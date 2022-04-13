Россия намекнула на платежи в BTC за нефть - страница 2

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Тут смысл такой, что в чём бы не покупали, средство поступает на счёт, идёт на биржу, конвертируется в рубли и оплачивается товар.

При отвязке от доллара, печатать рубли можно безостановочно под сырьё, избегая инфляцию.

Другое дело, если не отвязаться от доллара, то сценарии дефолтов цикличны (и даже по команде).

 

Всех с прошедшим 1 апреля! 

 
Alexey Gudima #:

Всех с прошедшим 1 апреля! 

1 апреля только начинается

 
За месяц намайнил 2 доллара по крипте BAT,  на браузере Brave.

Если эти два доллара ежемесячно сумею наторговать до +100%.
Итого так в конце года : 2=4=8=16=32=64=128=256=512=1024$ будет в конце года.
Но ежемесячно ещё по 2$ с крипты придёт.
Если их увеличивать, то в конце года будет примерно 5000$.
И это всё с бесплатной раздачи на браузере brave.
Это не реклама. Но идея думать 😊😄

 
Alexander Ivanov #:
За месяц намайнил 2 доллара по крипте BAT,  на браузере Brave.

Если эти два доллара ежемесячно сумею наторговать до +100%.
Итого так в конце года : 2=4=8=16=32=64=128=256=512=1024$ будет в конце года.
Но ежемесячно ещё по 2$ с крипты придёт.
Если их увеличивать, то в конце года будет примерно 5000$.
И это всё с бесплатной раздачи на браузере brave.
Это не реклама. Но идея думать 😊😄

Откуда геометрическая прогрессия?

Это PoW или PoS?

 
Alexander Ivanov #:
За месяц намайнил 2 доллара по крипте BAT,  на браузере Brave.

Если эти два доллара ежемесячно сумею наторговать до +100%.
Итого так в конце года : 2=4=8=16=32=64=128=256=512=1024$ будет в конце года.
Но ежемесячно ещё по 2$ с крипты придёт.
Если их увеличивать, то в конце года будет примерно 5000$.
И это всё с бесплатной раздачи на браузере brave.
Это не реклама. Но идея думать 😊😄

Попробуй сёрф запустить на Браузере Bravo c его партнёрами, раньше 2021 году норм давали Bat, если использовать сторонний Proxy или VPN, через виртуальную машину   Hyper-V,при условии что железо норм и оперативы не менее 32гб. А так и  CryptoTab можно использовать но мало без рефов и грузит жутко... ./

Лучше уж брать на дне или листинге крипту стейкать под норм %, а вслучии роста закрывать часть позиций через фарм где то-же Bnb немного прилипает и выводить через P2P рубли отдавая доллары внутри сети + 3-10% еще на выводе прилипает.

 

Каждый день моно по 100$ делать, а если шаришь в тех анализе и новостях, то моно и по фьючерсам заморочиться до х125 /ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ/

На фьючерсах умельцы от 1000$ делают в день даже не задействуя резервов в виде криптозаймов... /


 
Rustam Galkeev #:

Попробуй сёрф запустить на Браузере Bravo c его партнёрами, раньше 2021 году норм давали Bat, если использовать сторонний Proxy или VPN, через виртуальную машину   Hyper-V,при условии что железо норм и оперативы не менее 32гб. А так и  CryptoTab можно использовать но мало без рефов и грузит жутко... ./

Лучше уж брать на дне или листинге крипту стейкать под норм %, а вслучии роста закрывать часть позиций через фарм где то-же Bnb немного прилипает и выводить через P2P рубли отдавая доллары внутри сети + 3-10% еще на выводе прилипает.

 

Каждый день моно по 100$ делать, а если шаришь в тех анализе и новостях, то моно и по фьючерсам заморочиться до х125 /ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ/

На фьючерсах умельцы от 1000$ делают в день даже не задействуя резервов в виде криптозаймов... /


очень интересно однака!)

 

очень приятно

капает по тихонечку

 
Renat Akhtyamov #:

очень приятно

капает по тихонечку

Каждый день по 20-30 активов скидываю оставляя тока часть от них, для докупа на откатах после роста.

Портфель за 5 месяцев дошёл уже до 250 активов... ./ И ни каких комиссий,спредов да и с выводом в любую точку мира без проблем.

 

Ожидается взлёт SLP


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