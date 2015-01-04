Корректно ли выставление на всеобщее обозрение личных данных (фамилии и имени) продавцов и разработчиков? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, особо не надеюсь. И, йолки, апеллирование к российскому закону "О персональных данных" ведь тоже не прокатит - компания кипрская )). Но всё же чисто по-человечески интересны аргументы тех, кто за то, что всё корректно. Некий разумный аргумент о теневых схемах с примерами использования этих схем приводил выше abolk, хотя в целом он за "некорректно". Жаль, удалил, но, наверное, многие расценили бы это как наезд на "конкурентов". А больше аргументов пока не видно. Только мотивацию: "вот он Я, душа нараспашку, знайте обо мне все", "вот моё высочайшее мнение о вашей аватарке" и "о вас всё равно все всё узнают" :-)
я думаю все равно самые лучшие продажи идут через собственный сайт а не через маркет
идея маркета ужасна, напоминает кучу бесполезного хлама как в андроид маркете
найти что-то ценное там нереально
Вы когда в интернет-магазине заказ делаете, тоже оставляете и адрес и телефон, и гарантировать их сохранность вам никто не может.
Это условия, которые вы принимаете, чтоб воспользоваться этим сервисом.
Но никто не мешает вам надеть серый плащ, темные очки, и пойти за телевизором или телефоном на рынок, в этом случае вашего имени и адреса никто не узнает.
А тут вы не просто пользуетесь сервисом, а еще и получаете за это деньги.
Открывая свои данные, вы как бы заявляете о серьезности своих намерений. Иначе после неудачно слитого сигнала можно было бы просто открыть новый аккаунт с другим бесплатным почтовым ящиком.
Согласитесь, что эти меры отсеивают достаточно много мошенников.
Опять же, никто не мешает вам продавать сигнал или советника самостоятельно, через свой сайт или через объявления на столбах - в этом случае правила этого сервиса вас касаться не будут.
Ну, и плюсую точку зрения Андрея Фандеева, очень она мне близка.
Меня тревожит не анонимность, как таковая, а безопасность.
Безопасность как физическая, так и материальная.
Про физическую безопасность: Форекс - рискованное дело, но не все это осознают, в итоге открыв сигнал или продавая советник, можно нарваться на неадекватную личность и при сливе советника или сигнала узнать о гневе этого лица, возможно и своим лицом.
Про материальную (финансовую) безопасность: Не секрет, что пароли, которые человек выбирает сам, тесно связаны с его персонифицированными данными, данными его друзей и родственников, его питомцев, далее идут данные по его интересам и увлечениям. Форекс связан с деньгами, и злоумышленник вполне может воспользоваться открытостью данных и создать досье на человека, которое превратится в словарь для подбора пароля (к чему угодно).
Говоря об анонимности, следует понять кем является MQ в правовых отношениях. На первый взгляд агентом, действующим от имени продавца или поставщика сигнала, если так, то логично, что требуется информация продавца. Но если присмотреться, то можно увидеть действия агрегатора, аналогично фирмам продававшим контент для мобильных телефонов, и в этом случае уже MQ должны продавать контент от своего имени и по желанию продавца указывать его авторство.
Поэтому вопрос к Администрации, как Вы себя позиционируете в правовом смысле в отношении физических лиц (продавцов и покупателей) - агент, комиссионер, агрегатор или "арендодатель"?
...Открывая свои данные, вы как бы заявляете о серьезности своих намерений. Иначе после неудачно слитого сигнала можно было бы просто открыть новый аккаунт с другим бесплатным почтовым ящиком....
Андрей, а может, тогда уж лучше выкладывать сразу и сканы паспорта? Для полной благонадёжности. А то людей с одинаковыми ФИО не так уж мало......Какие технические моменты мешают организатору оставить контроль аккаунтов на уровне взаимодействия организатора и продавца?
27 + 27 = а траблема точности операций с вещественными числами всё крепчает
27 + 27 = а траблема точности операций с вещественными числами всё крепчает
___________________________
Кстати, о сигналах. Если сигнальщик свой сигнал (слитый или не слитый) удалил, то больше этот сигнал нигде и не видно.
Открывая свои данные, вы как бы заявляете о серьезности своих намерений. Иначе после неудачно слитого сигнала можно было бы просто открыть новый аккаунт с другим бесплатным почтовым ящиком.
Согласитесь, что эти меры отсеивают достаточно много мошенников.
Вы не поняли, о чём речь идёт. Новый аккаунт открыть не получится, поскольку Метаквоты в любом случае потребуют ваши паспортные данные для этого, и это правильно, против этого никто и не возражает. Речь о том, что эти данные принудительно выкладываются в общий доступ вместо ника, в чём нет никакого резона, кроме "Мы так решили!" Всё правильно Меламори говорит, я тоже не понимаю этого эксгибиционизма. Если кто-то хочет зарегистрироваться под своим реальным именем, никто не мешает ему это сделать, для этого не нужна принудиловка. Только почему-то все, кто в этой ветке высказался за реальные имена, зарегистрированы под никами. :)
ЗЫ. Ну и пару слов по поводу серьёзности намерений - не могу не прокомментировать. :) Знаете, на одном из форумов уже десяток лет тусуется некто Сидиров Валерий Николаевич под ником ded. Очень серьёзные намерения у человека, очень...
С числами все нормально. Автор НЕ ПРАВИЛЬНО организовал опрос. В опросе можно выбирать оба пункта одновременно (!), вот несколько человек и воспользовались этим. :)