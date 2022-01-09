а такое возможно? - страница 5
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Панель с использованием DLL (500 строк MQL), колонки перетаскиваются, сортируются, по клику открывается нужная вкладка терминала и ещё есть фичи. 500 строк, которые в основном занимаются сбором данных.
В GUI исключительно на MQL будет резко больше кода.
О том что с DLL проще и короче, я говорю совершенно обосновано и на практике это всё пройдено и проверено.
Не спорю, что на Win API, это проще сделать. Но это по сути надстройка над приложением. И нужно ставить флаг разрешения работы DLL. По моему, это лишнее, не смотря на всё удобство разработки. Вам сделать удобно, а пользователю в итоге возня с настройками.
В принципе, можно делать если есть желание. Но я, например, не использую Win API в своих приложениях, поскольку в Маркете они не пройдут проверку.
Вот как это делают программисты:
https://www.mql5.com/ru/articles/2943
https://www.mql5.com/ru/articles/751
И это первое, что мне попалось под руку. Если мало, то можно изучить стандартные библиотеки MQL, там и вертикальный и горизонтальный скроллинг. Всё то нужно.
Вот весь перечень результатов которые я нашел, не особо долго размышляя:
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
а такое возможно?
prog_ass, 2021.12.16 19:54
здесь минималка 30 баксов. а то что надо сделать стоит в разы меньше
Вопрос скорее в том, что вы все это изучили, сделали библиотеки и потом готовы делать за "в разы меньше", чем минималка на фрилансе? К тому же, вместе с ковырянием и исправлением кода за программистом, который не смог справиться и бросил это дело?
Вопрос скорее в том, что вы все это изучили, сделали библиотеки и потом готовы делать за "в разы меньше", чем минималка на фрилансе? К тому же, вместе с ковырянием и исправлением кода за программистом, который не смог справиться и бросил это дело?
Как я уже говорил выше, вся сложность не в самой доработке, а в разборе исходника. Он может быть сложным или написан криво, нечитабельно. Возможно, что-то придётся переделывать (и такое бывает). А если программист не знает как должны быть устроены элементы пользовательского интерфейса, то тогда нужно учиться. И смысла браться за такую работу нет. И дело здесь уже не в цене вопроса.
Не спорю, что на Win API, это проще сделать. Но это по сути надстройка над приложением. И нужно ставить флаг разрешения работы DLL. По моему, это лишнее, не смотря на всё удобство разработки. Вам сделать удобно, а пользователю в итоге возня с настройками.
В принципе, можно делать если есть желание. Но я, например, не использую Win API в своих приложениях, поскольку в Маркете они не пройдут проверку.
К топику конечно не относится...GUI в основном и есть "надстройка над приложением". Технология пошла по пути отделения внешнего вида от функционала, современное приложение это web (или броузерное) приложение - бизнес-логика отдельно, вид, которых может быть более одного, отдельно. Пусть робот пишет/читает/ведёт какой-нить например redis, он простой. А развесить GUI из данных в redis - пол.интернета примеров :-)
К топику конечно не относится...GUI в основном и есть "надстройка над приложением". Технология пошла по пути отделения внешнего вида от функционала, современное приложение это web (или броузерное) приложение - бизнес-логика отдельно, вид, которых может быть более одного, отдельно. Пусть робот пишет/читает/ведёт какой-нить например redis, он простой. А развесить GUI из данных в redis - пол.интернета примеров :-)
В идеале современном приложении должен быть не только графический интерфейс, но и голосовое управление. При чём справка и выполнение команд, как говорится, два в одном. По сути приложение нужно оснастить роботом, на подобии Алисы. Тогда, пользователю достаточно будет сказать что он хочет, а робот сделает всё за него. И не нужно будет во всём разбираться и изучать гору справочной документации.
Как я уже говорил выше, вся сложность не в самой доработке, а в разборе исходника. Он может быть сложным или написан криво, нечитабельно. Возможно, что-то придётся переделывать (и такое бывает). А если программист не знает как должны быть устроены элементы пользовательского интерфейса, то тогда нужно учиться. И смысла браться за такую работу нет. И дело здесь уже не в цене вопроса.
там даже по скришоту видно, что работы непочатый край.. Таблица не имеет визуальных заголовков/границ/обозначений и элементы "уехали" за экран, значит скорее всего они каждый-сам-по себе, не упакованы ни в какой контейнер и не являются программно единой сущностью. И придётся отслеживать геометрию окна и считывать видимость+координаты каждого. Закат солнца вручную. Или переписывать
В идеале современном приложении должен быть не только графический интерфейс, но и голосовое управление. При чём справка и выполнение команд, как говорится, два в одном. По сути приложение нужно оснастить роботом, на подобии Алисы. Тогда, пользователю достаточно будет сказать что он хочет, а робот сделает всё за него. И не нужно будет во всём разбираться и изучать гору справочной документации.
приведённая панелька была сделана по мотивам https://www.mql5.com/ru/forum/378315/page2#comment_24871052 и изначально умела разговаривать. В процессе эксплуатации голосовые функции были убраны, как мешающие.
там даже по скришоту видно, что работы непочатый край.. Таблица не имеет визуальных заголовков/границ/обозначений и элементы "уехали" за экран, значит скорее всего они каждый-сам-по себе, не упакованы ни в какой контейнер и не являются программно единой сущностью. И придётся отслеживать геометрию окна и считывать видимость+координаты каждого. Закат солнца вручную. Или переписывать
Точно. Он даже не смог сделать изменение высоты окна. Для компонентов на основе CAppDialog это та ещё задачка... Там нужно задавать полную высоту окна в зависимости от новой расчётной высоты клиентской области. Но всё возможно при желании. Другой вопрос, что заказчики не хотят нормально платить. Каждый ищет всё подешевле. Вот им и попадаются соответствующие кодеры. :)
приведённая панелька была сделана по мотивам https://www.mql5.com/ru/forum/378315/page2#comment_24871052 и изначально умела разговаривать. В процессе эксплуатации голосовые функции были убраны, как мешающие.
Да, да. Знакомая ситуация. Когда вышел Windows 1, то все плевались аналогично. :) Дескать эта графическая оболочка только жрёт ресурсы, которых в то время было крайне мало, по сравнению с современными PC. Но прошло время и все используют исключительно графические оболочки (кроме серверов и прочего профессионального ПО).
десяток строк кода для сколлинга на чистом mql
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