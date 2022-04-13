Россия намекнула на платежи в BTC за нефть - страница 6

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Rustam Galkeev #:

Попробуй сёрф запустить на Браузере Bravo c его партнёрами, раньше 2021 году норм давали Bat, если использовать сторонний Proxy или VPN, через виртуальную машину   Hyper-V,при условии что железо норм и оперативы не менее 32гб. А так и  CryptoTab можно использовать но мало без рефов и грузит жутко... ./

Лучше уж брать на дне или листинге крипту стейкать под норм %, а вслучии роста закрывать часть позиций через фарм где то-же Bnb немного прилипает и выводить через P2P рубли отдавая доллары внутри сети + 3-10% еще на выводе прилипает.

 

Каждый день моно по 100$ делать, а если шаришь в тех анализе и новостях, то моно и по фьючерсам заморочиться до х125 /ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ/

На фьючерсах умельцы от 1000$ делают в день даже не задействуя резервов в виде криптозаймов... /


Рустам

тут нужно добавить что не всех партнеров, а только рекламных

кстати, не хило капает у меня уже по сравнению с началом

;)

---

вот эту функцию нужно активировать

затем минимум один раз в день будет появляться новость с пометкой реклама

ее в избранное и затем серфинг


 
Renat Akhtyamov #:

Рустам

тут нужно добавить что не всех партнеров, а только рекламных

кстати, не хило капает у меня уже по сравнению с началом

;)

---

вот эту функцию нужно активировать

затем минимум один раз в день будет появляться новость с пометкой реклама

ее в избранное и затем серфинг


Спс )))

Данный  браузер /Bravo/ использовал в основном,как пассив для расшаривания внутренней сети Улья /steem-engine и hive-engine/( партнёры) схему всю зацикливал + мут внутри сети различного рода спекуляции в сфере крипто индустрии и NFT, на данный момент рынок с начала 2022г сильно просел + discord буржуйский не бельме, а ?сов не мало и с их ключами не всё норм в плане безопасности/ Ключ владельца, Активный ключ, Ключ публикации, Ключ-памятка/.

Так то норм пользоваться и не только Bravo.

На текущий момент пока на паузе тока мониторю до конца лета сейчас новые спекулятивные схемы появляются... ./

Можешь создать несколько десятков вирт машин с разными рег и попробуй клонировать запуск сёрфа, если конечно железо норм.

Тестить нуно варианты,если в планах масштабировать процесс пассива... ./

 

У кого есть приложение Бинас обновите до версии v.1.34.0 - много интересной инфы появиться по обзору рынка... ./



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