Влияние спреда на результат торговли - страница 4

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[Удален]  
Georgiy Merts #:

Да, клоунам этого не понять. 

Наверно

 
Vitaly Muzichenko #:

Откройте демо ECN-счёт в нормальном дилинге и посмотрите результат


Не поделитесь примерами таких дилингов?
Вот пример демоЕСН от альпари


 
А что правда цена бид может быть больше аск с учётом комиссий?
 
ironfelx #:
А что правда цена бид может быть больше аск с учётом комиссий?

Там же, вроде, ясно написано HighBid и LowAsk.

 
PapaYozh #:

Там же, вроде, ясно написано HighBid и LowAsk.

А точно, спасибо! Что то туплю =))
То есть это почти тоже самое что предсказать хай или лоу любого бара. 
Интересно зачем тогда было с бидом и аском заморачиваться...? 

 
ironfelx:

Спред очень тяжело переиграть. К примеру возьмем спред в 1пипс, то есть по сути получаем игру с нулевым МО, а не отрицательным как при спреде даже 5пипсов, не говоря уж о всем привычных 30 и тут простая тактика, малый СЛ и его трал вывозит всегда и везде график вверх.

спред 1пипс, период торговли 1месяц, 77к сделок (но вот не нужно что ли ДЦ 77к пипсов и ему хорошо и мне, но нет, он хочет забрать все!)


спред 2пипса,


спред 10пипсов(ДЦ забрал все что было и ждет еще)


Теперь уберем трал и оставим только ТП и СЛ в размере 100п, спред так же 1 пипс



Спред на торговлю не влияет
 
А кто нибудь занимался сравнением тиковой истории от разных брокеров, есть там моменты для поживы?
 
ironfelx #:
А кто нибудь занимался сравнением тиковой истории от разных брокеров, есть там моменты для поживы?

Многие занимались - заработать не дадут.

На форуме в поиске можно прочитать

 
Интересный фильм есть про то как зарабатывают поставщики ликвидности "Операция колибри"
 
Я думаю все же при достаточно большом кол-ве брокеров у которых есть МТ5, соответственно есть и тиковая история, то может все же будет и некая польза от этого. И как вариант скачать тики от всех и проанализировать их.
Если что то найдется, тогда можно запускать такое кол-во терминалов для всех этих ДЦ и в режиме реал тайм каждый терминал будет сохранять тики и эксперт анализировать их на предмет арбитража.

Это хоть не занятие в угадайку случайной последовательности ценового временного ряда.
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