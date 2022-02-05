Влияние спреда на результат торговли - страница 3
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дело не в спреде
попробуйте на демо записать тиковую историю котировки
затем то же самое в тестере
все ляжет по полочкам
Не. Я даже скачал тики с дукаса и по ним тупо прогнал такую стратегию программкой наклепаной на С. Брал только цены Бид и к ним прибавлял 1пипс получал так цену Аск, результаты были такими же что и в МТ +- 5%. Так что моделирование тиков тут не при чем. Мы при при спреде в 1пипс уходим от отрицательного МО.
Не исключено, что это результат моделирования блуждания цены в тестере.
Проверьте сами. Делов на 10-20 минут.
Не. Я даже скачал тики с дукаса и по ним тупо прогнал такую стратегию программкой наклепаной на С. Брал только цены Бид и к ним прибавлял 1пипс получал так цену Аск, результаты были такими же что и в МТ +- 5%. Так что моделирование тиков тут не при чем. Мы при при спреде в 1пипс уходим от отрицательного МО.
спред в 1 пипс Вам никто не выкатит с такой стратегией
от силы 2-3 сделки
и учитывая то, что трейдеры кто в лес, кто по дрова (бай/селл), то цена естественно скачет вверх/вниз на спред более чем 1 пипс
от сюда и профит на "мертвой" историив реалии будет реальная цена, которая отпрыгнет от Вашей сделки минимум на спред, т.е. более чем на 1 пипс
спред в 1 пипс Вам никто не выкатит с такой стратегией
от силы 2-3 сделки
Это я понимаю, поэтому и поделился этим =). Ну я слышал что некоторые конторы возмещают спред, говорят даже что до 100%. Конечно слабо верится в это. Одним словом, вот.
чего воду молоть - запусти на демке, вычти спред из результата.
PS/ у вас "тестерный грааль" а не положительное MO за счёт трала.
Это я понимаю, поэтому и поделился этим =). Ну я слышал что некоторые конторы возмещают спред, говорят даже что до 100%. Конечно слабо верится в это. Одним словом, вот.
Вы хотите сказать даже если спред будет в 1 пипс, то на реале это работать не будет? То есть тики за 17 лет, вдруг начнут вести себя как то по другому? Но конечно если ДЦ будет что то предпринимать тогда другое дело.
чего воду молоть - запусти на демке, вычти спред из результата.
PS/ у вас "тестерный грааль" а не положительное MO за счёт трала.
Ок. Покажу результаты...
Решил запустить на большом периоде, но тестер после 470к сделок написал, что памяти не хватает.
поэтому за 4 месяца получается только прогнать. Наверное утомил уже картинками этими, больше не буду =)
Решил запустить на большом периоде, но тестер после 470к сделок написал, что памяти не хватает.
поэтому за 4 месяца получается только прогнать. Наверное утомил уже картинками этими, больше не буду =)
Откройте демо ECN-счёт в нормальном дилинге и посмотрите результат
Интересно послушать о классике, от человека не умеющего торговать
Да, клоунам этого не понять.