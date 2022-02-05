Влияние спреда на результат торговли - страница 4
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Да, клоунам этого не понять.
Наверно
Откройте демо ECN-счёт в нормальном дилинге и посмотрите результат
Не поделитесь примерами таких дилингов?
Вот пример демоЕСН от альпари
А что правда цена бид может быть больше аск с учётом комиссий?
Там же, вроде, ясно написано HighBid и LowAsk.
Там же, вроде, ясно написано HighBid и LowAsk.
А точно, спасибо! Что то туплю =))
То есть это почти тоже самое что предсказать хай или лоу любого бара.
Интересно зачем тогда было с бидом и аском заморачиваться...?
Спред очень тяжело переиграть. К примеру возьмем спред в 1пипс, то есть по сути получаем игру с нулевым МО, а не отрицательным как при спреде даже 5пипсов, не говоря уж о всем привычных 30 и тут простая тактика, малый СЛ и его трал вывозит всегда и везде график вверх.
спред 1пипс, период торговли 1месяц, 77к сделок (но вот не нужно что ли ДЦ 77к пипсов и ему хорошо и мне, но нет, он хочет забрать все!)
спред 2пипса,
спред 10пипсов(ДЦ забрал все что было и ждет еще)
Теперь уберем трал и оставим только ТП и СЛ в размере 100п, спред так же 1 пипс
А кто нибудь занимался сравнением тиковой истории от разных брокеров, есть там моменты для поживы?
Многие занимались - заработать не дадут.
На форуме в поиске можно прочитать
Если что то найдется, тогда можно запускать такое кол-во терминалов для всех этих ДЦ и в режиме реал тайм каждый терминал будет сохранять тики и эксперт анализировать их на предмет арбитража.
Это хоть не занятие в угадайку случайной последовательности ценового временного ряда.