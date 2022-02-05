Влияние спреда на результат торговли
Спред очень тяжело переиграть. К примеру возьмем спред в 1пипс, то есть по сути получаем игру с нулевым МО, а не отрицательным как при спреде даже 5пипсов, не говоря уж о всем привычных 30 и тут простая тактика, малый СЛ и его трал вывозит всегда и везде график вверх.
спред 1пипс, период торговли 1месяц, 77к сделок (но вот не нужно что ли ДЦ 77к пипсов и ему хорошо и мне, но нет, он хочет забрать все!)
спред 2пипса,
спред 10пипсов(ДЦ забрал все что было и ждет еще)
Теперь уберем трал и оставим только ТП и СЛ в размере 100п, спред так же 1 пипс
Вах, да этож грааль ! Срочно бегу открывать свой ДЦ :)
Спред очень тяжело переиграть.
Что за глупости?
Если торгуешь на тиках - так спред - это "условия игры", и его надо не "переигрывать", а учитывать.
А если торгуешь на H1-H4-D1 - спред не играет никакой роли.
Спред очень тяжело переиграть.
спред 1пипс, период торговли 1месяц, 77к сделок
Анализ проведен большой, но выводы сделаны не совсем верные...
Если Ваша торговля сильно зависит от размера спреда, то виноваты не ДЦ, а Ваша стратегия...
Самое простое решение, которое напрашивается, это увеличить надежность стратегии за счет добавления дополнительно фильтра...
В этом случае, уменьшится кол-во сделок за месяц, но повысится надежность за счет уменьшения шума из-за дублирования сигналов на принятие решений...
Есть и другие типовые решения по повышению надежности торговли...
Анализ проведен большой, но выводы сделаны не совсем верные...
Если Ваша торговля сильно зависит от размера спреда, то виноваты не ДЦ, а Ваша стратегия...
Самое простое решение, которое напрашивается, это увеличить надежность стратегии за счет добавления дополнительно фильтра...
В этом случае, уменьшится кол-во сделок за месяц, но повысится надежность за счет уменьшения шума из-за дублирования сигналов на принятие решений...
Есть и другие типовые решения по повышению надежности торговли...
Да какая там стратегия. Берем СЛ 10п. ТП 4000 но не суть. Все равно сл будем тралить при ходе цены в нашу сторону например 5пипсов и переносить его от текущей цены закрытия Бид для Бай сделки и Аск для Селл на расстоянии к примеру 3пипса. И вуаля - имеем на любых инструментах одинаковую кривую вверх с тысячами сделок. То есть собираем по факту тики в нашу сторону. При минимальном спреде таких тиков будет примерно 50/50, а трал эту вероятность увеличивает в нашу сторону. При спреде больше 5 все это не работает.
Если добавлять сюда всяких фильтров и других индюков то получим то что получает большинство, то работает то нет.
А при отсутствии спреда ничего фильтровать не надо, работает как часы или пулемет =)
Да какая там стратегия. Берем СЛ 10п. ТП 4000 но не суть. Все равно сл будем тралить при ходе цены в нашу сторону например 5пипсов и переносить его от текущей цены закрытия Бид для Бай сделки и Аск для Селл на расстоянии к примеру 3пипса. И вуаля ...
А с чего тогда какие-то сомнения?...
Хотите из дерьма сделать конфетку?...
Как потопаешь, так и полопаешь! - народная мудрость...
А с чего тогда какие-то сомнения?...
Хотите из дерьма сделать конфетку?...
Как потопаешь, так и полопаешь! - народная мудрость...
Просто хотел поделиться для меня оказавшимся интересным наблюдением. И что мол грааль есть, но если нет спреда =))Хоть где запускай если без спреда то будет так, вот за 5 месяцев
Прикольно же!
Чисто академический интерес... Вы пишите кандидатскую диссертацию? ...
Не, не пишу. Скорее вся это вероятностно-биржевая возня для меня представляет академический интерес.
То были картинки по фунту за 2019.
Щас будет евра с 2020 года. И смею вас уверить так будет по всем инструментам на любом историческом периоде
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Спред очень тяжело переиграть. К примеру возьмем спред в 1пипс, то есть по сути получаем игру с нулевым МО, а не отрицательным как при спреде даже 5пипсов, не говоря уж о всем привычных 30 и тут простая тактика, малый СЛ и его трал вывозит всегда и везде график вверх.
спред 1пипс, период торговли 1месяц, 77к сделок (но вот не нужно что ли ДЦ 77к пипсов и ему хорошо и мне, но нет, он хочет забрать все!)
спред 2пипса,
спред 10пипсов(ДЦ забрал все что было и ждет еще)
Теперь уберем трал и оставим только ТП и СЛ в размере 100п, спред так же 1 пипс