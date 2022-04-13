Россия намекнула на платежи в BTC за нефть

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На текущий момент BTC падает после обновления максимумов - это говорит о том что идёт закупка BTC + доллар падает.

Так бывает не так часто. При отношении одного к другому должен быть обратный эффект. Всё говорит о том что скоро может быть ралли с обновлением текущих максимумов... ./


 
Rustam Galkeev:

На текущий момент BTC падает после обновления максимумов - это говорит о том что идёт закупка BTC + доллар падает.

Так бывает не так часто. При отношении одного к другому должен быть обратный эффект. Всё говорит о том что скоро может быть ралли с обновлением текущих максимумов... ./

Я думаю это его личные сновидения в сладком бреду.

 
Alexey Viktorov #:

Я думаю это его личные сновидения в сладком бреду.

Привет ДЖОНУ!!!


 
Alexey Viktorov #:

Я думаю это его личные сновидения в сладком бреду.

Я думаю, что следующая цель BTC - $70-80K. Но это не значит, что ближайшее время не будет глубокой коррекции до $30K и ниже.

 

фокус "умелого" цитирования..мастерство рук и никакого мошенничества :-) 

....г-да, вы когда читаете, перепроверяйте источники....

 
Maxim Kuznetsov #:

фокус "умелого" цитирования..мастерство рук и никакого мошенничества :-) 

....г-да, вы когда читаете, перепроверяйте источники....

Россия 24 - это как источник или фейк?

  Можешь проверить выпуски с 24.03.2022г до 1.04.2022. 

Тебе не кто не скажет что и когда будет происходить, только тенденции и предпосылки  очевидны, валюты EUR и USD скомпрометированы и это связано со многими обстоятельствами восновном с выводом валюты с буржуйских ресурсов и заморозки средств.  Все ищут альтернативу... ./

В скором будущем... ./

 

Привет!

чтобы не превратиться в "КНДР-2" России надо идти наравне с мировыми тенденциями - криптовалюта, майнинг, цифровой рубль,

тотальное цифровизация личности, создание мировых центров криптоторговли, создание городов для программистов-майнеров-криптоторговцев итд.

Т.е. РФ должен показать привлекательность для иностранных инвесторов (Китай, Индия, Иран, Турция, Арабские страны, итд.)

Поэтому БИТКОИН и другие крипты будут развиваться в России, во благо есть места с вечной мерзлотой для майниг ферм.


Как то так. Возможно просто мечта :)

 
Alexander Ivanov #:

Привет!

чтобы не превратиться в "КНДР-2" России надо идти наравне с мировыми тенденциями - криптовалюта, майнинг, цифровой рубль,

тотальное цифровизация личности, создание мировых центров криптоторговли, создание городов для программистов-майнеров-криптоторговцев итд.

Т.е. РФ должен показать привлекательность для иностранных инвесторов (Китай, Индия, Иран, Турция, Арабские страны, итд.)

Поэтому БИТКОИН и другие крипты будут развиваться в России, во благо есть места с вечной мерзлотой для майниг ферм.


Как то так. Возможно просто мечта :)

Всё в точку, так и будет кроме майнинга. На данный момент не рентабельно майнить в Центральных регионах из-за тарифов на электроэнергию, высоких ценах на оборудование и комплектующих и сроком окупаемости. Но за Уралом тарифы другие на электроэнергию + используют фермы для отопления помещений и Китайский товарищи после запрета у себя вывезли огромные мощности поближе к вечной мерзлоте... ./


 

И самое главное - БИТКОИН децентрализован и не служит ни одному государству.

Поэтому БИТКОИН как средство для обмена и торговли с западными странами очень привлекателен.

Поэтому надо создавать промышленные силы по добыче майнинга - хотя бы в одном регионе РФ, где то в Арктике :)

 

В перспективах майнинга есть 3 плюса: 1) Использование незадействованных  мощностей ПК(частичная окупаемость железа ). 2)Обогрев помещений(частичная или полная окупаемость).3)Если 1 и 2 в майнинге связать вместе и образовать на этом какой либо Токен то он будет связан с энергосетью, оборудованием и вычислительными мощностями в блокчейне, а его ценообразование будет зависеть от трёх составляющих и привязать к Компаниям в этой сфере(метод отношения ценообразования). На текущий момент Правительство РФ делает что-то подобное но к рублю привязывая его к энергоносителям, сырью,сельхозпродукции и другим отраслям промышленности.

На текущий момент всё связано с поддержкой Компаний той или иной сети в блокчейне различных Коинов и Альткоинов по сути мыльный пузырь не чем не регулируемый, только поддержкой тех или иных Крипто Бирж.

Пример:

Множество Коинов и Альткоинов основаны по такому-же принципу.

Одним словом пока та или иная Крипто Биржа поддерживает проект он живет, если нет то два варианта слияние или ликвидация. 

К примеру у меня был актив NU, далее он пропал. Потом в новостной ленте отписали о слиянии и что после слияния добавят нового токена в %ном соотношении в замен Nu токена (T),

кто в теме поймёт.

Теперь в активе вместо Nu стал Т после слияния.


 
Rustam Galkeev #:

Россия 24 - это как источник или фейк?

  Можешь проверить выпуски с 24.03.2022г до 1.04.2022. 

Тебе не кто не скажет что и когда будет происходить, только тенденции и предпосылки  очевидны, валюты EUR и USD скомпрометированы и это связано со многими обстоятельствами восновном с выводом валюты с буржуйских ресурсов и заморозки средств.  Все ищут альтернативу... ./

В скором будущем... ./

Цитата на RBC " Мы давно предлагаем Китаю перейти на расчеты в национальных валютах за рубли и юани. С Турцией это будут лиры и рубли. Набор валют может быть разным, и это нормальная практика. Будут биткоины — будем биткоинами торговать"

https://www.rbc.ru/crypto/news/623c75db9a79474e05533924

Несколько  отличается от " Также можно использовать и биткойны" ??

небольшая совсем разница, но хайп

PS/ новости вообще перепроверяются по первоисточнику. В данном случае он тут http://pressmia.ru/pressclub/20220324/953580633.html
В Госдуме допустили возможность продажи газа и нефти за биткоины :: РБК.Крипто
В Госдуме допустили возможность продажи газа и нефти за биткоины :: РБК.Крипто
  • Михаил Теткин
  • www.rbc.ru
Дружественные страны, например, Китай или Турция, могут перейти в расчеты с Россией за поставляемые им энергоресурсы в национальных валютах, отметил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Другим возможным вариантом он назвал переход на расчеты в криптовалюте. «Мы давно предлагаем Китаю перейти на расчеты в национальных...
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