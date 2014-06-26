Мы запускаем Блоги для трейдеров!

С сегодняшнего дня всем пользователям MQL5.community становятся доступны Блоги - удобная площадка для обмена мнениями, новыми идеями, свежей информацией и вообще любыми размышлениями на тему трейдинга и не только. Любой пользователь прямо сейчас может начать публиковать интересные посты в своем блоге. Аудитория у блогера в данном случае впечатляющая - все пользователи MQL5.com, а это 270 000 только зарегистрированных участников сообщества!

Вы спросите, чем же блоги отличаются от сообщений на вашей стене?

Во-первых, той самой аудиторией: если постом на вашей стене в лучшем случае могли заинтересоваться только ваши друзья, то материал в блоге становится доступен сразу всем пользователям сайта. Вы получаете доступ к сотням тысяч интересующихся автоматическим трейдингом людей, которые ищут здесь полезную и познавательную информацию.

С сегодняшнего дня всем пользователям MQL5.community становятся доступны Блоги - удобная площадка для обмена мнениями, новыми идеями, свежей информацией и вообще любыми размышлениями на тему трейдинга и не только. Любой пользователь прямо сейчас может начать публиковать интересные посты в своем блоге. Аудитория у блогера в данном случае впечатляющая - все пользователи MQL5.com, а это 270 000 только зарегистрированных участников сообщества!

Вы спросите, чем же блоги отличаются от сообщений на вашей стене?

Во-первых, той самой аудиторией: если постом на вашей стене в лучшем случае могли заинтересоваться только ваши друзья, то материал в блоге становится доступен сразу всем пользователям сайта. Вы получаете доступ к сотням тысяч интересующихся автоматическим трейдингом людей, которые ищут здесь полезную и познавательную информацию.

Во-вторых, широкие возможности форматирования материала. Добавляйте любой необходимый медиаконтент (например, обучающий видеоролик или гифку для большей читательской привлекательности вашего материала). Указывайте тэги для удобного поиска постов по определенной теме. Оформляйте материал так, как вы считаете необходимым, и привлекайте внимание пользователей красивыми и информативными сообщениями.

Вам ведь наверняка найдется, что сказать трейдерам. Определитесь с темой заметки, выберите категорию и начинайте оформлять свой первый пост в Блогах. Нам важно сделать этот сервис полезным для вас, поэтому просим высказать в комментариях все замечания по поводу его работы. Эта информация будет использована для доведения сервиса до ума и окончательной отладки.