Полностью обновленный MetaTrader 5 для Android: проведен редизайн, добавлены стакан цен, тиковый график и финансовые новости (ВИДЕО)

Торговать в MetaTrader 5 с вашего Android-устройства стало еще удобнее и приятнее. В свежем билде приложение получило новый облик, полностью соответствующий гайдлайну Google Style Guide, - наши дизайнеры существенно обновили программу.

Полностью обновленный MetaTrader 5 для Android


Однако мы поработали не только над оболочкой, но и над содержанием: вам теперь доступны новые возможности, приближающие функционал приложения к десктопной версии:

  • Появилась поддержка стакана цен. Опция доступна для символов, торговля которыми осуществляется в режиме биржевого исполнения.

  • При совершении торговых сделок стал доступен тиковый график.

  • Добавлен системный журнал, в котором фиксируется информация обо всех событиях во время работы терминала, включая совершенные торговые операции.

  • Стали доступны финансовые новости. Не выходя из терминала, вы можете оперативно читать все важные сообщения о ситуации на рынках и держать руку на пульсе. Новости отбираются редакторами по принципу "только реально полезная для трейдинга информация, никакого мусора, никакой рекламы".


Кроме того, в новом билде появились таймфреймы W1 (недельный) и MN (месячный), была проведена локализация на греческий и португальский языки и добавлено звуковое сопровождение торговых операций. Разумеется, были исправлены ошибки предыдущих версий.

"Мобильный" применительно к MetaTrader 5 Android теперь не значит "урезанный" - приложение вплотную приблизилось к возможностям десктоп-версии. Скачайте свежий билд и оцените все эти новшества сами - кнопка оценки приложения теперь находится во вкладке "About" и тоже выглядит по-новому. 

Обратите внимание: поддержка устройств с устаревшими версиями операционной системы Android (ниже 4.0) прекращается, однако предыдущий билд MetaTrader 5 Android не удален и остается доступным для скачивания в Google Play или на официальном сайте MetaTrader 5.

Такие же кардинальные изменения вскоре ждут и MetaTrader 4 Android - релиз должен выйти в течение ближайшего месяца. Следите за нашими новостями.

Не могу не отметить существенное ускорение программы, по сравнению с 4кой просто летает!

есть пара пожеланий:

1) режим "перекрестие" на графике - сейчас нажатие на кнопку снизу него включает перекрестие, и такое же нажатие выключает, и при этом не показывается "нажатое" состояние кнопки.

2) сделайте пожалуйста возможность отвечать в чате, в iOS версии это давно появилось

 
Красиво конечно. Но нет 3,6 часовых графиков. Нет возможности линии чертить
 
МОЛОцца!! Даже стакан добавили!!
 

респектабельно

вот бы и МТ4 тоже так 

LSA:
Красиво конечно. Но нет 3,6 часовых графиков. Нет возможности линии чертить
и нет недельного таймфрейма, это везде так иди от брокера зависит?
 
А кто расскажет как удалить индикаторы с чарта ?
 
VOLDEMAR:
А кто расскажет как удалить индикаторы с чарта ?

Свайпов влево


 
VOLDEMAR:
А кто расскажет как удалить индикаторы с чарта ?

Мдее нашёл.......  Не без помощи зала, друга, и 50/50 ....

Надо как то менять , так оставлять нельзя .... 

не возможно попасть во вкладку торговля второй раз, все другие вкладки активны нормально, во кладку торговля можно зайти только один раз, все дальнейшие попытки заканчиваются чистым белым полем до перезагрузки устройства, брокер втб

после третьей перезагрузки вроде наладилось,
филипс w336

вышел зашел в терминал, опять тоже самое
 
Народ хочет рисовать трендовые линии. У меня один товарищ прикладывает листок на экран, чтобы увидеть уровни. Стакан не хочет (вот дурак).
12345678
