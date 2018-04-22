Брокер акций на МТ5
Здесь поменьше, но тоже много -
Спасибо за ответ, но про Just2Trade я знаю, было бы всё хорошо, но у них задержка котировок с момента открытия рынков США на 1-4 минут, писал в поддержку, сказали, что исправляют, но уже прошло больше 2-х недель и ничего не изменилось.
У GEB Invest мало инструментов :(
Как-то мало биржевых дилеров, которые поддерживают МТ5 - печально.
Спасибо за ответ, но про Just2Trade я знаю, было бы всё хорошо, но у них задержка котировок с момента открытия рынков США на 1-4 минут, писал в поддержку, сказали, что исправляют, но уже прошло больше 2-х недель и ничего не изменилось.
У GEB Invest мало инструментов :(
Как-то мало биржевых дилеров, которые поддерживают МТ5 - печально.
а что значит задержка? Если там приходят котировки позже. может просто смотреть где-то реальные данные и там торговать зная будущее?
а что значит задержка? Если там приходят котировки позже. может просто смотреть где-то реальные данные и там торговать зная будущее?
Я не совсем правильно выразился. У них не задержка котировок была, а их отсутствие в течении 1-4 минут с момента открытия рынков США.
Вчера 17.04.2018 поддержка прислала сообщение, что котировки исправлены, так что можно пользоваться Just2Trade дальше :)
Люди, вы хоть немного думайте что вы предлагаете. Just2Trade кухня от Финама. Какой же это биржевой трейдинг?
Согласен, лучше там не торговать, но я интересовался не торговлей, а возможностью програмного анализа котировок акций на рынках США для ручной торговли на другом брокере.
Так что Just2Trade для анализа вполне подходит, но торговать не советую.
Всем спасибо, кто пытался чем-то помочь, остановлюсь на Just2Trade, других вариантов, к сожалению, нет.
Согласен, лучше там не торговать, но я интересовался не торговлей, а возможностью програмного анализа котировок акций на рынках США для ручной торговли на другом брокере.
Так что Just2Trade для анализа вполне подходит, но торговать не советую.
Всем спасибо, кто пытался чем-то помочь, остановлюсь на Just2Trade, других вариантов, к сожалению, нет.
Может быть, этот Вас устроит http://ru.forexmagnates.com/admiral-markets-rasshiryaet-vozmozhnosti-metatrader-5/?
Я не совсем правильно выразился. У них не задержка котировок была, а их отсутствие в течении 1-4 минут с момента открытия рынков США.
Наскоко я помню, там всегда было 5 минут, а не 1-4
А что это прям так критично?
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Здравствуйте!
Может кто-то знает брокеров, где можно торговать американские акции в МТ5 ? CFD или обычные акции - не важно, главное, чтобы было большое количество, больше 5000 штук.
Знаю, что кипрская дочка Финама предлагает такой выбор, но у них задержка котировок на 1-4 минуты с момента открытия американских бирж.
Есть ещё варианты?
Спасибо заранее!