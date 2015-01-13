С наступающим 2015 годом! - страница 2

Год 15 настал, здесь Овечка правит бал!
 
С НОВЫМ ГОДОМ!!! 
Благодарю всю команду МК за предоставленные возможности для работы!
 
 
С Новым годом! С новым счастьем!
Пусть подарит этот год
Бурю чувств и море страсти
Да любви водоворот.

Много радостных мгновений,
Сокрушительных побед,
Путешествий, развлечений,
Хруст купюр и звон монет.

Как в шампанском тает пена,
Пусть исчезнет груз забот.
Пусть удачным непременно
Будет весь грядущий год!
 

Пусть Новый год будет чудесен, полон новых приятных событий и великих свершений! Успехов команде MetaQutes и участникам сайта!


 

С Новым Годом, с новым счастьем!

Пусть не будет безучастным

Тот, кто создал нас с тобой,

К нашей радости земной!

К нашим планам , и желаньям,

И заветнейшим  мечтаньям…!

Пусть поможет, обернется-

И тихонько улыбнется…

Помоги нам! Утоли

Ты печали наши, грусти

Пусть в душе не будет пусто,

Пусть в нее проникнет вновь

Тихой радостью любовь!

Пусть весь мир наполнит светом

Добротою и приветом!

Что мы поняли, как дети,

Для чего живем на свете…

Пусть нам счастье принесет

Этот новый Новый год!!!

                       

                                            Тамара Николаева

 

 

 
С Новым Годом (у меня по местному времени осталось 3 часа)
 
Роман, от души поздравляю с новым годом, желаю счастья, здоровья и прорывов в работе! Поздравляю, также, всех участников форума с новым годом! С уважением, Юсуфходжа.
 
Чуть больше часа до Нового Года (по моему времени).

Я думаю, что межличностные отношения гораздо более крепкие, чем межгосударственные. Мы дружим людьми (а наше телевидение дружит государствами).
Давайте дружить людьми. И всегда думайте о себе и своем отечестве (а не о своем государстве и своем правительстве).

Всех с Новым Годом!

ND
