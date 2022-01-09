а такое возможно? - страница 2

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Nikolay Ivanov #:

это проще чем ползунок 

согласен. сможете помочь?

 
prog_ass #:

согласен. сможете помочь?

я ж говорю, я через фриланс..

 
Nikolay Ivanov #:

я ж говорю, я через фриланс..

здесь минималка 30 баксов. а то что надо сделать стоит в разы меньше

 
prog_ass #:

здесь минималка 30 баксов. а то что надо сделать стоит в разы меньше

:) так сделали бы уже самостоятельно, раз всё так просто

 
Taras Slobodyanik #:

:) так сделали бы уже самостоятельно, раз всё так просто

всегда делаю если могу и даже бесплатно

 
prog_ass #:
как же бесят люди которые называют себя программистом и берутся за работу. а при первой сложности  как крысы убегают. 

Местные программисты тоже от вас не в восторге.

 
prog_ass #:

всегда делаю если могу и даже бесплатно

Вот пример статьи с полосой прокрутки. Внизу ссылка на видео как работает + исходный код.

У этого автора еще есть пример с прокруткой на панели в другой статье.

 
prog_ass #:

здесь минималка 30 баксов. а то что надо сделать стоит в разы меньше

Прокрутка делается легко. На $30 может и не тянет... Но можно добавить это задание как дополнительное к другой работе.
 
prog_ass:

Есть индикатор который формирует списки инструментов. Программист сбежал а вопрос остался. Можно ли сделать ползунок чтобы помещались все инструменты? На картинке наглядно понятно. Ко можемт помочь?

Чем Вас не устроил обзор рынка, копия уже. Там есть полоса прркрутки и гораздо больше возможностей чем в этом индикаторе
 
Renat Akhtyamov #:
Чем Вас не устроил обзор рынка, копия уже. Там есть полоса прркрутки и гораздо больше возможностей чем в этом индикаторе

вы даже не знаете что он делает

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