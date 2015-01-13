С наступающим 2015 годом! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В эту ветку скопирую, а то перенесли в какую ту ... Здесь думаю лучше будет =)
Уважаемые дамы и господа, я возможно открыл в новогоднем столе который сам делал новое, вкусное блюдо и хочу поделится :)
Берем немножко маслин
Прибавляем к ним такую же порцию оливок
И все это дело
заправляем соевым соусом. Главное не жалеть, что бы все наполнилось и пропиталось, в общем тарелку в склень =)
Настаиваем все это 5 - 10 минут(и больше) такая прекрасная закуска получается.
Такая обалденная вкусняшка, оно ко всем блюдам подходит, что перепробовал сегодня, но мне запомнилось больше
Вермут Ганция
А так очень хорошая закуска ко всему, попробуйте, идет ко всем, к водке правда не пробовал.Если вкус понравится, говорите всем, что закуска от зеленого =))
Скромнее надо быть )))
Скромнее надо быть )))
Молодец! =)) вот бы не забыть после нового года кони нибудь так сделать =)
Давно таких шуток не встречал =D
Сделал я своим! У меня такие собрались с вилками во круг стола, говорю вот новое блюдо посоветовали, на кухне пол часа суятился ни кого не пускал и принес в закрытой посуде! =D
Я чуть не *** со смеху =D вот ржака была у меня над ними =D
апну исчо раз:
Были бы у елочки
Ножки,
Побежала бы она
По дорожке.
Заплясала бы она
Вместе с нами,
Застучала бы она
Каблучками.
Закружились бы на елочке
Игрушки -
Разноцветные фонарики,
Хлопушки.
Завертелись бы на елочке
Флаги
Из пунцовой и серебряной
Бумаги.
Засмеялись бы на елочке
Матрешки
И захлопали б от радости
В ладошки.
Потому что нынче ночью
У ворот
Постучался развеселый
Новый год!
Новый, новый,
Молодой,
С золотою бородой!
усех с новым 2015-ходомъ !
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!! ЖЕЛАЮ ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК И УСПЕШНЫХ СИГНАЛОВ!!!
Друзья, поздравляем вас с наступающим 2015 годом! Желаем профессиональных и творческих успехов, уверенного развития и финансового благополучия. Пусть новый год станет для вас удачным, интересным и полным ярких впечатлений!
Для MetaQuotes Software уходящий 2014-й оказался весьма плодотворным - удалось выйти на новые технологические рубежи и претворить в жизнь задуманные планы. Одним из главных событий года стал официальный запуск торговой платформы MetaTrader 5 на валютном рынке Московский Биржи MOEX. Российские трейдеры получили возможность торговать на рублевых парах, используя при этом мощнейший терминал со множеством встроенных сервисов.
Разработчики неустанно совершенствовали и мобильные версии торговых платформ. Месяц назад в Google Play появилась абсолютно новая, полностью перерисованная версия MetaTrader 5 для Android - со стаканом цен, тиковым графиком и новостями. Вскоре такая переделка ожидает MetaTrader 4 Android. Не менее активно идет и оптимизация iOS-версий платформ.
В 2014 году был запущен сервис виртуального хостинга, позволяющий арендовать виртуальный сервер прямо в MetaTrader. Это решение стало самым оптимальным вариантом для организации бесперебойной торговли роботов и подписок на сигналы.
Магазин торговых приложений вслед за MetaTrader 5 появился и в MetaTrader 4, став главным местом для покупки роботов в интернете. Более того, с этого года в Маркете продаются не только советники и индикаторы, но и финансовые журналы с книгами.
Существенно были переработаны торговые сигналы: мы улучшили их внешний вид в терминалах, оптимизировали и дополнили их описание, расширили торговую статистику и смягчили правила копирования, разрешив частичное копирование и ручную торговлю. Все это привело к еще большему спросу на копи-трейдинг, встроенный прямо в платформу.
Примечательно, что все большее число трейдеров начинает пользоваться не только Маркетом и торговыми сигналами, но и фриланс-биржей разработок для MetaTrader 4/5. Летом мы делились с вами познавательной инфографикой: на тот момент было выполнено более 10 000 работ общей стоимостью около $600 000, а услугами сервиса воспользовались уже 3 000 заказчиков и 300 разработчиков!
Полгода назад мы также запустили сервис финансовых блогов - удобную площадку для обмена мнениями, свежей информацией и новыми идеями на тему трейдинга. Теперь же самые важные финансовые новости, отобранные модераторами из потока блоговых записей, попадают прямо в платформы к миллионам пользователей MetaTrader.
Поэтому неудивительно, что количество зарегистрированных участников MQL5.community утроилось за год. Если в начале января было зафиксировано 150 000 таких пользователей, то сейчас их число превышает 440 000!
Появились и новые представительства компании - в Объединенных Арабских Эмиратах и Южно-Африканской Республике. MetaQuotes Software растет и усиливает свое присутствие на мировой карте.
Словом, мы становимся еще ближе к нашим клиентам, в какой бы точке земного шара они ни находились. Наших продуктов и сервисов становится все больше, а пользоваться ими - еще удобнее и проще.
Благодарим вас за поддержку, критические замечания и правильный выбор. С наступающим!
Источник: http://god2015.com/pozdravleniya-2015