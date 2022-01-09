а такое возможно? - страница 2
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это проще чем ползунок
согласен. сможете помочь?
согласен. сможете помочь?
я ж говорю, я через фриланс..
я ж говорю, я через фриланс..
здесь минималка 30 баксов. а то что надо сделать стоит в разы меньше
здесь минималка 30 баксов. а то что надо сделать стоит в разы меньше
:) так сделали бы уже самостоятельно, раз всё так просто
:) так сделали бы уже самостоятельно, раз всё так просто
всегда делаю если могу и даже бесплатно
как же бесят люди которые называют себя программистом и берутся за работу. а при первой сложности как крысы убегают.
Местные программисты тоже от вас не в восторге.
всегда делаю если могу и даже бесплатно
Вот пример статьи с полосой прокрутки. Внизу ссылка на видео как работает + исходный код.
У этого автора еще есть пример с прокруткой на панели в другой статье.
здесь минималка 30 баксов. а то что надо сделать стоит в разы меньше
Есть индикатор который формирует списки инструментов. Программист сбежал а вопрос остался. Можно ли сделать ползунок чтобы помещались все инструменты? На картинке наглядно понятно. Ко можемт помочь?
Чем Вас не устроил обзор рынка, копия уже. Там есть полоса прркрутки и гораздо больше возможностей чем в этом индикаторе
вы даже не знаете что он делает