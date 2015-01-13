С наступающим 2015 годом!
Желаю всем этой зимой попасть в сказку и получить кусочек счастья!
Друзья, поздравляем вас с наступающим 2015 годом! Желаем профессиональных и творческих успехов, уверенного развития и финансового благополучия. Пусть новый год станет для вас удачным, интересным и полным ярких впечатлений!
Спасибо!
Поздравляю весь коллектив и всех пользователей MQL5.COM! Пусть новый 2015 год принесет в 2015 раз больше прибыли, чем текущий год!
В последний раз предупреждаю, кто будет серьёзным к тем дед Мороз не придёт )
С неукротимо надвигающимся на всех новым, 2015 годом, "потому что солнце светит, светит тем и светит этим".
Спасибо, и Вас с наступающим! От себя, пожелаю. Не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться, быть лидером в своём сегменте. И мы с Вами на веке!
Всех пользователей сообщества так-же от души, с новым, наступающим, торговым, профитным, прибыльным, удачным, благополучным 2015 годом!
Всех с Наступающим!
Уходит старый год,
Шуршит его последняя страница.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее - не сможет повториться.
Пусть Новый Год стучится к Вам,
И счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали Вы,
Пусть в этот год исполнится!
Пусть характер отвердеет,
От души поется песня,
Станет жизнь по интересней.
Не пускайте в дом беду,
В Новом, ласковом году!
Пусть Новый год со счастьем новым,
Под сказку сна к вам в дом войдет
И вместе с запахом еловым
Здоровья, счастья принесет!
С новым годом поздравляю,
И от всей души желаю,
Чтоб на Вашей елке
Среди праздничных зверьков
Красовалось с пол десятка
Разноцветных пузырьков,
И чтоб Дед Мороз от счастья,
Полупьяный, щуря глаз,
Самым вкусным, самым сладким угощал
Шампанским ВАС!
Сильно Вы не напивайтесь
И под елкой не валяйтесь,
Чтобы новый Дед Мороз
В вытрезвитель не унес.
На работу сообщат и прибавки вдруг лишат...
Постскриптум:
«Каждый из нас ожидает от Нового года только лучшего, ведь он обязательно должен быть удачнее и радостней предыдущего. Желаю, чтобы так и случилось, а все двенадцать месяцев приносили яркие впечатления, приятные встречи, искренние улыбки. Благополучия вам и взаимопонимания!»
С Наступающим Новым Годом ДРУЗЬЯ . Желаю Всем Крепкого Здоровья ! ! !
С Наступающим !
Самое главное :
Интересных и веселых знакомств с людьми, длинных запоминающихся приключений, поездок и путешествий.
Новых открытий, успеха во всех делах, что бы каждый день не был похож на предыдущий.
Яркой интересной жизни в новом 2015 году.
И немного не главного:
Профита !
//==============================================================================//
while(true) { Мы будем вместе работать, тестировать, экспериментировать, изобретать, торговать, зарабатывать и делать невозможное возможным! }
Для MetaQuotes Software уходящий 2014-й оказался весьма плодотворным - удалось выйти на новые технологические рубежи и претворить в жизнь задуманные планы. Одним из главных событий года стал официальный запуск торговой платформы MetaTrader 5 на валютном рынке Московский Биржи MOEX. Российские трейдеры получили возможность торговать на рублевых парах, используя при этом мощнейший терминал со множеством встроенных сервисов.
Разработчики неустанно совершенствовали и мобильные версии торговых платформ. Месяц назад в Google Play появилась абсолютно новая, полностью перерисованная версия MetaTrader 5 для Android - со стаканом цен, тиковым графиком и новостями. Вскоре такая переделка ожидает MetaTrader 4 Android. Не менее активно идет и оптимизация iOS-версий платформ.
В 2014 году был запущен сервис виртуального хостинга, позволяющий арендовать виртуальный сервер прямо в MetaTrader. Это решение стало самым оптимальным вариантом для организации бесперебойной торговли роботов и подписок на сигналы.
Магазин торговых приложений вслед за MetaTrader 5 появился и в MetaTrader 4, став главным местом для покупки роботов в интернете. Более того, с этого года в Маркете продаются не только советники и индикаторы, но и финансовые журналы с книгами.
Существенно были переработаны торговые сигналы: мы улучшили их внешний вид в терминалах, оптимизировали и дополнили их описание, расширили торговую статистику и смягчили правила копирования, разрешив частичное копирование и ручную торговлю. Все это привело к еще большему спросу на копи-трейдинг, встроенный прямо в платформу.
Примечательно, что все большее число трейдеров начинает пользоваться не только Маркетом и торговыми сигналами, но и фриланс-биржей разработок для MetaTrader 4/5. Летом мы делились с вами познавательной инфографикой: на тот момент было выполнено более 10 000 работ общей стоимостью около $600 000, а услугами сервиса воспользовались уже 3 000 заказчиков и 300 разработчиков!
Полгода назад мы также запустили сервис финансовых блогов - удобную площадку для обмена мнениями, свежей информацией и новыми идеями на тему трейдинга. Теперь же самые важные финансовые новости, отобранные модераторами из потока блоговых записей, попадают прямо в платформы к миллионам пользователей MetaTrader.
Поэтому неудивительно, что количество зарегистрированных участников MQL5.community утроилось за год. Если в начале января было зафиксировано 150 000 таких пользователей, то сейчас их число превышает 440 000!
Появились и новые представительства компании - в Объединенных Арабских Эмиратах и Южно-Африканской Республике. MetaQuotes Software растет и усиливает свое присутствие на мировой карте.
Словом, мы становимся еще ближе к нашим клиентам, в какой бы точке земного шара они ни находились. Наших продуктов и сервисов становится все больше, а пользоваться ими - еще удобнее и проще.
Благодарим вас за поддержку, критические замечания и правильный выбор. С наступающим!