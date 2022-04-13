Россия намекнула на платежи в BTC за нефть - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут смысл такой, что в чём бы не покупали, средство поступает на счёт, идёт на биржу, конвертируется в рубли и оплачивается товар.
При отвязке от доллара, печатать рубли можно безостановочно под сырьё, избегая инфляцию.
Другое дело, если не отвязаться от доллара, то сценарии дефолтов цикличны (и даже по команде).
Всех с прошедшим 1 апреля!
Всех с прошедшим 1 апреля!
1 апреля только начинается
За месяц намайнил 2 доллара по крипте BAT, на браузере Brave.
Откуда геометрическая прогрессия?
Это PoW или PoS?
За месяц намайнил 2 доллара по крипте BAT, на браузере Brave.
Попробуй сёрф запустить на Браузере Bravo c его партнёрами, раньше 2021 году норм давали Bat, если использовать сторонний Proxy или VPN, через виртуальную машину Hyper-V,при условии что железо норм и оперативы не менее 32гб. А так и CryptoTab можно использовать но мало без рефов и грузит жутко... ./
Лучше уж брать на дне или листинге крипту стейкать под норм %, а вслучии роста закрывать часть позиций через фарм где то-же Bnb немного прилипает и выводить через P2P рубли отдавая доллары внутри сети + 3-10% еще на выводе прилипает.
Каждый день моно по 100$ делать, а если шаришь в тех анализе и новостях, то моно и по фьючерсам заморочиться до х125 /ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ/
На фьючерсах умельцы от 1000$ делают в день даже не задействуя резервов в виде криптозаймов... /
Попробуй сёрф запустить на Браузере Bravo c его партнёрами, раньше 2021 году норм давали Bat, если использовать сторонний Proxy или VPN, через виртуальную машину Hyper-V,при условии что железо норм и оперативы не менее 32гб. А так и CryptoTab можно использовать но мало без рефов и грузит жутко... ./
Лучше уж брать на дне или листинге крипту стейкать под норм %, а вслучии роста закрывать часть позиций через фарм где то-же Bnb немного прилипает и выводить через P2P рубли отдавая доллары внутри сети + 3-10% еще на выводе прилипает.
Каждый день моно по 100$ делать, а если шаришь в тех анализе и новостях, то моно и по фьючерсам заморочиться до х125 /ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ/
На фьючерсах умельцы от 1000$ делают в день даже не задействуя резервов в виде криптозаймов... /
очень интересно однака!)
очень приятно
капает по тихонечку
очень приятно
капает по тихонечку
Каждый день по 20-30 активов скидываю оставляя тока часть от них, для докупа на откатах после роста.
Портфель за 5 месяцев дошёл уже до 250 активов... ./ И ни каких комиссий,спредов да и с выводом в любую точку мира без проблем.
Ожидается взлёт SLP