Роботы, программы только ФОНДОВЫЙ и FORTS примеры кода ( тема не для форекса ) только MQL5 MetaTrader 5 - страница 4

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Yuran12 #:
Добрый день, друзья. Я не особо силен в программировании. Дайте хоть простого Ilana по RSI для торговли акциями на фондовом рынке в mt5. Ничего найти не могу....

На паперти подают.

А кто платит, для тех есть ФРИЛАНС на этом форуме

 

Пробую на тестере ХЕДЖЕВЫЙ советник ,  Работа идет сразу по 5 инструментам  в паре со своим фьючерсом 

  • выход по общему профиту 700р  - т е сразу по всем инструментам выход если профит более 700 руб.
  • выход по профиту внутри пары 500 руб.
  • стартовое депо 800 тыс руб.

В открытии увы нет пока Единого брокерского  счета. 

   SymbolSelect( "SBER",  true);
   SymbolSelect( "SRH2",  true); // фьючерс 3.22 SBER 

   SymbolSelect( "LKOH",  true);
   SymbolSelect( "LKH2",  true); // фьючерс 3.22 LKH2

   SymbolSelect( "SBERP",  true);
   SymbolSelect( "SPH2",  true); // фьючерс 3.22 SBERP
   
   SymbolSelect( "GAZP",  true);
   SymbolSelect( "GZH2",  true); // фьючерс 3.22 GAZP
   
   SymbolSelect( "ALRS",  true);
   SymbolSelect( "ALH2",  true); // фьючерс 3.22 ALRS


Результаты вполне устраивают 43тыс за два месяца  что составляет 5% от депозита

Если год то это порядка 30% это с учетом что риск практически = 0  

и действительно не важно куда идет рынок.


Отчет Тестера стратегий
FINAM-AO (Build 3211)
Настройки
Советник: YZ_HEDGE_V1
Символ: SBER
Период: M1 (2022.01.01 - 2022.02.14)
Входные параметры: gpProfit=700
gpSumProfit=500
gLot1=5
gLot2=50
Компания: JSC Investment Company FINAM
Валюта: RUB
Начальный депозит: 800 000,00
Плечо: 1:4
Результаты
Качество истории: 100% реальных тиков
Бары: 28 765 Тики: 11802 923 Символы:  10
Чистая прибыль: 43 090,00 Абсолютная просадка по балансу: 8 670,00 Абсолютная просадка по средствам: 998 083,87
Общая прибыль: 184 555,00 Максимальная просадка по балансу: 23 355.00 (2.74%) Максимальная просадка по средствам: 1 092 840.82 (122.14%)
Общий убыток: -141 465,00 Относительная просадка по балансу: 2.74% (23 355.00) Относительная просадка по средствам: 122.14% (1 092 840.82)
Прибыльность:  1,30 Матожидание выигрыша: 1 196,94 Уровень маржи: 218.31%
Фактор восстановления:  0,04 Коэффициент Шарпа:  0,11 Z-Счет: 2.63 (99.15%)
AHPR: 1.0016 (0.16%) LR Correlation:  0,64 Результат OnTester: 0
GHPR: 1.0015 (0.15%) LR Standard Error: 17 750,35
Correlation (Profits,MFE):  0,14 Correlation (Profits,MAE):  0,25 Correlation (MFE,MAE):  0,21
Минимальное время удержания позиции: 0:02:23 Максимальное время удержания позиции: 712:59:57 Среднее время удержания позиции: 198:07:29
Всего трейдов:  36 Короткие трейды (% выигравших): 19 (36.84%) Длинные трейды (% выигравших): 17 (41.18%)
Всего сделок:  72 Прибыльные трейды (% от всех): 14 (38.89%) Убыточные трейды (% от всех): 22 (61.11%)
Самый большой прибыльный трейд: 61 230,00 Самый большой убыточный трейд: -19 590,00
Средний прибыльный трейд: 13 182,50 Средний убыточный трейд: -6 430,23
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 2 (22 550.00) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 8 (-8 670.00)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 61 230.00 (1) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -19 590.00 (1)
Средний непрерывный выигрыш:  1 Средний непрерывный проигрыш:  2



 
Yuriy Zaytsev #:

Пробую на тестере ХЕДЖЕВЫЙ советник ,  Работа идет сразу по 5 инструментам  в паре со своим фьючерсом 

Странно, что количество коротких и длинных сделок в отчете не совпадает :)

Ну и если посмотреть на ось времени, то видно, что сделки совершаются на премаркете, то есть до 7.00, во время клиринга 14.00-14.05, в первые секунды торгов 07.00.00 и последние секунды 23.49.59

 
Статья так себе. В репозитории код с привязкой к тиньку через его апи.
 
Yuriy Zaytsev #:

Результаты вполне устраивают 43тыс за два месяца  что составляет 5% от депозита

Если год то это порядка 30% это с учетом что риск практически = 0  

и действительно не важно куда идет рынок.

всего лишь 2 месяца? прогоните с 16-го по сегодня, посмотрите как он себя ведет в кризисных ситуациях

и действительно не важно куда идет рынок, лишь бы не стоял на месте)

 
Yuriy Zaytsev #:

Пробую на тестере ХЕДЖЕВЫЙ советник ,  Работа идет сразу по 5 инструментам  в паре со своим фьючерсом 

  • выход по общему профиту 700р  - т е сразу по всем инструментам выход если профит более 700 руб.
  • выход по профиту внутри пары 500 руб.
  • стартовое депо 800 тыс руб.

В открытии увы нет пока Единого брокерского  счета. 


Результаты вполне устраивают 43тыс за два месяца  что составляет 5% от депозита

Если год то это порядка 30% это с учетом что риск практически = 0  

и действительно не важно куда идет рынок.


Отчет Тестера стратегий
FINAM-AO (Build 3211)
Настройки
Советник: YZ_HEDGE_V1
Символ: SBER
Период: M1 (2022.01.01 - 2022.02.14)
Входные параметры: gpProfit=700



gpSumProfit=500



gLot1=5



gLot2=50
Компания: JSC Investment Company FINAM
Валюта: RUB
Начальный депозит: 800 000,00
Плечо: 1:4
Результаты
Качество истории: 100% реальных тиков









Бары: 28 765 Тики: 11802 923 Символы:  10
Чистая прибыль: 43 090,00 Абсолютная просадка по балансу: 8 670,00 Абсолютная просадка по средствам: 998 083,87
Общая прибыль: 184 555,00 Максимальная просадка по балансу: 23 355.00 (2.74%) Максимальная просадка по средствам: 1 092 840.82 (122.14%)
Общий убыток: -141 465,00 Относительная просадка по балансу: 2.74% (23 355.00) Относительная просадка по средствам: 122.14% (1 092 840.82)














Прибыльность:  1,30 Матожидание выигрыша: 1 196,94 Уровень маржи: 218.31%
Фактор восстановления:  0,04 Коэффициент Шарпа:  0,11 Z-Счет: 2.63 (99.15%)
AHPR: 1.0016 (0.16%) LR Correlation:  0,64 Результат OnTester: 0
GHPR: 1.0015 (0.15%) LR Standard Error: 17 750,35



















Correlation (Profits,MFE):  0,14 Correlation (Profits,MAE):  0,25 Correlation (MFE,MAE):  0,21
Минимальное время удержания позиции: 0:02:23 Максимальное время удержания позиции: 712:59:57 Среднее время удержания позиции: 198:07:29














Всего трейдов:  36 Короткие трейды (% выигравших): 19 (36.84%) Длинные трейды (% выигравших): 17 (41.18%)
Всего сделок:  72 Прибыльные трейды (% от всех): 14 (38.89%) Убыточные трейды (% от всех): 22 (61.11%)




Самый большой прибыльный трейд: 61 230,00 Самый большой убыточный трейд: -19 590,00




Средний прибыльный трейд: 13 182,50 Средний убыточный трейд: -6 430,23




Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 2 (22 550.00) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 8 (-8 670.00)




Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 61 230.00 (1) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -19 590.00 (1)




Средний непрерывный выигрыш:  1 Средний непрерывный проигрыш:  2








































































































































































































































































































А вот это уже интересно - какие условия входа-выхода - или там сразу вход равными объемами в две стороны (на акции лотами и ее фьюче контрактами). Там и в БКС нет единого счета. Как считать прибыль? Опять все виртуалить... Там в итоге один счет будет сливаться, другой пУхнуть возможно... :-) 

Тогда задача, чтобы пУх один быстрее, чем сливался другой! :-) (причем они могут меняться...) Там же еще на акциях, там допустим взял в лонг аэрофлот 100 акций и продал его фьюч на 1 контракт...

Сам иду к этому торговому подходу...  пока никак РСИ а - ля в усреднялках не отпускает...:-)

Здесь "Фортс помощь начинающим" также есть примеры кода.


ФОРТС: В помощь начинающим
ФОРТС: В помощь начинающим
  • 2015.12.08
  • www.mql5.com
Установка отложенного ордера командой OrderSend().
 
VVT #:

всего лишь 2 месяца? прогоните с 16-го по сегодня, посмотрите как он себя ведет в кризисных ситуациях

и действительно не важно куда идет рынок, лишь бы не стоял на месте)

это фьючерс , он столько не живет.  тестирование  основанных на реальных тиковых  данных.  

При хедже , все равно тестировать за  месяц или за год , это неваляшка. 

 
Roman Shiredchenko #:

А вот это уже интересно - какие условия входа-выхода - или там сразу вход равными объемами в две стороны (на акции лотами и ее фьюче контрактами). Там и в БКС нет единого счета. Как считать прибыль? Опять все виртуалить... Там в итоге один счет будет сливаться, другой пУхнуть возможно... :-) 

Тогда задача, чтобы пУх один быстрее, чем сливался другой! :-) (причем они могут меняться...) Там же еще на акциях, там допустим взял в лонг аэрофлот 100 акций и продал его фьюч на 1 контракт...

Сам иду к этому торговому подходу...  пока никак РСИ а - ля в усреднялках не отпускает...:-)

Здесь "Фортс помощь начинающим" также есть примеры кода.


Это финам там есть единый счет.

 
Yuriy Zaytsev #:

Это финам там есть единый счет.



Ааааа, т.е, там и на МТ5 все организовано? Я правильно понимаю. Единый счет на МТ5?
 
Roman Shiredchenko #:


Ааааа, т.е, там и на МТ5 все организовано? Я правильно понимаю. Единый счет на МТ5?

Да , в Финам есть единый счёт именно на мт5
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