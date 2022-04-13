Россия намекнула на платежи в BTC за нефть - страница 3
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фейки не читайте. России нужно рубль укреплять а не крипту.
Привет!
Верно. но для этого нужна свободная торговля с западом. А они не хотят иметь дело с рублем.
А РФ не хочет иметь дело с национальными валютами других стран.
Поэтому нужен "посредник", как необходимый ключ к решению насущных проблем.
Особенно в покупке товаров двойного назначения- электроники, оптики.
А оплата поставщикам через крипту- даст невозможность отследить - откуда и кому была транзакция.
Как то таг :)
фейки не читайте. России нужно рубль укреплять а не крипту.
Большинство с этим в РФ согласны. Но как ? Заводы стоят а те что ещё работаёт используют дай бог 30-40% своих мощностей и по большей части оборудование и комплектующие зарубежные.
Рабочих мест не хватает, зп смехотворные по отношению к ценам в магазинах. Молодёжь старается уехать из Регионов на заработки либо перебивается всякой халтурой. Сами рубли по своей сути никому не нужны так как многие хотят приобрести товары выпущенные за границей или по их технологии, что приводит к низкому курсу рубля по отношению к другим валютам. Многие Компании и частные лица в том числе сейчас, сталкиваются с проблемой закупок товаров из-за рубежа - карты VISA / Mastercard там не работают, взять с собой в поездку за границу моно не более 10 000$, а как их взять если ЦБ только может конвертировать ваши рубли в валюту и зачислить на счёт по текущему курсу с выдачей сомой валюты в большинстве случаев отказывают.
На текущий момент все ищут альтернативу, где крипта наиболее подходящий вариант, так как для неё нет ни каких ограничений как с водом так и с выводом практически в любой точке мира, нужен только доступ к сети и в идеале Ledger, Trezor.
"Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой", - говорится в ответе первого зампредседателя Центробанка России Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы Горелкина (документ есть у РИА Новости).
"Инвестиции граждан в криптовалюты могут привести к выводу сбережений из реальной экономики, фондового рынка, банковской системы за периметр российского финансового сектора и, как следствие, к сокращению его возможностей по финансированию реального сектора, в первую очередь санкционных компаний, и снижению потенциала роста экономики, что впоследствии может создать проблемы на рынке труда и снизить доходы граждан", - говорится в ответе первого зампредседателя Центробанка Юдаевой на предложения депутата Госдумы Горелкина (документ есть у РИА Новости).
Они готовят правовую базу под крипту, но никто не говорит, что левая крипта будет платёжным средством. Вероятно всё завязано под цифровой рубль, который, вероятно, можно будет ещё и майнить.
Исторический кадр: реальный майнинг
Исторический кадр: реальный майнинг
По всей России разбросан биткоин)
В скором будущем.
Продолжение.
Криптовалюту могут признать имуществом уже в этом году. Как рассказали "Известиям" в Госдуме, соответствующие поправки в налоговый кодекс планируют рассмотреть до конца весенней сессии.
См. Прямой эфир Россия 24
7 апреля Михаил Мишустин представит в Государственной Думе ежегодный отчет о работе правительства.
И немного позитива.... /