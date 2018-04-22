Брокер акций на МТ5

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Здравствуйте!

Может кто-то знает брокеров, где можно торговать американские акции в МТ5 ? CFD или обычные акции - не важно, главное, чтобы было большое количество, больше 5000 штук.

Знаю, что кипрская дочка Финама предлагает такой выбор, но у них задержка котировок на 1-4 минуты с момента открытия американских бирж.

Есть ещё варианты?

Спасибо заранее!

 

Тут много - 



 

Здесь поменьше, но тоже много - 



 
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Sergey Golubev:

Здесь поменьше, но тоже много - 



Спасибо за ответ, но про Just2Trade я знаю, было бы всё хорошо, но у них задержка котировок с момента открытия рынков США на 1-4 минут, писал в поддержку, сказали, что исправляют, но уже прошло больше 2-х недель и ничего не изменилось.

У GEB Invest мало инструментов :(

Как-то мало биржевых дилеров, которые поддерживают МТ5 - печально.

 
Artem Markevych:

Спасибо за ответ, но про Just2Trade я знаю, было бы всё хорошо, но у них задержка котировок с момента открытия рынков США на 1-4 минут, писал в поддержку, сказали, что исправляют, но уже прошло больше 2-х недель и ничего не изменилось.

У GEB Invest мало инструментов :(

Как-то мало биржевых дилеров, которые поддерживают МТ5 - печально.

а что значит задержка? Если там приходят котировки позже. может просто смотреть где-то реальные данные и там торговать зная будущее?

 
Люди, вы хоть немного думайте что вы предлагаете. Just2Trade кухня от Финама. Какой же это биржевой трейдинг?
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Maxim Romanov:

а что значит задержка? Если там приходят котировки позже. может просто смотреть где-то реальные данные и там торговать зная будущее?

Я не совсем правильно выразился. У них не задержка котировок была, а их отсутствие в течении 1-4 минут с момента открытия рынков США.

Вчера 17.04.2018 поддержка прислала сообщение, что котировки исправлены, так что можно пользоваться Just2Trade дальше :)

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Grigoriy Chaunin:
Люди, вы хоть немного думайте что вы предлагаете. Just2Trade кухня от Финама. Какой же это биржевой трейдинг?

Согласен, лучше там не торговать, но я интересовался не торговлей, а возможностью програмного анализа котировок акций на рынках США для ручной торговли на другом брокере.

Так что Just2Trade для анализа вполне подходит, но торговать не советую.

Всем спасибо, кто пытался чем-то помочь, остановлюсь на Just2Trade, других вариантов, к сожалению, нет.

 
Artem Markevych:

Согласен, лучше там не торговать, но я интересовался не торговлей, а возможностью програмного анализа котировок акций на рынках США для ручной торговли на другом брокере.

Так что Just2Trade для анализа вполне подходит, но торговать не советую.

Всем спасибо, кто пытался чем-то помочь, остановлюсь на Just2Trade, других вариантов, к сожалению, нет.

Может быть, этот Вас устроит http://ru.forexmagnates.com/admiral-markets-rasshiryaet-vozmozhnosti-metatrader-5/?

 
Artem Markevych:

Я не совсем правильно выразился. У них не задержка котировок была, а их отсутствие в течении 1-4 минут с момента открытия рынков США.

Наскоко я помню, там всегда было 5 минут, а не 1-4

А что это прям так критично? 

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