлежность карты той или иной стране и банку(санкции) много что прикрыли и ещё прикроют... ./
Нужен просто хороший знакомый или родственник заграницей с открытым счётом(карта) в евро.
Далее посредством смарт-контракта конвертишь в евро по текущему курсу и выводишь.
С телефона можно все манипуляции проделать был бы доступ к сети... ./
В Европе и США это не прокатит только через смарт контракт работающее на блокчейне( по смарт контракту не определить Русский ты или нет)
А можно об этом чуть подробнее? Я имею в виду конвертацию из криптовалюты в евро посредством смарт-контракта с последующим выводом.
С криптобиржами (вариант, предложенный @dali) всё понятно. А вот со смарт-контрактами как-то не очень. Что это такое, я представляю. Но вот как их использовать для конвертации крипты в фиат с последующим выводом — здесь туман.
Хороший знакомый с открытым счётом в евро и картой имеется.
А можно об этом чуть подробнее? Я имею в виду конвертацию из криптовалюты в евро посредством смарт-контракта с последующим выводом.
С криптобиржами (вариант, предложенный @dali) всё понятно. А вот со смарт-контрактами как-то не очень. Что это такое, я представляю. Но вот как их использовать для конвертации крипты в фиат с последующим выводом — здесь туман.
Хороший знакомый с открытым счётом в евро и картой имеется.
Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков назвал самый простой путь перевода криптовалюты за границу:
Шаг первый. Приобрести криптовалюту за фиат в России. Можно обратиться к популярным онлайн-обменникам, либо физическим пунктам обмена. В крупных городах страны достаточно таких обменников, и отличаются они разве что процентном за услуги.
Шаг второй. Со своего кошелька, на который получена купленная криптовалюта, ее можно отправить на другой кошелек. Если кошелька еще нет, то его необходимо завести. Оптимальнее не на биржах, а в анонимных мобильных устройствах, а лучше в рамках холодного хранилища Ledger или другого схожего. Опять же, будет ли он за рубежом или внутри страны, не играет никакой роли: трансграничные операции с цифровыми активами не регулируются, и если суть транзакции не заключается в преступной деятельности, то проблем с такими транзакциями не возникнет.
ПРИМЕР:
Шаг третий. В случае необходимости криптовалюта, полученная за рубежом, может быть также конвертирована в фиат в рамках P2P-сделки с местными продавцами цифровых активов.
В каждой стране Еврозоны есть свои обменники у нас основной ПРИМЕР:
Всё достаточно просто и быстро просто нужно выбирать чтобы % при переводах был оптимальный(низкий) и курс при дальнейшей конвертации близкий к рыночным на текущий момент... ./
Можно PAYEER и другие кошельки за регать и верифицировать на такого же Джона, Сэма(друга,знакомого) + карту в Банках Еврозоны и выводи себе на здоровье... ./
@Rustam Galkeev, благодарю за развёрнутый ответ!
Схема, предложенная ведущим аналитиком 8848 Invest, очень близка к той, что описана несколькими постами выше, с регистрацией на бирже и выводом через P2P. Разница лишь в том, что вместо криптобиржи в качестве посредника используются онлайн-обменники, где нет необходимости регистрироваться. Но и потери будет существенно выше. Это понятно.
Мне же интересно, как для этих целей использовать смарт-контракты. Такая возможность была упомянута в постах #33 и #34.
@Rustam Galkeev, благодарю за развёрнутый ответ!
Схема, предложенная ведущим аналитиком 8848 Invest, очень близка к той, что описана несколькими постами выше, с регистрацией на бирже и выводом через P2P. Разница лишь в том, что вместо криптобиржи в качестве посредника используются онлайн-обменники, где нет необходимости регистрироваться. Но и потери будет существенно выше. Это понятно.
Мне же интересно, как для этих целей использовать смарт-контракты. Такая возможность была упомянута в постах #33 и #34.
Регаешь / Хороший знакомый с открытым счётом в евро и картой имеется/на торговой или интернет площадке Еврозоны(крипто кошелёк) в какой либо из сетей по желанию и с помощью смарт-контракта закидываешь крипту по какой либо из сетей блокчейн, далее конвертишь крипту к евро и выводишь валюту на карту, т.е на его кошелёк пришла крипта где он её конвертит и выводит на свою карты.
Хотя можно и напрямую через их обменники сразу на карту. В каждой стране Еврозоны есть свои обменники и я не вижу ни каких проблем с выводом если есть карта или счёт у твоего знакомого. Единственное тока за использование сети взиматься комиссия в их коинах как за транзакции так и при конвертации.
Лучше это делать внутри сети Крипто Бирж,где получатель с Еврозоны сам определяет как ему удобнее вывести средства полученные от вас.
https://www.binance.com/ru/support/faq/360037037312
Зарегай а после перевода он сам выберет наиболее подходящий способ вывода у себя в Еврозоне... ./
Криптовалюту могут признать имуществом уже в этом году. Как рассказали "Известиям" в Госдуме, соответствующие поправки в налоговый кодекс планируют рассмотреть до конца весенней сессии.
У них нет выбора, либо вообще вырубить интернет внутри РФ, что никак невозможно - судя по великой стратегии цифровизации всего и вся.
Поэтому идут путем -"если не сможешь предотвратить пьянку, то рули пьянкой" :))
Попытаются вывести с тени все транзакции в блокчейне. Но вряд ли это удастся им.
У них нет выбора, либо вообще вырубить интернет внутри РФ, что никак невозможно - судя по великой стратегии цифровизации всего и вся.
Поэтому идут путем -"если не сможешь предотвратить пьянку, то рули пьянкой" :))
Попытаются вывести с тени все транзакции в блокчейне. Но вряд ли это удастся им.
Поэтому идут путем -"если не сможешь предотвратить пьянку, то рули пьянкой"))) В точку теперь хотят рубли по 12-16% на ввод, т.е с каждой тысячи я должен завести 1120-1160 и в обменниках по крипте то-же спекулянты держат высокий курс на ввод в крипте по отношению к рублю.
С Р2Р третий день на ввод такая-же хрень... ./
Дураков нет если тока по крайней нужде или буржуи будут вводить.
Спекулянты просто офигели... ./