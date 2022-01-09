а такое возможно? - страница 4

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Mihail Matkovskij #:

Оно то просто, по сути. 

странно почему у вас в продуктах нет простой прокрутки по сути?

 
Dmitry Fedoseev #:
Если так просто, почему еще никто не сделал? 

Он сильно голову морочит. Обратная связь никакущая...

Taras Slobodyanik #:

странно почему у вас в продуктах нет простой прокрутки по сути?

По "простоте" речь, навреное, идет о удалении акции из списка)
 

Как то даже странно, что нет готовых решений? С нуля писать это одно. Но и задача должна быть, что бы решений не было. А так похоже, что ну прямо сложная фигня, прокрутку сделать. На бейсике делал в 90-х. Не думаю что счас сложнее, и что нужно долго искать готовое, и что у здешних корифеев нет в запасниках. А если чел говорит, что он это делает в первый раз. То это как слесаря приглашать дверь чинить, и он первый раз будет ее чинить, ну или калитку варить. )))

Вообще при выборе исполнителя основной вопрос, есть ли готовые решения на все аспекты задачи. Если нет на 20%, то стоит идти мимо. Исполнитель их может не решить.

 
Taras Slobodyanik #:

странно почему у вас в продуктах нет простой прокрутки по сути?

То что нет прокрутки, она там и не нужна. Если бы понадобилось, то сделал бы любую какую мне бы захотелось.

Она у меня есть в других проектах.

Да и в стандартных библиотеках MQL она также присутствует.

Так что не понимаю в чем проблема, от слова "совсем". :)

 
Valeriy Yastremskiy #:

Вообще при выборе исполнителя основной вопрос, есть ли готовые решения на все аспекты задачи. Если нет на 20%, то стоит идти мимо. Исполнитель их может не решить.

Да. Исполнитель может и не решить ничего. Но если он не может, то вряд ли он за это возьмётся. Сам пройдет мимо. А если у него нет готовых наработок, то он решит повысить оплату. Но есть и задания примеров решения которых не найти в Интернете. Тогда понадобится хороший программист. А такой труд уже дорогое удовольствие.

 

с вероятностью 99%, проще написать заново чем "добавить прокрутку". Тут вам не современные gui. Библиотеки и "фреймворки" страшны как смертный грех. А если там просто стандартные объекты, то гарантируется гора кода с мизерным результатом

даже через dll в отдельное окно вывести проще и меньше кода. Даже на сразу на веб-страницу проще.

и конечно это не 30 баксов, как бы ТС не млел

 
Maxim Kuznetsov #:

с вероятностью 99%, проще написать заново чем "добавить прокрутку". Тут вам не современные gui. Библиотеки и "фреймворки" страшны как смертный грех. А если там просто стандартные объекты, то гарантируется гора кода с мизерным результатом

даже через dll в отдельное окно вывести проще и меньше кода. Даже на сразу на веб-страницу проще.

и конечно это не 30 баксов, как бы ТС не млел

MQL также позволяет писать приложения с использованием современных методов разработки. В нем есть даже свои библиотеки с элементами UI. Этого более чем достаточно. И казалось бы, что нужно ещё для разработки приложений для терминала?... Но нет, мы пойдем сложным путем, с использованием всевозможных dll и прочих API. :)

 
Mihail Matkovskij #:

То что нет прокрутки, она там и не нужна. Если бы понадобилось, то сделал бы любую какую мне бы захотелось.

Она у меня есть в других проектах.

Да и в стандартных библиотеках MQL она также присутствует.

Так что не понимаю в чем проблема, от слова "совсем". :)

да я так и понял, в МТ вы этого не делали, но это легко и дешево сделать - элементарно по сути)

 
Mihail Matkovskij #:

MQL также позволяет писать приложения с использованием современных методов разработки. В нем есть даже свои библиотеки с элементами UI. Этого более чем достаточно. И казалось бы, что нужно ещё для разработки приложений для терминала?... Но нет, мы пойдем сложным путем, с использованием всевозможных dll и прочих API. :)

Панель с использованием DLL (500 строк MQL),  колонки перетаскиваются, сортируются, по клику открывается нужная вкладка терминала и ещё есть фичи. 500 строк, которые в основном занимаются сбором данных.

В GUI исключительно на MQL будет резко больше кода. 

О том что с DLL проще и короче, я говорю совершенно обосновано и на практике это всё пройдено и проверено. 

 
Taras Slobodyanik #:

да я так и понял, в МТ вы этого не делали, но это легко и дешево сделать - элементарно по сути)

Вот как это делают программисты:

https://www.mql5.com/ru/articles/2943

https://www.mql5.com/ru/articles/751

И это первое, что мне попалось под руку. Если мало, то можно изучить стандартные библиотеки MQL, там и вертикальный и горизонтальный скроллинг. Всё что нужно.

Вот весь перечень результатов которые я нашел, не особо долго размышляя:

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0

И что, это такая "китайская грамота" для вас? Ах да, нужно много читать и долго всё изучать (не подготовленному кодеру). Бывает... Но это же программирование! 

Графические интерфейсы X: Расширенное управление списками и таблицами. Оптимизация кода (build 7)
Графические интерфейсы X: Расширенное управление списками и таблицами. Оптимизация кода (build 7)
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Код библиотеки нуждается в оптимизации: он должен быть более упорядоченным, а значит — более читаемым и понятным для изучения. Кроме этого, продолжим развивать элементы управления, созданные ранее: списки, таблицы и полосы прокрутки.
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