Роботы, программы только ФОНДОВЫЙ и FORTS примеры кода ( тема не для форекса ) только MQL5 MetaTrader 5 - страница 5
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А вот это уже интересно - какие условия входа-выхода - или там сразу вход равными объемами в две стороны (на акции лотами и ее фьюче контрактами). Там и в БКС нет единого счета. Как считать прибыль? Опять все виртуалить... Там в итоге один счет будет сливаться, другой пУхнуть возможно... :-)
Тогда задача, чтобы пУх один быстрее, чем сливался другой! :-) (причем они могут меняться...) Там же еще на акциях, там допустим взял в лонг аэрофлот 100 акций и продал его фьюч на 1 контракт...
Сам иду к этому торговому подходу... пока никак РСИ а - ля в усреднялках не отпускает...:-)
Здесь "Фортс помощь начинающим" также есть примеры кода.
Зачем два счета , в Финам для мт5 есть единый счёт , на нем покупаем бумагу и продаем фьючерс
Читайте в этом разделе тему:
"ФОРТС. В помощь начинающим"
Спасибо за функцию, использую в своём роботе!
Во время отладки на реальном счёте ФИНАМ нашёл особенность, которую важно учитывать.
Для корректного расчета цены в моём случае потребовалось
поменять на
return(price_in/volume_in)
Спасибо за функцию, использую в своём роботе!
Во время отладки на реальном счёте ФИНАМ нашёл особенность, которую важно учитывать.
Для корректного расчета цены в моём случае потребовалось
поменять на
Вы можете использовать ту точность, которая Вам нужна :)
А то, что Вы выделили желтым, то это такая цена получилась потому что актив был куплен по разным ценам.
да, спс, абсолютно верно. Сам юзаю эту функцию - работает исправно.
Ей доукомплектовал своего робота - она считает общую цену (среднюю) ОТКРЫТИЯ совокупной позиции (неттинг) и далее уже от нее считаю уровни и безубытка и трала - работает исправно. Вывожу значения и в принты и в комменты на экран - считает абсолютно верно и пофигу на все клиринги...
Сам пытался ранее считать и через OnТраде и через OnTradeTransaction - лажа получалась. Здесь ключевое
Наверное уже запоздалый комментарий, но всё-же спрошу, полтора месяца это не три года:))) В OnTradeTransaction() в одно мгновение можно получить ID позиции
конечно перед этим выбрать сделку
HistoryDealSelect(trans.deal);
в чём лажа получилась?
Наверное уже запоздалый комментарий, но всё-же спрошу, полтора месяца это не три года:))) В OnTradeTransaction() в одно мгновение можно получить ID позиции
конечно перед этим выбрать сделку
в чём лажа получилась?
там много чего подлетало без ID (не только по этой позиции - нужен был фильтр, что учитывать только ее), т.е. не только частичное закрытие.... Гуд все, во время! :-)
Все сделано через ранешные еще ф-ии тут предоставленные в пользование! Сейчас все считает гуд. Цену позиции оставляет грамотную, по фигу на клиринги и прочие комиссии и иже с ними вычеты!
Летит в плюса торговля на фьючах втб!
помогло:
Кто нибудь подскажет, как разделить данные стакана на юр лиц и физ лиц?
А разве есть такой критерий по которому можно разделить?
Кто нибудь подскажет, как разделить данные стакана на юр лиц и физ лиц?
никак