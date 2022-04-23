Роботы, программы только ФОНДОВЫЙ и FORTS примеры кода ( тема не для форекса ) только MQL5 MetaTrader 5 - страница 4
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Добрый день, друзья. Я не особо силен в программировании. Дайте хоть простого Ilana по RSI для торговли акциями на фондовом рынке в mt5. Ничего найти не могу....
На паперти подают.
А кто платит, для тех есть ФРИЛАНС на этом форуме
Пробую на тестере ХЕДЖЕВЫЙ советник , Работа идет сразу по 5 инструментам в паре со своим фьючерсом
В открытии увы нет пока Единого брокерского счета.
Результаты вполне устраивают 43тыс за два месяца что составляет 5% от депозита
Если год то это порядка 30% это с учетом что риск практически = 0
и действительно не важно куда идет рынок.
Пробую на тестере ХЕДЖЕВЫЙ советник , Работа идет сразу по 5 инструментам в паре со своим фьючерсом
Странно, что количество коротких и длинных сделок в отчете не совпадает :)
Ну и если посмотреть на ось времени, то видно, что сделки совершаются на премаркете, то есть до 7.00, во время клиринга 14.00-14.05, в первые секунды торгов 07.00.00 и последние секунды 23.49.59
Результаты вполне устраивают 43тыс за два месяца что составляет 5% от депозита
Если год то это порядка 30% это с учетом что риск практически = 0
и действительно не важно куда идет рынок.
всего лишь 2 месяца? прогоните с 16-го по сегодня, посмотрите как он себя ведет в кризисных ситуациях
и действительно не важно куда идет рынок, лишь бы не стоял на месте)
Пробую на тестере ХЕДЖЕВЫЙ советник , Работа идет сразу по 5 инструментам в паре со своим фьючерсом
В открытии увы нет пока Единого брокерского счета.
Результаты вполне устраивают 43тыс за два месяца что составляет 5% от депозита
Если год то это порядка 30% это с учетом что риск практически = 0
и действительно не важно куда идет рынок.
А вот это уже интересно - какие условия входа-выхода - или там сразу вход равными объемами в две стороны (на акции лотами и ее фьюче контрактами). Там и в БКС нет единого счета. Как считать прибыль? Опять все виртуалить... Там в итоге один счет будет сливаться, другой пУхнуть возможно... :-)
Тогда задача, чтобы пУх один быстрее, чем сливался другой! :-) (причем они могут меняться...) Там же еще на акциях, там допустим взял в лонг аэрофлот 100 акций и продал его фьюч на 1 контракт...
Сам иду к этому торговому подходу... пока никак РСИ а - ля в усреднялках не отпускает...:-)
Здесь "Фортс помощь начинающим" также есть примеры кода.
всего лишь 2 месяца? прогоните с 16-го по сегодня, посмотрите как он себя ведет в кризисных ситуациях
и действительно не важно куда идет рынок, лишь бы не стоял на месте)
это фьючерс , он столько не живет. тестирование основанных на реальных тиковых данных.
При хедже , все равно тестировать за месяц или за год , это неваляшка.
А вот это уже интересно - какие условия входа-выхода - или там сразу вход равными объемами в две стороны (на акции лотами и ее фьюче контрактами). Там и в БКС нет единого счета. Как считать прибыль? Опять все виртуалить... Там в итоге один счет будет сливаться, другой пУхнуть возможно... :-)
Тогда задача, чтобы пУх один быстрее, чем сливался другой! :-) (причем они могут меняться...) Там же еще на акциях, там допустим взял в лонг аэрофлот 100 акций и продал его фьюч на 1 контракт...
Сам иду к этому торговому подходу... пока никак РСИ а - ля в усреднялках не отпускает...:-)
Здесь "Фортс помощь начинающим" также есть примеры кода.
Это финам там есть единый счет.
Это финам там есть единый счет.