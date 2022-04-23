Роботы, программы только ФОНДОВЫЙ и FORTS примеры кода ( тема не для форекса ) только MQL5 MetaTrader 5 - страница 8
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Я сам честно - не пробовал. Но от многих людей слышал (и не только на этом форуме), что МТ5 самый быстрый и стабильный из всего, что есть (терминалов). А это на самом деле самое главное - всё остальное - это ерунда.
От многих видел, что если писать свой код для шлюзов, без использования прокладки в виде МТ5 то получится ещё быстрее. Но во первых это дороже и дольше, а во вторых - где гарантии, что после написания всё это будет работать хотя бы не медленнее МТ5? В этом направлении есть смысл капать только при наличии прибыльной ТС, очень чувствительной к задержкам. И желательно командой, а не в одного.
По-этому для меня пока ответ на этот вопрос - нет.
Есть подозрение, что просто очень мало людей у них торгует через МТ5 именно на бирже. И по-этому они и не хотят все это нормально настраивать, просто смысла в этом не видят для себя.
У MOEX куча своих заморочек, которые свойственны только ей. А МТ5 универсальный. Видимо соединить их красиво, без косяков - не простая задача.
Вот и я считаю, что при всех его недостатках, MT5 на данный момент вне конкуренции.
Хотя так продвигаемый MQ сервис сигналов на ФОРТС практически не работоспособен, из-за сделок BALANCE.
В этом разделе форума как раз и собрались те, кто на бирже торгует.
От многих видел, что если писать свой код для шлюзов, без использования прокладки в виде МТ5 то получится ещё быстрее. Но во первых это дороже и дольше, а во вторых - где гарантии, что после написания всё это будет работать хотя бы не медленнее МТ5? В этом направлении есть смысл капать только при наличии прибыльной ТС, очень чувствительной к задержкам. И желательно командой, а не в одного.
Вы смеетесь?
Не просто не будет задержек, а будет все летать!
Когда на рынке тишь да гладь, в МТ5 на ФОРТС у меня исполнение 4-5 мс, а на Фондовом 25-26 мс.
Если свой коннектор Плаза 2, то задержки гарантированно уменьшаться.
МТ5 работает через туже Плаза 2 + ASTS, только в своем приложении вы сражу попадаете в шлюз,
минуя серверы МТ5 у брокера, которых (физических) явно катастрофически мало.
Почитайте здесь
https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page156#comment_32099319
К сожалению, я не программист, а Трейдер, и как Вы увлекаюсь программированием.
Но даже я, со своими скудными познаниями пробовал писать свой коннектор.
Нужен просто хороший программист, который немного понимает в торговле на Бирже, и
все проблемы будут решены.
Терминалы и созданы для того, чтобы получать прибыль от их использования, а не для того, чтобы трейдерам удобно было!
Вы смеетесь?
Не просто не будет задержек, а будет все летать!
Когда на рынке тишь да гладь, в МТ5 на ФОРТС у меня исполнение 4-5 мс, а на Флндовом 25-26 мс.
Если свой коннектор Плаза 2, то задержки гарантированно уменьшаться.
МТ5 работает через туже Плаза 2 + ASTS, только в своем приложении вы сражу попадаете в шлюз,
минуя серверы МТ5 у брокера, которых (физических) явно катастрофически мало.
Почитайте здесь
https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page156#comment_32099319
К сожалению, я не программист, а Трейдер, и как Вы увлекаюсь программированием.
Но даже я, со своими скудными познаниями пробовал писать свой коннектор.
Нужен просто хороший программист, который немного понимает в торговле на Бирже, и
все проблемы будут решены.
Терминалы и созданы для того, чтобы получать прибыль от их использования, а не для того, чтобы трейдерам удобно было!
Может быть, когда-нибудь, я вернусь к этому вопросу, но точно не в ближайшие пару месяцев.
Вообще, кстати, можно попробовать прикрутить Плаза 2 прямо к МТ5 :) Через сервисы и пользовательские символы. Подумал об этом, когда увидел вот это.
На первом этапеэто позволит выполнить боевое тестирование уже написанных экспертов, даст визуализацию. Даст возможность сравнить скорость исполнения. Возможно даже продать кому-нибудь :) Ну и офигеют все гарантированно от такой связки :)
К сожалению, как Вы правильно заметили, программирование - это не моя основная профессия. Даже приблизительно не представляю трудозатраты на всё это.
Ещё кстати видел - высокоскоростной Transaq. Его, по идее, присоединить будет сильно проще и дешевле. Можно вообще только торговую часть - котировки и всё остальное в МТ5 брать. В рекламе скорость обещают прям красивую. Но не разбирался и не вникал.
А так Вы правы - прежде чем начинать этим заниматься - лучше обсудить с человеком который уже ходил по этому пути, но у меня таких знакомых пока нет.