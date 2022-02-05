Влияние спреда на результат торговли - страница 2
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Если вы что-то не перепутали в описании, то спред, приблизившийся к вашему стоп-лоссу, всегда будет приносить убытки.
Не, не перепутал. Тикнул тик в нашу сторону на 5пипсов и стоп сдвигаем от цены на 3пипса. Имеем уже прибыль 1пипс = 2пипса - 1пипсСпреда. Уже в шоколаде, дальше по милости вероятности цена следующим тиком тоже может прыгнуть в нашу сторону еще на 5 пипсов и опять сл двигаем на 3пипса от тек цены.
Не, не перепутал. Тикнул тик в нашу сторону на 5пипсов и стоп сдвигаем от цены на 3пипса. Имеем уже прибыль 1пипс = 2пипса - 1пипсСпреда. Уже в шоколаде, дальше по милости вероятности цена следующим тиком тоже может прыгнуть в нашу сторону еще на 5 пипсов и опять сл двигаем на 3пипса от тек цены.
О да ! но весь ваш зоопарк в сумме сливает именно конкретно спред ...
Совершенно не спред. Я спред даже не замечаю. Можно взять любую из систем - и видно, что спред там никаким боком. Слив происходит из-за того, что на тренде используются флетовые действия. Или наоборот - на флете - трендовые... В этом случае - спред даже может быть нулевым, а слив все равно будет.И не надо мне высокомерно "выкать".
Ставь одинаковые SL и ТР ,это лучшая проверка жизнеспособности стратегии
Классическая трендовая стратегия подразумевает ТП в несколько раз больше СЛ. А классическая флетовая - наоборот. Одинаковые ТП и СЛ - вовсе не факт, что покажут жизнеспособность хоть той, хоть другой.
Классическая трендовая стратегия подразумевает ТП в несколько раз больше СЛ. А классическая флетовая - наоборот. Одинаковые ТП и СЛ - вовсе не факт, что покажут жизнеспособность хоть той, хоть другой.
Йена за 2020 год 400к сделок
Спред и еще раз спред не дает такое получать. Конечно когда цели большие то спред не существенен, но в таком случае мы будем иметь дело с вероятностью 50/50.
Йена за 2020 год 400к сделок
Спред и еще раз спред не дает такое получать. Конечно когда цели большие то спред не существенен, но в таком случае мы будем иметь дело с вероятностью 50/50.
Пипсовкой надо меньше заниматься
Классическая трендовая стратегия подразумевает ТП в несколько раз больше СЛ. А классическая флетовая - наоборот. Одинаковые ТП и СЛ - вовсе не факт, что покажут жизнеспособность хоть той, хоть другой.
не, не трендовая
я выкладывал на форуме такое чудо уже, по кр.мере у меня тоже получалось
Йена за 2020 год 400к сделок
Спред и еще раз спред не дает такое получать. Конечно когда цели большие то спред не существенен, но в таком случае мы будем иметь дело с вероятностью 50/50.
Не исключено, что это результат моделирования блуждания цены в тестере.
Йена за 2020 год 400к сделок
Спред и еще раз спред не дает такое получать. Конечно когда цели большие то спред не существенен, но в таком случае мы будем иметь дело с вероятностью 50/50.
дело не в спреде
попробуйте на демо записать тиковую историю котировки
затем то же самое в тестере
все ляжет по полочкам