а такое возможно? - страница 4
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Оно то просто, по сути.
странно почему у вас в продуктах нет простой прокрутки по сути?
Если так просто, почему еще никто не сделал?
Он сильно голову морочит. Обратная связь никакущая...
странно почему у вас в продуктах нет простой прокрутки по сути?
Как то даже странно, что нет готовых решений? С нуля писать это одно. Но и задача должна быть, что бы решений не было. А так похоже, что ну прямо сложная фигня, прокрутку сделать. На бейсике делал в 90-х. Не думаю что счас сложнее, и что нужно долго искать готовое, и что у здешних корифеев нет в запасниках. А если чел говорит, что он это делает в первый раз. То это как слесаря приглашать дверь чинить, и он первый раз будет ее чинить, ну или калитку варить. )))
Вообще при выборе исполнителя основной вопрос, есть ли готовые решения на все аспекты задачи. Если нет на 20%, то стоит идти мимо. Исполнитель их может не решить.
странно почему у вас в продуктах нет простой прокрутки по сути?
То что нет прокрутки, она там и не нужна. Если бы понадобилось, то сделал бы любую какую мне бы захотелось.
Она у меня есть в других проектах.
Да и в стандартных библиотеках MQL она также присутствует.
Так что не понимаю в чем проблема, от слова "совсем". :)
Вообще при выборе исполнителя основной вопрос, есть ли готовые решения на все аспекты задачи. Если нет на 20%, то стоит идти мимо. Исполнитель их может не решить.
Да. Исполнитель может и не решить ничего. Но если он не может, то вряд ли он за это возьмётся. Сам пройдет мимо. А если у него нет готовых наработок, то он решит повысить оплату. Но есть и задания примеров решения которых не найти в Интернете. Тогда понадобится хороший программист. А такой труд уже дорогое удовольствие.
с вероятностью 99%, проще написать заново чем "добавить прокрутку". Тут вам не современные gui. Библиотеки и "фреймворки" страшны как смертный грех. А если там просто стандартные объекты, то гарантируется гора кода с мизерным результатом
даже через dll в отдельное окно вывести проще и меньше кода. Даже на сразу на веб-страницу проще.
и конечно это не 30 баксов, как бы ТС не млел
с вероятностью 99%, проще написать заново чем "добавить прокрутку". Тут вам не современные gui. Библиотеки и "фреймворки" страшны как смертный грех. А если там просто стандартные объекты, то гарантируется гора кода с мизерным результатом
даже через dll в отдельное окно вывести проще и меньше кода. Даже на сразу на веб-страницу проще.
и конечно это не 30 баксов, как бы ТС не млел
MQL также позволяет писать приложения с использованием современных методов разработки. В нем есть даже свои библиотеки с элементами UI. Этого более чем достаточно. И казалось бы, что нужно ещё для разработки приложений для терминала?... Но нет, мы пойдем сложным путем, с использованием всевозможных dll и прочих API. :)
То что нет прокрутки, она там и не нужна. Если бы понадобилось, то сделал бы любую какую мне бы захотелось.
Она у меня есть в других проектах.
Да и в стандартных библиотеках MQL она также присутствует.
Так что не понимаю в чем проблема, от слова "совсем". :)
да я так и понял, в МТ вы этого не делали, но это легко и дешево сделать - элементарно по сути)
MQL также позволяет писать приложения с использованием современных методов разработки. В нем есть даже свои библиотеки с элементами UI. Этого более чем достаточно. И казалось бы, что нужно ещё для разработки приложений для терминала?... Но нет, мы пойдем сложным путем, с использованием всевозможных dll и прочих API. :)
Панель с использованием DLL (500 строк MQL), колонки перетаскиваются, сортируются, по клику открывается нужная вкладка терминала и ещё есть фичи. 500 строк, которые в основном занимаются сбором данных.
В GUI исключительно на MQL будет резко больше кода.
О том что с DLL проще и короче, я говорю совершенно обосновано и на практике это всё пройдено и проверено.
да я так и понял, в МТ вы этого не делали, но это легко и дешево сделать - элементарно по сути)
Вот как это делают программисты:
https://www.mql5.com/ru/articles/2943
https://www.mql5.com/ru/articles/751
И это первое, что мне попалось под руку. Если мало, то можно изучить стандартные библиотеки MQL, там и вертикальный и горизонтальный скроллинг. Всё что нужно.
Вот весь перечень результатов которые я нашел, не особо долго размышляя:
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
И что, это такая "китайская грамота" для вас? Ах да, нужно много читать и долго всё изучать (не подготовленному кодеру). Бывает... Но это же программирование!