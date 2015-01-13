С наступающим 2015 годом! - страница 2
Пусть подарит этот год
Бурю чувств и море страсти
Да любви водоворот.
Много радостных мгновений,
Сокрушительных побед,
Путешествий, развлечений,
Хруст купюр и звон монет.
Как в шампанском тает пена,
Пусть исчезнет груз забот.
Пусть удачным непременно
Будет весь грядущий год!
Пусть Новый год будет чудесен, полон новых приятных событий и великих свершений! Успехов команде MetaQutes и участникам сайта!
С Новым Годом, с новым счастьем!
Пусть не будет безучастным
Тот, кто создал нас с тобой,
К нашей радости земной!
К нашим планам , и желаньям,
И заветнейшим мечтаньям…!
Пусть поможет, обернется-
И тихонько улыбнется…
Помоги нам! Утоли
Ты печали наши, грусти
Пусть в душе не будет пусто,
Пусть в нее проникнет вновь
Тихой радостью любовь!
Пусть весь мир наполнит светом
Добротою и приветом!
Что мы поняли, как дети,
Для чего живем на свете…
Пусть нам счастье принесет
Этот новый Новый год!!!
Тамара Николаева
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
С Новым Годом (у меня по местному времени осталось 3 часа)
Я думаю, что межличностные отношения гораздо более крепкие, чем межгосударственные. Мы дружим людьми (а наше телевидение дружит государствами).
Давайте дружить людьми. И всегда думайте о себе и своем отечестве (а не о своем государстве и своем правительстве).
Всех с Новым Годом!
