Влияние спреда на результат торговли - страница 2

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Lilita Bogachkova #:

Если вы что-то не перепутали в описании, то спред, приблизившийся к вашему стоп-лоссу, всегда будет приносить убытки.

Не, не перепутал. Тикнул тик в нашу сторону на 5пипсов и стоп сдвигаем от цены на 3пипса. Имеем уже прибыль 1пипс = 2пипса - 1пипсСпреда. Уже в шоколаде, дальше по милости вероятности цена следующим тиком тоже может прыгнуть в нашу сторону еще на 5 пипсов и опять сл двигаем на 3пипса от тек цены.

[Удален]  
ironfelx #:

Не, не перепутал. Тикнул тик в нашу сторону на 5пипсов и стоп сдвигаем от цены на 3пипса. Имеем уже прибыль 1пипс = 2пипса - 1пипсСпреда. Уже в шоколаде, дальше по милости вероятности цена следующим тиком тоже может прыгнуть в нашу сторону еще на 5 пипсов и опять сл двигаем на 3пипса от тек цены.

Ставь одинаковые SL и ТР ,это лучшая проверка жизнеспособности стратегии
 
Maxim Kuznetsov #:

О да ! но весь ваш зоопарк в сумме сливает именно конкретно спред ...

Совершенно не спред. Я спред даже не замечаю. Можно взять любую из систем - и видно, что спред там никаким боком. Слив происходит из-за того, что на тренде используются флетовые действия. Или наоборот - на флете - трендовые... В этом случае - спред даже может быть нулевым, а слив все равно будет. 

И не надо мне высокомерно "выкать".
 
Vladimir Baskakov #:
Ставь одинаковые SL и ТР ,это лучшая проверка жизнеспособности стратегии

Классическая трендовая стратегия подразумевает ТП в несколько раз больше СЛ. А классическая флетовая - наоборот. Одинаковые ТП и СЛ - вовсе не факт, что покажут жизнеспособность хоть той, хоть другой. 

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Классическая трендовая стратегия подразумевает ТП в несколько раз больше СЛ. А классическая флетовая - наоборот. Одинаковые ТП и СЛ - вовсе не факт, что покажут жизнеспособность хоть той, хоть другой. 

Интересно послушать о классике, от человека не умеющего торговать
 

Йена за 2020 год 400к сделок

 

Спред и еще раз спред не дает такое получать. Конечно когда цели большие то спред не существенен, но в таком случае мы будем иметь дело с вероятностью 50/50.

 
ironfelx #:

Йена за 2020 год 400к сделок

 

Спред и еще раз спред не дает такое получать. Конечно когда цели большие то спред не существенен, но в таком случае мы будем иметь дело с вероятностью 50/50.

Пипсовкой надо меньше заниматься

 
Georgiy Merts #:

Классическая трендовая стратегия подразумевает ТП в несколько раз больше СЛ. А классическая флетовая - наоборот. Одинаковые ТП и СЛ - вовсе не факт, что покажут жизнеспособность хоть той, хоть другой. 

не, не трендовая

я выкладывал на форуме такое чудо уже, по кр.мере у меня тоже получалось

 
ironfelx #:

Йена за 2020 год 400к сделок

 

Спред и еще раз спред не дает такое получать. Конечно когда цели большие то спред не существенен, но в таком случае мы будем иметь дело с вероятностью 50/50.

Не исключено, что это результат моделирования блуждания цены в тестере.

 
ironfelx #:

Йена за 2020 год 400к сделок

 

Спред и еще раз спред не дает такое получать. Конечно когда цели большие то спред не существенен, но в таком случае мы будем иметь дело с вероятностью 50/50.

дело не в спреде

попробуйте на демо записать тиковую историю котировки

затем то же самое в тестере

все ляжет по полочкам

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